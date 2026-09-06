Óscar Custodio se pronuncia tras regreso de La Bella Luz a lo escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

Óscar Custodio habla sobre el trabajo de su hijo en la agrupación musical La Bella Luz tras su retorno a las presentaciones en vivo.

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El retorno había sido anunciado días antes mediante un video difundido en la cuenta de Instagram de la orquesta. En el material aparecieron los actuales integrantes del grupo y Óscar Junior confirmó una serie de presentaciones en Lima y Chiclayo durante septiembre, bajo el lema “Adiós Jamás”.

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El concierto programado en la capital congregó a seguidores de la agrupación, que acompañaron a los músicos en esta nueva etapa. Durante el evento también estuvo presente Óscar Custodio, dueño y fundador de La Bella Luz, quien había cedido el liderazgo de la orquesta a su hijo.

Óscar Custodio ofrece una entrevista a un medio de comunicación tras el regreso de la agrupación La Bella Luz a los escenarios.

La participación de Custodio en el espectáculo generó comentarios entre usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron si Óscar Junior ejerce el control de la agrupación o si su padre aún conserva el liderazgo, pese a la decisión anunciada públicamente.

Frente a esas versiones, Óscar Custodio conversó con Nueva Q y se refirió al papel que tendrá dentro del proyecto musical.

“Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo. Yo estoy atrás siempre, porque sobre mí pesan más de 30 años de trabajo y mi hijo todavía es muchacho y hay cosas que tiene que conocer y para eso yo estoy detrás”, manifestó.

Óscar Custodio, vestido con camisa blanca, ofrece una entrevista. Sostiene un micrófono con el logo de Radio Nueva Q. El fondo es de color rojo con texto blanco. El entrevistado gesticula con ambas manos mientras responde preguntas sobre el regreso de La Bella Luz a los escenarios.

Custodio sostuvo que su presencia no busca interferir en la conducción de Óscar Junior, sino aportar los conocimientos adquiridos durante más de tres décadas de trayectoria. De acuerdo con sus palabras, el joven cantante y líder de la orquesta enfrenta una etapa con retos que demandan el apoyo de su entorno.

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“Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, añadió el dueño de la agrupación.

La Bella Luz sufrió agresión en concierto en Chincha

Antes de su retorno a Lima, la orquesta vivió un incidente durante una presentación gratuita en El Carmen, en Chincha. La noche del jueves 27 de agosto, La Bella Luz formaba parte de la Gran Serenata por el 110° aniversario del distrito cuando una agresión desde el público obligó a interrumpir el espectáculo.

El concierto había comenzado a las 21:00 en la Plaza de Armas y reunió a vecinos y visitantes. La presentación avanzaba con normalidad hasta cerca de la medianoche, cuando una persona lanzó agua hacia el escenario y alcanzó a uno de los músicos.

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El video muestra a los integrantes de la banda La Bella Luz actuando en un concierto. Los músicos, vestidos con trajes blancos y azules, se encuentran en el escenario. La presentación se interrumpe abruptamente debido a un incidente. Los miembros de la agrupación reaccionan visiblemente a una agresión por parte de un individuo entre el público. Tras el altercado y la identificación de la persona, la banda decide abandonar el escenario, dando por terminada su actuación. Este material registra la cobertura de un evento musical en vivo.

El animador de la agrupación reaccionó de inmediato ante el hecho. “¿Qué ha pasado?”, preguntó frente a los asistentes. Otro integrante explicó la situación: “Han tirado agua”.

La situación provocó malestar entre los artistas. Uno de los cantantes solicitó que el personal de seguridad identificara y retirara a la persona responsable. “¿Quién es esa persona malcriada? Hay que sacarla, por favor”, reclamó desde el escenario.

La orquesta decidió terminar su participación antes de lo previsto. “Nos vamos, muchas gracias”, expresaron los músicos antes de abandonar el escenario y dejar suspendido el cierre de la celebración por el aniversario de El Carmen.

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