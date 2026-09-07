La dura opinión de Luis Urruti tras la derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo: “Fue un robo”

La bronca del delantero no se limitó al penal del descuento: también apuntó contra el estado general del campeonato y advirtió que competir en esas condiciones hace imposible pelear por los primeros lugares. (Sport Boys)

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Luis Urruti, delantero de Sport Boys, no guardó silencio tras la derrota por 2-1 ante Sport Huancayo en la octava jornada del Torneo Clausura 2026. El atacante apuntó sin rodeos contra las decisiones que se tomaron a lo largo del encuentro, disputado el último sábado 5 de septiembre en Huancayo, y puso en palabras la indignación que se respiraba en el vestuario rosado al término del pitazo final.

La caída frenó el impulso de un equipo que venía de vencer a Sporting Cristal y que había alimentado, en las horas previas, la ilusión de disputar el título del certamen. Con 14 puntos y en el quinto lugar de la tabla, el conjunto del Callao quedó a cinco unidades de Deportivo Garcilaso, nuevo líder con 19.

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El partido que encendió la mecha

La derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo tuvo un desenlace polémico. Sanguinetti marcó de penal en el descuento y su celebración provocó una pelea entre futbolistas de ambos equipos. (Liga 1)

El encuentro tuvo un desarrollo tenso desde los primeros minutos. Javier Sanguinetti abrió el marcador para Sport Huancayo sobre el cierre del primer tiempo y Sport Boys logró la igualdad a través de Yuriel Celi, con asistencia de Christian Cueva. Sin embargo, el tramo decisivo llegó en el descuento: el árbitro señaló penal por una infracción de Carlos Zambrano sobre Daniel Porozo, y Sanguinetti se encargó de transformarlo para sellar el 2-1. Los rosados también protestaron durante el partido por un cabezazo del propio Urruti que el juez no convalidó como gol.

La historia no terminó con el silbato. Sanguinetti celebró el tanto frente a la tribuna de Sport Boys, lo que desató la reacción inmediata de varios futbolistas del conjunto chalaco. Christian Cueva y Yuriel Celi fueron los primeros en encarar al delantero argentino, y la situación escaló hasta convertirse en una pelea entre integrantes de ambos planteles.

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El árbitro intervino y expulsó a Sanguinetti por su festejo provocador. Murillo, que se encontraba en el banco de suplentes de Sport Huancayo, también vio la tarjeta roja. Por el lado rosado, la sanción recayó sobre Erick Gonzales, quien había ingresado al campo minutos antes del polémico desenlace.

Las palabras de Urruti

Luis Urruti lamentó que Sport Boys perdiera una oportunidad de acercarse al liderato del Clausura. El atacante sostuvo que el arbitraje terminó afectando la ilusión del plantel de pelear por el título. (Liga 1)

Al término del cotejo, Luis Urruti tomó la palabra y no midió sus términos. El atacante calificó lo ocurrido con dureza y vinculó las decisiones arbitrales con el daño que, según su visión, le infligieron a las aspiraciones del equipo en el campeonato.

“Podemos decir que fue un robo. Es lamentable competir así. Me duele porque uno tiene la ilusión de pelear por salir campeón, pero te quitan muy fácil la ilusión. Es difícil competir de esa forma”, manifestó el delantero.

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El jugador fue más allá y extendió su crítica al estado general del torneo, al que describió como un escenario impredecible y adverso para los equipos que persiguen objetivos de alto nivel. “Todo está muy feo. En el torneo pasa cualquier cosa y es muy bravo competir de esta manera”, añadió Urruti.

Las declaraciones reflejaron el golpe anímico que significó la caída, sobre todo por el contexto en el que se produjo: Sport Boys había derrotado a Sporting Cristal en la fecha anterior y se había ubicado a solo un punto de los entonces líderes del Clausura, lo que había encendido las expectativas dentro y fuera del plantel.

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El próximo desafío: el líder en el Miguel Grau

Sport Boys buscará recuperarse de la derrota ante Sport Huancayo cuando reciba a Deportivo Garcilaso, líder del Clausura, el domingo 13 de septiembre en el estadio Miguel Grau del Callao. (Liga 1)

Pese a la bronca, el calendario no da respiro. Sport Boys tendrá la chance de reaccionar de inmediato ante el equipo que ocupa la cima de la tabla. El domingo 13 de septiembre, desde la 1:00 p. m., el conjunto chalaco recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Miguel Grau del Callao por la novena fecha del Torneo Clausura.

El duelo se presenta como una oportunidad directa para recortar los cinco puntos que separan a ambos equipos y para que la ‘Misilera’ vuelva a instalarse en la discusión por los primeros puestos de la Liga 1. La localía en el Callao y la necesidad de dar una respuesta inmediata tras el traspié en Huancayo convierten al partido en uno de los más importantes del año para el conjunto rosado.

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Con el torneo abierto y el líder como rival, Sport Boys deberá transformar la rabia acumulada en combustible para encarar un compromiso que puede redefinir su posición en la tabla y mantener vivo el sueño del título que Urruti describió con tanta claridad, y que siente que le arrebataron en el descuento de un partido en Huancayo.