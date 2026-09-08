Bolsa de Valores de Lima sube pese a caída de Wall Street: Índice General avanza 1,16%

La bolsa peruana avanza en una jornada marcada por resultados mixtos en los mercados internacionales. Foto: Vitae Educación Ejecutiva

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La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada de este martes con ganancias, pese al desempeño negativo de los principales indicadores de Wall Street. El mercado local registra avances en sus dos principales índices en una sesión marcada por la volatilidad en los mercados internacionales.

El Índice General de la BVL, principal referencia de la plaza bursátil peruana, avanzó 1,16%, al pasar de 59.620 a 60.311 puntos. A su vez, el Índice Selectivo, compuesto por las 15 acciones más negociadas del mercado limeño, registró un incremento de 1,28%, desde 1.565 hasta 1.585 puntos.

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Mercados internacionales operan con resultados mixtos

La evolución de la bolsa peruana ocurre mientras los mercados internacionales presentan un comportamiento dispar. Las bolsas asiáticas terminaron la jornada con resultados mixtos, mientras que las principales plazas de Latinoamérica muestran variaciones diferentes durante la sesión.

En Wall Street, en cambio, los principales índices registran pérdidas. El Dow Jones retrocede 1,22%, mientras que el S&P 500 disminuye 0,45%. El Nasdaq, referente del sector tecnológico, registra una caída de 0,18%.

En Wall Street, la jornada se desarrolla en terreno negativo, con los principales índices registrando retrocesos. El Dow Jones cae 1,22%, mientras que el S&P 500 pierde 0,45%. Foto: Economipedia

Tensión en Oriente Medio eleva cautela entre inversionistas

El retroceso de los mercados estadounidenses se produce en un contexto de mayor cautela por las tensiones en Oriente Medio, que han impulsado al alza los futuros del petróleo. A ello se suma la expectativa por nuevos datos de inflación que serán relevantes para las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos.

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Los futuros del petróleo avanzaban más de 1% y alcanzaban máximos de varias semanas luego de ataques registrados en ciudades del sur de Arabia Saudita. Este escenario también ha generado preocupación por las posibles repercusiones sobre el mercado energético.

Acciones de energía avanzan en Nueva York

El comportamiento de los sectores del S&P 500 tampoco es uniforme. Siete de los 11 sectores principales operan a la baja, con las acciones de cuidado de la salud registrando una de las mayores pérdidas, seguidas por el sector financiero.

En contraste, el sector de energía registra un avance de 1,29%, favorecido por el incremento de los precios del crudo. Los inversionistas también permanecen atentos a nuevos datos económicos y a la evolución de las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal.

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El sector energético avanza 1,29%, impulsado por el repunte de los precios del petróleo. Foto: Tecnología Minera

¿Y cómo le fue al dólar?

El tipo de cambio venta cerró el lunes 7 de septiembre en S/ 3,3600 por dólar, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta cotización fue inferior a los S/ 3,3640 registrados al cierre de la sesión previa.

Durante la jornada del lunes, el dólar inició operaciones en S/ 3,3615, frente a los S/ 3,3620 de la apertura del viernes. Con el resultado acumulado del año, la moneda estadounidense registra una variación de -0,12% en 2026.

En tanto, para este martes 8 de septiembre, Bloomberg reporta que el dólar se cotiza en S/ 3,3546. En el periodo de los últimos 12 meses, la divisa acumula una caída de 4,63%, según los datos del BCRP.

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