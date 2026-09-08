Perú

Stoners Lawyer ratifica críticas hacía Susel Paredes: Una asesora de su despacho fue desvinculada luego de dar a luz

Tras recibir una carta notarial que lo amenazaba con una denuncia penal por difamación, el abogado Pedro Vera Ortiz hizo una precisión y ratificó sus críticas a la candidata de Ahora Nación. “Yo no votaría por Susel Paredes”, aseveró.

Composición de dos imágenes con Susel Paredes a la izquierda hablando frente a un micrófono y un hombre con gorra verde a la derecha
La congresista peruana Susel Paredes habla durante una sesión junto al creador de contenido conocido como Stoners Lawyer en una transmisión.
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El abogado Pedro Vera Ortiz, conocido como The Stoners Lawyer y conductor del programa de streaming Pitucos Marrones, se negó a rectificar sus declaraciones sobre la candidata a la alcaldía de Lima Susel Paredes, luego de recibir una carta notarial que lo advertía de una posible denuncia penal por difamación.

El conflicto se originó en un intercambio entre Vera y su compañero de conducción, Hugo Lezana ‘Cinesmero’, quien le preguntó si votaría por Paredes en los comicios municipales del 4 de octubre. Vera respondió que no y explicó el origen de su postura: “dentro de las razones que di, mencioné el caso de una trabajadora que conozco personalmente [...] Ella fue una asesora del despacho de Susel Paredes. De hecho, esta trabajadora fue la que me presentó a Susel Paredes. Fue la que trajo a Susel Paredes a este programa. Fue la que nos contactó con ellas y por eso la terminamos entrevistando”.

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Vera relató que, tras quedar embarazada la trabajadora, en su opinión, fue el punto de quiebre en la relación laboral entre la mujer y la entonces congresista.

“Hubo cambios en sus condiciones de trabajo, bajada de puesto, enviada a trabajar de manera remota”, dijo. Sin embargo, remarcó que el cese fue luego de que dio a luz y no cuando se encontraba embarazada. “Durante el periodo de protección especial por maternidad, y esta es la precisión, porque no fue durante el embarazo que fue despedida, terminó siendo desvinculada”, agregó.

Esa precisión, aclaró, no equivale a una retractación de su opinión política. “Yo puedo precisar técnicamente una expresión coloquial para que nadie pretenda darle un significado que no tuvo. Pero no voy a retractarme de una opinión política que expresé de buena fe y sobre la base de hechos que conocía”, sostuvo.

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Tras recibir una carta notarial de Susel Paredes amenazando con una demanda por difamación, abogado Pedro Vera Ortiz precisó un extremo de sus declaraciones y ratificó sus críticas a la candidata de Ahora Nación. Video: Pitucos Marrones

Proceso judicial en trámite

Según indicó Stoners Lawyer, la controversia se encuentra judicializada, por lo que “el que va a definir qué cosa es verdad es el Poder Judicial. Al día de hoy, ni Susel ni yo tenemos la razón de las cosas, ni podríamos decir esta es la verdad absoluta”.

En esa línea, Pedro Vera Ortiz indicó que “no estoy diciendo que exista una sentencia que haya establecido que el despido fue discriminatorio. No existe esa sentencia”.

“El proceso está pendiente. Lo que estoy diciendo es que la trabajadora existe. Trabajaba como asesora, quedó embarazada y a partir de ese momento comenzaron los problemas laborales que yo conocía. Posteriormente fue desvinculada y hoy esa desvinculación está siendo cuestionada judicialmente”, apuntó.

Frente a la advertencia de una eventual denuncia penal por difamación de Susel Paredes, Vera adelantó que ejercerá todas las acciones legales a su disposición, entre ellas una eventual denuncia por denuncia calumniosa.

“Si pese a la precisión que acabamos de hacer en este programa, se decide formular contra mí o contra mis amigos una denuncia penal, me defenderé como corresponde y ejerceré todas las acciones legales que el ordenamiento jurídico me permita, incluida, de corresponder, y si se cumplen los elementos, la denuncia por denuncia calumniosa. Y esto no es una amenaza, es exactamente la misma advertencia jurídica que se me está haciendo a mí”, aseveró.

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