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Perú y Hong Kong revelan detalles de su Acuerdo de Libre Comercio: ¿qué implica el pacto con este ‘Tigre’ del Asia?

Hong Kong aplicará arancel cero desde el inicio para casi todos los bienes de Perú, además de reconocer los títulos universitarios de ciertos profesionales peruanos. ¿Qué productos y negocios serán los más beneficiados?

Hong Kong
El gobierno de Perú ratificó el Acuerdo de Libre Comercio firmado con Hong Kong en 2024 en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Lima.
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El Gobierno de Perú publicó este lunes el texto con los detalles del nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Hong Kong, que entró en vigor el pasado 1 de setiembre de 2026.

El tratado elimina de inmediato los aranceles en Hong Kong para mercancías peruanas originarias de los capítulos 1 al 97 del Sistema Armonizado, una clasificación que reúne casi todos los bienes que se comercian a escala internacional.

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Perú reducirá los aranceles a las importaciones de forma escalonada

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la vigencia se concretó luego de que las dos partes intercambiaran notificaciones sobre la culminación de sus procedimientos internos. Según la entidad, el acuerdo elevó a 25 los tratados comerciales de Perú con 59 economías.

Hong Kong aplicará arancel cero desde el inicio a los productos peruanos que acrediten origen. La medida alcanza bienes agrícolas, pesqueros, mineros, manufacturas, químicos, textiles, maquinaria y equipos, entre otros.

MINCETUR - exportaciones
El Acuerdo de Libre Comercio con Hong Kong elevó a 25 los tratados comerciales de Perú con 59 economías tras completar los procedimientos internos de ambas partes.

El esquema para los bienes provenientes de Hong Kong será distinto. Perú eliminó de inmediato los aranceles para una parte de las mercancías y fijó cronogramas de cinco, siete, 10, 12, 15 y hasta 17 años para las demás. La primera reducción comenzó con la entrada en vigor del acuerdo. Las siguientes rebajas se aplicarán cada 1 de enero.

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Algunos productos quedaron excluidos de la desgravación y continuarán sujetos al arancel de nación más favorecida, la tarifa general aplicable a países que no cuentan con una preferencia comercial específica. Ambas partes revisarán ese listado en el quinto año de vigencia.

El acuerdo tampoco incluye mercancías usadas, reconstruidas, reparadas o remanufacturadas. Perú mantiene restricciones para ropa y calzado usados, vehículos y repuestos usados, neumáticos usados y determinados equipos que utilizan fuentes de energía radioactivas.

El arancel cero exigirá certificados y pruebas sobre el origen del bien

Una exportación peruana no accederá al beneficio solo por salir desde el país. El producto deberá ser originario de Perú o de Hong Kong, según las reglas pactadas.

Puede tratarse de una mercancía obtenida íntegramente en una de las partes, fabricada con insumos originarios o elaborada con componentes de terceros países que cumplan una transformación suficiente.

Las reglas de origen del tratado exigen Certificado de Origen en inglés y permiten hasta 10% de materiales no originarios, con una excepción para importaciones de hasta USD 600.
Las reglas de origen del tratado exigen Certificado de Origen en inglés y permiten hasta 10% de materiales no originarios, con una excepción para importaciones de hasta USD 600.

El tratado admite que hasta 10% del valor de una mercancía corresponda a materiales no originarios que no cumplan la regla de cambio de clasificación arancelaria. No obstante, operaciones como reempaque, etiquetado, lavado, corte simple o ensamblaje básico no bastarán para otorgar el carácter originario.

Para acceder a la preferencia, el importador deberá contar con un Certificado de Origen emitido por una entidad autorizada. El documento estará redactado en inglés y será válido por un año. El requisito no regirá para importaciones de hasta USD 600, salvo que la autoridad detecte una serie de operaciones divididas para evitar controles.

Las mercancías podrán pasar por terceros países, con transbordo o almacenamiento temporal de hasta tres meses, siempre que se mantengan bajo supervisión aduanera y no sean sometidas a procesos de transformación.

Servicios, finanzas y empresarios temporales forman parte del acuerdo

El acuerdo también incorpora disposiciones sobre servicios financieros, que abarcan seguros, reaseguros, créditos, tarjetas, transferencias, administración de activos, procesamiento de datos y asesoramiento.

La Carta Paralela sobre Servicios Profesionales, por su parte, impulsa el diálogo entre organismos de Perú y Hong Kong para evaluar mecanismos de reconocimiento de títulos, experiencia, licencias y registros. Las profesiones mencionadas de forma expresa son ingeniería y arquitectura.

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El tratado entre Perú y Hong Kong incluye servicios financieros y regula la movilidad temporal de empresarios, inversionistas y proveedores de servicios, sin libre circulación laboral ni eliminación de visas.

El tratado regula, además, la entrada temporal de empresarios, inversionistas y proveedores de servicios que viajen por actividades comerciales. No establece libre circulación laboral ni elimina las visas, permisos u otras exigencias migratorias.

Tampoco habilita de forma automática el ejercicio de ingeniería o arquitectura: los profesionales deberán cumplir los requisitos locales de autorización, colegiatura o licencia. El acuerdo prevé que las partes analicen licencias temporales o limitadas para determinados casos o proyectos.

Arándanos, paltas y textiles entre las oportunidades de expansión

Las relaciones comerciales entre Perú y Hong Kong, China alcanzaron un récord de US$399 millones en 2024, impulsadas por el crecimiento de las exportaciones peruanas, que sumaron US$380 millones, un alza de 48,1% frente al año anterior.

De acuerdo con datos del Mincetur, los envíos peruanos representaron el 95% del intercambio bilateral y dejaron una balanza comercial favorable de US$362 millones. Hong Kong, China se ubicó como el duodécimo socio comercial asiático de Perú.

arandano
Los arándanos, las paltas y los textiles concentran el margen de expansión de las exportaciones de Perú a Hong Kong, donde la agroexportación sumó USD 264,2 millones en 2024.

La agroexportación concentró US$264,2 millones, equivalentes al 69% de las ventas peruanas a ese mercado. Los arándanos lideraron la oferta, con US$197,1 millones y un incremento de 134%, seguidos por las uvas y las paltas.

Las exportaciones de textiles y confecciones alcanzaron US$9,1 millones, mientras que 330 empresas peruanas realizaron ventas a Hong Kong durante 2024. Ahora, el acuerdo abre margen para ampliar la presencia peruana en un mercado que importó bienes por US$699.000 millones en 2024.

Perú identifica oportunidades para aumentar la cuota en productos ya posicionados, como arándanos, paltas, uvas, café y espárragos, e ingresar con bienes que Perú ya exporta a otros destinos, entre ellos arroz, naranjas frescas, cerveza de malta, galletas dulces, perfumes y etiquetas textiles.

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