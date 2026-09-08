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Reimond Manco lanzó advertencia a Alianza Lima previo al clásico ante Universitario: “Ya no le alcanza con jugar mal”

El exfutbolista se refirió al rendimiento del cuadro ‘blanquiazul’ tras el empate ante Juan Pablo II y criticó la postura de Pablo Guede

El 'Rei' envió un mensaje por el rendimiento del cuadro 'blanquiazul' en el Torneo Clausura. (Video: Juego Cruzado)
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Alianza Lima llega con dudas al clásico frente a Universitario de Deportes luego del empate como visitante ante Juan Pablo II. El equipo ‘blanquiazul’ ya centra su preparación en el duelo de este fin de semana, aunque el nivel exhibido en el Torneo Clausura abrió interrogantes frente al rendimiento que había mostrado durante el Apertura.

Reimond Manco advirtió que el cuadro ‘íntimo’ necesita corregir su funcionamiento ofensivo antes de afrontar la recta restante del campeonato. “Antes Alianza jugaba mal y no perdía, ganaba. Ahora ya no le alcanza con eso. Y tanto el partido anterior como este partido, me he dado cuenta, y es válido, pero es no tener más argumentos en ataque para meter dos ‘9′ y pedir que tiren centros", declaró en el programa Juego Cruzado.

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Para el ‘Rei’, los centros pueden ser útiles si nacen de una jugada elaborada y si el lateral logra desbordar para enviar el balón con precisión. “Los centros están bien, siempre y cuando sean elaborados, el lateral pase y tire un buen centro. Pero ayer (el domingo) lo escuché a Guede pidiéndole a Carbajal que tire centro de tres cuartos de cancha”, dijo.

Pablo Guede buscó que Alianza Lima juegue con centros a los delanteros ante Juan Pablo II, lo que generó su enojo ante la desobediencia de sus dirigidos.
Pablo Guede buscó que Alianza Lima juegue con centros a los delanteros ante Juan Pablo II, lo que generó su enojo ante la desobediencia de sus dirigidos.

Reimond Manco entendió que esas órdenes de Pablo Guede exponen la falta de ideas en Alianza Lima. “Eso es cuando te quedas sin argumentos en ataque y Alianza, ni el partido pasado ni este partido, lo he visto con profundidad. Eso es preocupante, porque aparte de eso, ya no te está alcanzando para ganar”, precisó.

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Reimond Manco pidió una autocrítica a Pablo Guede antes del clásico

El mensaje de Reimond Manco no se redujo al diagnóstico sobre la producción futbolística. El exvolante planteó que Pablo Guede debe revisar las decisiones que toma en los partidos y detectar cuáles son los aspectos que frenan la reacción del equipo.

Creo que hay que poner las barbas en remojo y ser un poco más autocrítico”, expresó, para luego resumir su postura con una pregunta de autoanálisis dirigida al DT argentino: “¿En qué está fallando?”.

Ahora, es la segunda vez en estas semanas que Manco Albarracín reclama una revisión del trabajo del estratega ‘gaucho’, ya que también le envió un mensaje tras la derrota en casa ante Deportivo Garcilaso.

Sin dudas, el clásico contra una ‘U’ que es segunda en la tabla demandará una respuesta inmediata del plantel y del cuerpo técnico de Alianza Lima. Y es que después de un notable performance mostrado en el Torneo Apertura, donde se hicieron con el trofeo, las cosas no le han salido en el Clausura y arrojan el siguiente balance: tres victorias, cuatro empates y una caída.

El cuadro 'blanquiazules' no pasó del empate 1-1 en Chongoyape - Crédito: L1MAX.

Análisis de Pablo Guede por el emapte de Alianza Lima ante Juan Pablo II

Pablo Guede ofreció una lectura distinta del empate. Según declaró en conferencia de prensa, el equipo generó ocasiones suficientes para quedarse con el triunfo, aunque falló en la definición y pagó caro la falta de eficacia frente al arco rival. “Creo que hoy merecimos ganar, lo fuimos a buscar hasta el último minuto y no la pudimos meter”, dijo. El técnico mencionó remates al palo, centros y balones que rondaron el área rival sin terminar en gol.

El DT de 51 años también reconoció el mérito de Juan Pablo II debido a su planteamiento del partido y porque aprovechó las condiciones de su cancha, aunque consideró que los ‘íntimos’ tuvieron mayor control del desarrollo.

El técnico destacó una mejor reacción de sus dirigidos durante el segundo tiempo, donde logró asumir más protagonismo en ese tramo y buscó el triunfo pese a las dificultades para concretar sus llegadas. Eso sí, admitió amargura por el resultado final.

Este grupo no va a abandonar”, aseguró Guede una frase que busca reafirmar el objetivo del plantel previo al clásico del sábado 12 de setiembre. “Nosotros estamos tranquilos, esto es muy largo”, señaló el entrenador, quien prometió que Alianza Lima peleará hasta el final pese a su momento actual.

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