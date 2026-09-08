Perú

Filtraciones, baños y muros: estos son los 3 problemas más reportados en departamentos nuevos en Perú

La etapa de postventa puede marcar la diferencia en la experiencia de compra de una vivienda, especialmente cuando aparecen desperfectos durante los primeros meses de uso. Un estudio de Best Place to Live® revela además una brecha en los niveles de satisfacción entre el mercado general y las inmobiliarias certificadas

Los problemas vinculados con la humedad y las filtraciones de agua se encuentran entre las observaciones que los propietarios reportan con mayor frecuencia después de recibir sus viviendas.
Los problemas vinculados con la humedad y las filtraciones de agua se encuentran entre las observaciones que los propietarios reportan con mayor frecuencia después de recibir sus viviendas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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Recibir un departamento nuevo no siempre significa que todo esté listo para ser usado sin inconvenientes. Durante los primeros meses después de la entrega, los propietarios pueden detectar desperfectos o detalles que deben ser revisados y atendidos por la inmobiliaria o constructora responsable del proyecto.

El Índice de Satisfacción Inmobiliaria 2026 de Best Place to Live®, basado en 2.149 evaluaciones de compradores de vivienda en Perú, muestra cuáles son algunas de las principales observaciones que aparecen durante la etapa de postventa. El estudio también evidencia una diferencia en la percepción del servicio: mientras la satisfacción neta en el mercado general llega al 24%, entre las inmobiliarias certificadas por Best Place to Live® alcanza el 43%.

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Filtraciones y humedad: uno de los principales reclamos

Los inconvenientes relacionados con el agua y la humedad figuran entre las observaciones más frecuentes de los propietarios tras recibir sus viviendas. Los reportes incluyen aparición de moho en dormitorios, salas y baños, además de filtraciones en techos, paredes y sistemas de desagüe.

La humedad también puede concentrarse en lugares con poca ventilación, como los closets, y terminar afectando tanto los acabados como el uso de determinados espacios. Para detectar estos problemas a tiempo, se recomienda revisar techos, esquinas, baños y sectores próximos a tuberías antes de ocupar el inmueble.

La humedad puede acumularse en espacios con poca ventilación, como los closets, y deteriorar los acabados, además de limitar el uso adecuado de algunas áreas del departamento
La humedad puede acumularse en espacios con poca ventilación, como los closets, y deteriorar los acabados, además de limitar el uso adecuado de algunas áreas del departamento. Foto: Metrocuadrado

Baños: atención a fugas y filtraciones

Por tratarse de ambientes expuestos de manera constante al agua, los baños reúnen una parte importante de las observaciones registradas durante la postventa. Entre los inconvenientes identificados aparecen pérdidas en caños, filtraciones internas y señales de humedad.

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Una revisión durante la entrega puede ayudar a detectar estas situaciones antes de que se conviertan en problemas mayores. Para ello, los compradores pueden comprobar el funcionamiento de las griferías, duchas e inodoros, además de verificar si existen fugas visibles durante los primeros usos.

Muros: rajaduras y detalles en los acabados

Las paredes constituyen otra fuente habitual de observaciones por parte de quienes adquieren una vivienda nueva. En este caso, los reclamos están vinculados principalmente con rajaduras, imperfecciones en las terminaciones y aspectos relacionados con el aislamiento acústico entre ambientes.

Durante la recepción del departamento, revisar paredes, esquinas y puntos de encuentro entre distintas superficies permite identificar posibles grietas, desniveles o acabados incompletos. Registrar estas observaciones y conservar evidencia de los inconvenientes facilita posteriormente su seguimiento con la inmobiliaria.

Las rajaduras son una de las principales observaciones en los muros de viviendas nuevas, junto con problemas en los acabados y el aislamiento acústico.
Las rajaduras son una de las principales observaciones en los muros de viviendas nuevas, junto con problemas en los acabados y el aislamiento acústico. Foto: CerQuo Edificación

Postventa, una etapa clave para las inmobiliarias

La atención después de la entrega constituye un componente relevante de la experiencia del comprador. Según el Índice de Satisfacción Inmobiliaria 2026, la postventa registra una satisfacción neta de 24% en el mercado general, frente al 43% alcanzado por las empresas certificadas por Best Place to Live®.

Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live®, sostiene que “Los resultados muestran que la relación con el cliente no termina con la entrega de la vivienda. Una buena atención posterior permite resolver necesidades, mantener la confianza y cerrar de manera positiva toda la experiencia de compra”.

La ejecutiva también destaca la importancia de elegir empresas con un respaldo comprobado en la atención a sus compradores. “Una de las mejores formas de prevenir estas situaciones es elegir inmobiliarias que cuenten con un respaldo comprobado de satisfacción. Las certificadas por Best Place to Live® destacan precisamente por la experiencia que brindan a sus compradores, tanto en el producto como en el servicio”, finaliza Cinthia Pasache gerente comercial de Best Place to Live®.

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