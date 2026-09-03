Perú

Teletón 2026 arranca con ‘Campanazo’ en la Bolsa de Valores de Lima: meta de más nueve millones de soles, fechas, figuras y cómo apoyar

La campaña se verá el 11 y 12 de septiembre por televisión y plataformas digitales, con artistas y conductores difundiendo el llamado solidario y opciones de donación por Yape, web y tiendas

Con gran emoción se realizó el tradicional 'Campanazo Teletón' en la Bolsa de Valores de Lima, marcando el inicio oficial de la jornada solidaria. Empresarios, autoridades y los niños embajadores se unieron para hacer un llamado a todo el país a colaborar este 11 y 12 de septiembre. Video: Instagram Teletón Perú
Guardar

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) realizó este 2 de septiembre el tradicional “Campanazo” que marca el inicio de la recta final de la Teletón 2026, la jornada solidaria que este año se propuso recaudar 9 168 510 soles, una cifra que supera por un sol la meta alcanzada en la edición anterior. El evento, organizado junto a Fundación Teletón Perú, buscó movilizar al sector empresarial y financiero en los días previos a la campaña nacional del 11 y 12 de septiembre.

La ceremonia se realizó como antesala al evento central y contó con la participación de Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros; Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, y Mara Seminario Marón, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

PUBLICIDAD

También asistieron Rafael Carranza, presidente del Directorio de la BVL, y Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú, junto a representantes del sector empresarial y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). La conducción del acto estuvo a cargo del actor Ismael La Rosa.

Un grupo de personas posa junto a una campana dorada ante una pantalla con el logotipo de la Teletón y de la Bolsa de Valores de Lima
Representantes empresariales, autoridades y miembros de la Fundación Teletón participan en el tradicional campanazo en la Bolsa de Valores de Lima para dar inicio a la campaña de 2026.

La fundación proyecta superar las 180 000 atenciones a nivel nacional este año

Durante el campanazo, Fundación Teletón Perú presentó un balance de sus resultados con más de 40 años de trabajo en el país. “Llegamos a esta etapa final con resultados concretos que mostrarle al país. Después de más de 40 años, seguimos creciendo y haciendo posible que más niñas y niños accedan a procesos de rehabilitación subsidiados al 100% por la Teletón”, señaló León.

PUBLICIDAD

La institución brinda atención en Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos. Al cierre de 2026, la fundación proyecta superar las 180 000 atenciones de rehabilitación a nivel nacional y beneficiar a más de mil niñas y niños. Sus resultados son auditados por la firma PwC, como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas.

León subrayó el compromiso que implica cada donación recibida. “Cada aporte representa una enorme responsabilidad. Queremos que el país conozca el impacto de su solidaridad y tenga la confianza de que los recursos se traducen en rehabilitación y nuevas oportunidades”, agregó el CEO de la fundación.

Dos imágenes de varias personas y dos niños junto a una gran campana dorada rodeados de confeti frente a una pantalla gigante
La Bolsa de Valores de Lima y la Fundación Teletón Perú convocaron al sector empresarial y financiero antes de la campaña nacional del 11 y 12 de septiembre.

Por su parte, Rafael Carranza destacó el rol que cumple la BVL al servir de plataforma para visibilizar la causa ante el sector privado. “Nos alegra que la Bolsa de Valores de Lima pueda ser hoy un espacio para visibilizar este mensaje y acompañar a la Teletón en este importante propósito. El Campanazo representa también una invitación al sector empresarial a poner su capacidad de convocatoria al servicio de una causa que necesita del compromiso de todos”, afirmó.

El padre Isidro Sáenz, impulsor histórico de la Teletón, remarcó la urgencia de atender a los niños que permanecen en listas de espera, en especial a quienes presentan autismo. “Ojalá podamos pasar esos nueve millones de soles. Gracias a eso, muchos niños van a continuar recibiendo su tratamiento y rehabilitación. También queremos atender a muchos niños que están en listas de espera, sobre todo a los niños con autismo, quienes no están recibiendo porque el tratamiento es costoso”, declaró el religioso a La República.

Según indicó, la fundación se prepara para abrir nuevos centros de atención especializada en Lima y en Arequipa, con miras a ampliar la cobertura para este grupo de menores. “Gracias a Dios, se está abriendo un centro en Lima y en Arequipa y con el dinero que podamos recaudar, podremos ayudar a los niños que tanto necesitan”, indicó.

Una campana de bronce junto a una pantalla gigante con la imagen de un cantante y afiches promocionales de la Teletón en un auditorio
La Fundación Teletón Perú proyecta superar las 180 000 atenciones de rehabilitación en 2026 y beneficiar a más de mil niñas y niños.

¿Cuándo se transmite la Teletón y qué figuras se sumaron a la campaña?

La Teletón 2026 se realizará el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre, bajo el lema “La hacemos todos”. La transmisión estará a cargo de América Multimedia, TV Perú y las plataformas digitales de la organización.

La campaña ha reunido a un grupo amplio de figuras del entretenimiento y la comunicación que se sumaron a la difusión del llamado solidario a través de redes sociales. Entre ellos figuran Adriana Quevedo, Adolfo Aguilar, Virna Flores, La Miski, Mónica Zevallos, Puma Carranza, Valentino, Dorita Orbegozo, Melissa Paredes, Yiddá Eslava, Tula Rodríguez, Mathías Brivio, Magdyel Ugaz, Jimena Lindo, Ernesto Pimentel, Federico Salazar, Erick Elera, Armando Armas, Patricia Alquinta, Miguel Vergara y Mateo Garrido Lecca.

A la campaña también se sumó el estreno del himno oficial de esta edición, interpretado por Milenka Nolasco, la agrupación Los 4 de la Cumbia, Álvaro Rod y Qué tal Cumbión. El tema busca acompañar la recta final de la recaudación con la participación conjunta de distintos artistas nacionales.

Se estrenó del himno oficial de esta edición de la Teletón 2026, interpretado por Milenka Nolasco, la agrupación Los 4 de la Cumbia, Álvaro Rod y Qué tal Cumbión. Video: Instagram Teletón Perú

¿Cómo donar para la campaña de este año?

Las donaciones para la Teletón 2026 pueden realizarse a través de Yape, al número 989 361 677, o de manera presencial en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. La organización también habilitó canales adicionales de aporte a través de su página web oficial, teleton.pe.

Con el campanazo realizado en la BVL, Fundación Teletón Perú renovó su llamado a empresas, instituciones y ciudadanos para sumarse a la jornada nacional del 11 y 12 de septiembre, en la recta final de una campaña que este año busca superar los 9,1 millones de soles recaudados en beneficio de la rehabilitación infantil en el país.

Temas Relacionados

Bolsa de ValoresTeletón 2026Fundación TeletónClínica San Juan de Diosperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima: precios y cómo comprar las entradas

La agrupación puertorriqueña inició su gira ‘En Vivo Tour 2026′  con localidades agotadas en España y confirmó su llegada a Lima.

Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima: precios y cómo comprar las entradas 

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026

La preparación familiar, las rutas de evacuación y una mochila con suministros básicos permiten reducir riesgos ante movimientos telúricos en cualquier región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de septiembre de 2026

Testigo de masacre y secuestro en Trujillo acudió a Policía y Fiscalía: declaró que habló con uno de los atacantes

El documento, hasta ahora desconocido públicamente, fue difundido por el programa Beto a Saber y lleva la firma de una fiscal adjunta

Testigo de masacre y secuestro en Trujillo acudió a Policía y Fiscalía: declaró que habló con uno de los atacantes

Sujeto que mató a su esposa e hijo a balazos asegura que actuó en defensa propia: “Me querían matar”

El crimen ocurrió en la vía pública del distrito de Santa Anita mientras la familia regresaba de una reunión por el feriado de Santa Rosa de Lima

Sujeto que mató a su esposa e hijo a balazos asegura que actuó en defensa propia: “Me querían matar”

Michelle Alexander presentó ‘La vida que me robaste’, la nueva telenovela de América Televisión protagonizada por Karina Jordán

La directora de ‘Del Barrio Producciones’ adelantó que la nueva ficción abordará la búsqueda de justicia de una madre separada de sus hijas por una condena injusta.

Michelle Alexander presentó ‘La vida que me robaste’, la nueva telenovela de América Televisión protagonizada por Karina Jordán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Premier Luis Galarreta: La promesa de trabajar “desde el día uno” no evitó hechos sangrientos como el de Trujillo

Gobierno del Perú rechaza reforma constitucional de Nicaragua y alerta sobre “perpetuación” del dictador Daniel Ortega

Keiko Fujimori niega que Rafael Belaúnde haya interrogado a detenidos pese a fotos oficiales: “Todo está en investigación”

Pedro Hernández es elegido nuevo presidente del Tribunal Constitucional: Luz Pacheco será vicepresidenta

Jefe del INPE no asistió a citación del Congreso: Comisión pide explicar obras paralizadas y extorsiones desde penales

ENTRETENIMIENTO

Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima: precios y cómo comprar las entradas 

Cultura Profética celebra sus 30 años con concierto en Lima: precios y cómo comprar las entradas 

Michelle Alexander presentó ‘La vida que me robaste’, la nueva telenovela de América Televisión protagonizada por Karina Jordán

La vida sigue siendo maestra: la noche de Rubén Blades en Lima

Mario Irivarren defiende a Paco Bazán y desafía a Magaly Medina al afirmar: "Jefferson Farfán no es enemigo de ATV"

Janet Barboza asegura que César Sánchez, exdirector de ‘La Bella Luz’, es un gran profesional y las redes explotan contra ella

DEPORTES

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

Víctor Rivera, nuevo entrenador de ADT, se ilusiona con salvar el descenso en Liga 1: “Lo primero es poner los pies sobre la tierra”

Christian Cueva detalla pasajes poco conocidos de su última etapa en Alianza Lima: “En el primer partido de Copa Libertadores ya estaba roto”

El polémico pedido de Ysabella Sánchez durante transmisión en vivo para regresar a la selección: “Mándame un león y mañana vuelvo”

El US Open se inclina a la resiliencia de Ignacio Buse tras vencer a Marcos Giron y revela hito familiar: “Siguiendo los pasos de su abuelo Eduardo”

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del US Open 2026