Perú

Los Pulpos tenía nuevos objetivos de secuestro en Trujillo antes de la captura de Johnson Cruz Torres en Bolivia

El seguimiento policial a la familia Cruz permitió obtener información sobre nuevos posibles objetivos de la organización criminal

La pista de WhatsApp detrás de la captura de Jhonsson Pulpo, presunto líder de Los Pulpos
La pista de WhatsApp detrás de la captura de Jhonsson Pulpo, presunto líder de Los Pulpos| Foto: PNP
Guardar

El nombre de Johnson Smith Cruz Torres volvió a aparecer en las investigaciones policiales sobre los secuestros registrados en Trujillo. El líder de la organización criminal Los Pulpos figura dentro de una línea de investigación que apunta a nuevos objetivos seleccionados por la banda antes de la captura del presunto cabecilla en Bolivia.

El caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla expuso el nivel de violencia utilizado por los delincuentes. El ataque ocurrió cuando un grupo simuló un operativo policial para interceptar el vehículo en el que viajaba el empresario junto con otras personas.

PUBLICIDAD

Cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla fueron asesinados a balazos durante la intervención. El empresario también murió en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La modalidad utilizada permitió a los responsables detener el desplazamiento del grupo bajo una falsa intervención policial.

La investigación policial también vinculó a integrantes de la familia Cruz con una serie de secuestros ocurridos en Trujillo. Dentro de ese seguimiento, los agentes identificaron movimientos de Johnson Cruz Torres y otros miembros de su entorno, mientras reunían información sobre las personas relacionadas con los hechos.

Los Pulpos tenía otro objetivo bajo seguimiento

La información policial citada en el reportaje de Punto Final señala que la organización criminal no limitaba su actividad a los casos ya conocidos. El seguimiento de sus integrantes permitió identificar información relacionada con otros posibles objetivos de secuestro.

PUBLICIDAD

El trabajo de inteligencia tomó relevancia después de la salida de prisión de John Cruz Arce, señalado como patriarca de la familia Cruz. Según el reporte, recibió una condena de 25 años y salió del penal de Challapalca 18 años después de su ingreso.

Tras su excarcelación, agentes de la Policía Nacional continuaron con el seguimiento de la familia. Una de las diligencias permitió ubicar una casa de campo en las afueras de Trujillo, donde se produjo una reunión familiar el 3 de octubre de 2025.

Johnson Cruz Torres fue ubicado en Bolivia

Johnsson Smit Cruz Torres fue localizado y detenido en La Paz durante un operativo policial. Composición: Infobae
Johnsson Smit Cruz Torres fue localizado y detenido en La Paz durante un operativo policial. Composición: Infobae

La investigación también permitió establecer que Johnson Smith Cruz Torres acudió a aquella reunión familiar. Según la información difundida, el desplazamiento se realizó con vehículos blindados y bajo medidas destinadas a evitar que la Policía detectara su ubicación.

El seguimiento posterior permitió localizarlo en Bolivia. La captura contó con la participación de la Policía peruana y la Policía boliviana, además de la intervención del FBI y la DEA, de acuerdo con el reporte.

La investigación policial indicó que no existió un pago de recompensa ni participación de informantes para determinar su ubicación. El trabajo correspondió a equipos de inteligencia de la División de Secuestros de Trujillo y del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional.

La familia Cruz dentro de las pesquisas

El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y la Policía logró capturar a su pareja en Bolivia. (Foto: Composición - Infobae)
El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y la Policía logró capturar a su pareja en Bolivia. (Foto: Composición - Infobae)

La investigación identificó a Yoxiel Cruz Torres, Xiomara Cruz Segovia, Widman Torres Herquín, Briseth Cruz Torres y Walter Torres Herquín como integrantes de la familia vinculados a la organización criminal.

Los agentes relacionaron a varios de ellos con investigaciones derivadas de secuestros registrados en Trujillo. La información obtenida tras distintas detenciones permitió ampliar el seguimiento sobre la estructura atribuida a Los Pulpos.

El reporte policial también señala que los integrantes vinculados a los últimos secuestros permanecen capturados, dentro de las diligencias relacionadas con los casos investigados.

Una organización vinculada a secuestros y sicariato

En su declaración ante el coronel Víctor Revoredo, ‘Negrasho’ revela el funcionamiento de ‘Los Pulpos’, describiendo secuestros y extorsiones como sus principales actividades para generar ingresos. (Exitosa)

Tras su captura, Johnson Smith Cruz Arce escuchó la notificación de los delitos por los cuales es investigado. Entre las imputaciones mencionadas figuran secuestro, sicariato, extorsión y organización criminal.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades peruanas luego de su expulsión desde Bolivia. La Policía también reconstruyó sus desplazamientos y las conexiones con otros integrantes de la familia Cruz.

En ese contexto, el caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla forma parte de la información que permitió exponer una modalidad de ataque basada en la simulación de un operativo policial. La investigación busca establecer la participación concreta de los involucrados y la relación entre los hechos atribuidos a la organización.

Temas Relacionados

Los PulposJohnson Smith Cruz TorresecuestroTrujilloperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar cayó hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 7 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cayó hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 7 de septiembre

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 7 de setiembre de 2026

¿Sentiste un temblor? Revisa en este EN VIVO los últimos sismos ocurridos en Perú hoy, lunes 7 de septiembre, según los reportes oficiales del IGP. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 7 de setiembre de 2026

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

La primera raqueta nacional regresó al Perú tras conquistar su segundo título ATP y disputar el US Open 2026. Ahora, ‘Nacho’ se enfoca en la serie contra la selección paraguaya, que se disputará el 18 y 19 de septiembre

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos: “Es un piscinazo”

El excolegiado peruano, Winston Reátegui, se refirió a la controversial acción a favor de la ‘U’. También habló de la no expulsión a Alex Valera y del penal no cobrado a la ‘águilas cutervinas’

Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos: “Es un piscinazo”

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 8 y 9 de septiembre: en qué distritos y horarios

La compañía detalló que los trabajos se ejecutarán en sectores operativos específicos y que el retorno del suministro dependerá de cada zona, con ventanas que van desde la mañana hasta la noche

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 8 y 9 de septiembre: en qué distritos y horarios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

PerúCheck valida 12 cifras clave del pedido de facultades, desde extorsión hasta población extranjera

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Contraloría inicia investigación por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, precio de entradas y más

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, precio de entradas y más

Rafael Cardozo y su reacción tras la boda de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Mario Hart y Korina Rivadeneira dejan atrás las controversias y se lucen juntos en el cumpleaños de su hija

Carlos Cacho se pronuncia tras ser acusado de agredir a menor con autismo en Trujillo: “Jamás empujé, agredí, ni toqué”

DEPORTES

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos: “Es un piscinazo”

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Aixa Vigil habló de las ausencias en Perú y defendió al equipo: “Las que hemos aceptado estamos dando la cara”

Perú ante el gran desafío del Sudamericano de Vóley: ¿qué necesita para clasificar al Mundial 2027?