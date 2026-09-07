Perú

Cargamento de casi 250 kilos de alcaloide de cocaína fue escondido en Andahuaylas antes de su presunto traslado a Desaguadero

La sustancia dio resultado presuntivo positivo al reactivo Tiocianato de Cobalto. Las muestras fueron separadas y serán enviadas a Lima para determinar mediante análisis químico su composición definitiva

La Policía Nacional del Perú decomisó 249.840 kilos de alcaloide de cocaína en Pampachiri, provincia de Andahuaylas. Composición: Infobae
La Policía Nacional del Perú decomisó 249.840 kilos de alcaloide de cocaína en Pampachiri, provincia de Andahuaylas. Composición: Infobae
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La Policía Nacional del Perú incautó 249.840 kilogramos de alcaloide de cocaína durante una intervención realizada en el distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas. El hallazgo ocurrió en una zona rural donde los agentes localizaron una caleta improvisada con paquetes ocultos bajo colchas y asegurados con piedras.

La operación se realizó el 5 de setiembre de 2026, cerca de las 05:50 horas, en el marco de acciones de investigación y búsqueda de sustancias ilícitas. El despliegue estuvo a cargo de personal de la División de Investigaciones Especiales (DIVINESP) de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO PNP), con apoyo de efectivos de la Comisaría PNP Pampachiri.

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El punto intervenido se ubicó en el anexo Occobamba, sector Mallacta, cerca de la carretera Pampachiri-Llamcama. La inspección permitió detectar un bulto que contenía diez jabas plásticas. Dentro de ellas se encontraron paquetes rectangulares tipo ladrillo, cubiertos con cinta adhesiva amarilla.

Tras el hallazgo, los agentes aplicaron el reactivo químico Tiocianato de Cobalto, cuyo resultado presuntivo fue positivo para alcaloide de cocaína. El caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, que dispuso las diligencias correspondientes sobre la sustancia incautada.

Policía contabiliza 236 paquetes con la droga

La droga estaba escondida en una caleta improvisada, bajo colchas y asegurada con piedras. Difusión
La droga estaba escondida en una caleta improvisada, bajo colchas y asegurada con piedras. Difusión

La sustancia fue trasladada a la Comisaría Pampachiri para su inmovilización y lacrado. Después, los paquetes fueron remitidos a la AREANDRO Andahuaylas, donde se efectuó el deslacrado, conteo, pesaje y pruebas de orientación de campo con presencia del Ministerio Público.

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El procedimiento permitió contabilizar 236 paquetes tipo ladrillo, con un peso total de 249.840 kilogramos de alcaloide de cocaína. Las autoridades procedieron con el comiso y lacrado del material, mientras que las muestras quedaron bajo custodia para su envío al laboratorio central de Lima.

En ese laboratorio se realizará el análisis químico definitivo, según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú. Este examen permitirá establecer la composición química de las muestras remitidas dentro del procedimiento correspondiente.

Investigación apunta a una ruta hacia Desaguadero

Se contabilizaron 236 paquetes tipo ladrillo, distribuidos dentro de diez jabas plásticas. Difusión
Se contabilizaron 236 paquetes tipo ladrillo, distribuidos dentro de diez jabas plásticas. Difusión

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la caleta habría sido acondicionada para guardar el cargamento antes de su traslado hacia la ciudad de Desaguadero. La intervención surgió a partir de acciones previas de investigación e inteligencia desarrolladas por personal especializado.

El hallazgo se produjo en una zona distinta a los espacios donde se realiza la transformación inicial de la hoja de coca. La información adicional proporcionada sobre el proceso de elaboración de pasta básica de cocaína señala que esta primera etapa utiliza pozas de maceración o tanques de plástico, donde la hoja recibe sustancias químicas y solventes para liberar el alcaloide.

Entre los insumos descritos figuran ácido sulfúrico, carbonato de sodio y kerosene, además de distintos sustitutos. El material proporcionado señala que el ácido sulfúrico puede ser reemplazado por sustancias como amoniaco o ácido acético; mientras que gasolina, petróleo o thinner pueden sustituir al kerosene. Para el carbonato de sodio también se mencionan diversos compuestos alternativos.

Dirandro reportó destrucción de pozas y laboratorios en Puno

El operativo se realizó el 5 de septiembre de 2026, cerca de las 05:50 horas. Difusión
El operativo se realizó el 5 de septiembre de 2026, cerca de las 05:50 horas. Difusión

La información adicional también describe la presencia de cultivos de coca y centros de procesamiento en sectores de la selva de Puno. En el área cercana al río Inambari, bolsas con hoja de coca son trasladadas hacia zonas donde existen pozas de maceración.

Un agente antidrogas de Puno citado en la información proporcionada señala: “Donde hay cocales, hay pozas de maceración. Y donde hay pozas, hay laboratorios de clorhidrato escondidos en matorrales. Es un trinomio perfecto”.

Según esos datos, la DIRANDRO destruyó 289 pozas de maceración y laboratorios en 2025 en las localidades señaladas de Puno, frente a las 335 instalaciones destruidas en 2024. La misma información atribuye parte de las dificultades operativas a la geografía, las lluvias y la falta de personal y logística.

Uno de los laboratorios destruidos por la División Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Sur Oriente de la Policía se encontraba a unos 15 kilómetros selva adentro de Putina Punco, de acuerdo con los datos proporcionados.

El cargamento localizado en Pampachiri permanecerá sujeto a las diligencias fiscales y policiales correspondientes. Las muestras fueron separadas para su remisión al laboratorio central de Lima, donde se efectuará el análisis químico definitivo.

La intervención estuvo a cargo de la DIVINESP de la DIRANDRO PNP, con respaldo operativo de la Comisaría PNP Pampachiri. El Ministerio Público Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas intervino en las actuaciones posteriores al hallazgo y dispuso las medidas sobre la custodia y traslado de la sustancia.

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