Perú

Cinco postulantes son intervenidos en examen de admisión de la Universidad Nacional de Cajamarca por presunto uso de dispositivos electrónicos

Los intervenidos postulaban a Medicina Humana y Medicina Veterinaria. La Fiscalía de Prevención del Delito realizará las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes

Fueron detectados durante el Examen de Admisión UNC 2026-II, realizado el domingo 6 de setiembre. Composición: Infobae
Fueron detectados durante el Examen de Admisión UNC 2026-II, realizado el domingo 6 de setiembre. Composición: Infobae
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Cinco postulantes fueron intervenidos durante el Examen de Admisión UNC 2026-II, realizado el domingo 6 de setiembre, tras una acción conjunta de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Según las autoridades, los jóvenes presuntamente utilizaron dispositivos electrónicos y pulsadores de recepción para intentar obtener respuestas durante la evaluación.

La intervención ocurrió dentro del campus de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde se desarrolló la jornada de admisión. El caso quedó en conocimiento de la Fiscalía de Prevención del Delito, instancia que continuará con las diligencias para establecer las responsabilidades que correspondan.

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Entre los intervenidos figuran Jean Paul Sala Ramírez, Saúl Eduardo Gálvez Huamán y Rusber Aspajo Amasifuen, quienes postulaban a la carrera de Medicina Veterinaria. También fue intervenida Gidy Carissa Blanco Salcedo, postulante a Medicina Humana.

El quinto caso corresponde a una menor de edad identificada con las iniciales T.D.C., quien también postulaba a Medicina Humana. Los cuatro primeros intervenidos proceden de la provincia de Bambamarca, mientras que la menor procede de Chota.

Intervención ocurrió durante el examen de admisión

Las autoridades señalan que los postulantes habrían utilizado equipos electrónicos y pulsadores de recepción para intentar obtener respuestas. Universidad Nacional de Cajamarca
Las autoridades señalan que los postulantes habrían utilizado equipos electrónicos y pulsadores de recepción para intentar obtener respuestas. Universidad Nacional de Cajamarca

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los cinco postulantes fueron detectados por el presunto uso de equipos electrónicos y pulsadores de recepción durante el examen. Esta modalidad permitió la intervención de los participantes antes de que concluyera el proceso de evaluación.

La operación contó con la participación coordinada de personal de la Universidad Nacional de Cajamarca, efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público. Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para las diligencias correspondientes.

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El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias de los hechos y establecer si existieron otras personas vinculadas con el presunto fraude durante la jornada de admisión.

Fiscalía investigará posible participación de terceros

La intervención fue realizada con participación de la Universidad Nacional de Cajamarca, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Universidad Nacional de Cajamarca
La intervención fue realizada con participación de la Universidad Nacional de Cajamarca, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Universidad Nacional de Cajamarca

Los cinco intervenidos fueron derivados al Ministerio Público, que deberá desarrollar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades individuales. La investigación también contempla la posibilidad de identificar una eventual participación de terceros.

Según la información oficial proporcionada sobre el caso, las pesquisas permitirán determinar la posible existencia de redes delictivas que busquen intervenir en procesos de admisión mediante mecanismos de fraude.

La intervención se produjo durante el examen correspondiente al proceso UNC 2026-II, cuya jornada se desarrolló el domingo 6 de setiembre en el campus universitario.

UNC cuenta con 24 escuelas profesionales

La Universidad Nacional de Cajamarca es una institución pública licenciada ubicada en la ciudad de Cajamarca. Su oferta académica comprende 10 facultades y un total de 24 escuelas profesionales.

Entre sus programas figuran Medicina Humana y Medicina Veterinaria, carreras a las que pertenecían cuatro de los cinco postulantes intervenidos. La institución también cuenta con escuelas vinculadas con ingeniería, ciencias económicas, educación, ciencias agrarias, derecho, salud, ciencias pecuarias y ciencias sociales.

Dentro de esta oferta se encuentran Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Geológica, Ingeniería Hidráulica, Ingeniería de Minas, Contabilidad, Economía, Administración, Educación, Agronomía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería en Agronegocios, Derecho, Enfermería, Obstetricia, Biología y Biotecnología, Zootecnia, Sociología y Turismo y Hotelería.

Rector destaca coordinación entre instituciones

El rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, Dr. Berardo Escalante Zumaeta, destacó la coordinación entre la casa de estudios, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para el desarrollo del proceso de admisión.

Escalante Zumaeta señaló la importancia de este trabajo conjunto con el objetivo de garantizar un proceso de admisión transparente y justo, además de valorar el esfuerzo académico de los postulantes.

Los cinco intervenidos permanecen a disposición de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones relacionadas con el presunto fraude detectado durante el Examen de Admisión UNC 2026-II.

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