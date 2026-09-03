Latam ampliará sus operaciones en Paraguay con nueva ruta entre Asunción y Montevideo

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Asunción, 3 sep (EFE).- La aerolínea de origen chileno Latam ampliará su presencia en Paraguay con una nueva ruta de cinco frecuencias semanales entre Asunción y Montevideo, la capital uruguaya, que comenzará a operar en el primer trimestre del año entrante, informaron este jueves fuentes del Gobierno paraguayo y de la empresa.

El director ejecutivo de Latam Airlines Group, Roberto Alvo, detalló en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial), donde se reunió con el gobernante Santiago Peña, que esta operación equivale "aproximadamente a 7.000 asientos" que estarán disponibles.

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La compañía fundada en 2012 cumple 30 años de operaciones en Paraguay, donde actualmente gestiona 26 frecuencias semanales a Brasil, Chile y Perú.

Alvo, quien estuvo acompañado del director ejecutivo de la aerolínea en Paraguay, Javier Ocampos, afirmó, sin ofrecer detalles, que la empresa también ampliará a 32 las frecuencias semanales a estos destinos.

"Es un paso adicional en el desarrollo que vemos de Latam en la región de conectar a Paraguay, no solamente dentro de Sudamérica, sino a través de nuestros hubs (centros) de conexión en San Pablo (Brasil), Santiago (Chile) y Lima (Perú) con el mundo", agregó.

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En tanto que el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) de Paraguay, Nelson Mendoza, dijo durante la conferencia de prensa que Alvo sostuvo esta jornada una "muy fructífera" reunión con Peña, con quien intercambió ideas y opiniones acerca de los proyectos de Latam en la región y en el país.

"El presidente Peña quedó muy satisfecho de la reunión mantenida con ambos CEO (directores ejecutivos) y creemos que esta relación que ya tiene sus años va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo", añadió.

Según un comunicado de la Presidencia paraguaya, Latam transportó en 2025 más de 340.000 pasajeros desde Paraguay, al igual que unas 7.400 toneladas de carga.