Los Pulpos tenía nuevos objetivos de secuestro en Trujillo antes de la captura de Johnson Cruz Torres en Bolivia

La pista de WhatsApp detrás de la captura de Jhonsson Pulpo, presunto líder de Los Pulpos| Foto: PNP

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El nombre de Johnson Smith Cruz Torres volvió a aparecer en las investigaciones policiales sobre los secuestros registrados en Trujillo. El líder de la organización criminal Los Pulpos figura dentro de una línea de investigación que apunta a nuevos objetivos seleccionados por la banda antes de la captura del presunto cabecilla en Bolivia.

El caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla expuso el nivel de violencia utilizado por los delincuentes. El ataque ocurrió cuando un grupo simuló un operativo policial para interceptar el vehículo en el que viajaba el empresario junto con otras personas.

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Cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla fueron asesinados a balazos durante la intervención. El empresario también murió en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La modalidad utilizada permitió a los responsables detener el desplazamiento del grupo bajo una falsa intervención policial.

La investigación policial también vinculó a integrantes de la familia Cruz con una serie de secuestros ocurridos en Trujillo. Dentro de ese seguimiento, los agentes identificaron movimientos de Johnson Cruz Torres y otros miembros de su entorno, mientras reunían información sobre las personas relacionadas con los hechos.

Los Pulpos tenía otro objetivo bajo seguimiento

La información policial citada en el reportaje de Punto Final señala que la organización criminal no limitaba su actividad a los casos ya conocidos. El seguimiento de sus integrantes permitió identificar información relacionada con otros posibles objetivos de secuestro.

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El trabajo de inteligencia tomó relevancia después de la salida de prisión de John Cruz Arce, señalado como patriarca de la familia Cruz. Según el reporte, recibió una condena de 25 años y salió del penal de Challapalca 18 años después de su ingreso.

Tras su excarcelación, agentes de la Policía Nacional continuaron con el seguimiento de la familia. Una de las diligencias permitió ubicar una casa de campo en las afueras de Trujillo, donde se produjo una reunión familiar el 3 de octubre de 2025.

Johnson Cruz Torres fue ubicado en Bolivia

Johnsson Smit Cruz Torres fue localizado y detenido en La Paz durante un operativo policial. Composición: Infobae

La investigación también permitió establecer que Johnson Smith Cruz Torres acudió a aquella reunión familiar. Según la información difundida, el desplazamiento se realizó con vehículos blindados y bajo medidas destinadas a evitar que la Policía detectara su ubicación.

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El seguimiento posterior permitió localizarlo en Bolivia. La captura contó con la participación de la Policía peruana y la Policía boliviana, además de la intervención del FBI y la DEA, de acuerdo con el reporte.

La investigación policial indicó que no existió un pago de recompensa ni participación de informantes para determinar su ubicación. El trabajo correspondió a equipos de inteligencia de la División de Secuestros de Trujillo y del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional.

La familia Cruz dentro de las pesquisas

El líder de ‘Los Pulpos’ Jhonsson Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y la Policía logró capturar a su pareja en Bolivia. (Foto: Composición - Infobae)

La investigación identificó a Yoxiel Cruz Torres, Xiomara Cruz Segovia, Widman Torres Herquín, Briseth Cruz Torres y Walter Torres Herquín como integrantes de la familia vinculados a la organización criminal.

Los agentes relacionaron a varios de ellos con investigaciones derivadas de secuestros registrados en Trujillo. La información obtenida tras distintas detenciones permitió ampliar el seguimiento sobre la estructura atribuida a Los Pulpos.

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El reporte policial también señala que los integrantes vinculados a los últimos secuestros permanecen capturados, dentro de las diligencias relacionadas con los casos investigados.

Una organización vinculada a secuestros y sicariato

En su declaración ante el coronel Víctor Revoredo, ‘Negrasho’ revela el funcionamiento de ‘Los Pulpos’, describiendo secuestros y extorsiones como sus principales actividades para generar ingresos. (Exitosa)

Tras su captura, Johnson Smith Cruz Arce escuchó la notificación de los delitos por los cuales es investigado. Entre las imputaciones mencionadas figuran secuestro, sicariato, extorsión y organización criminal.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades peruanas luego de su expulsión desde Bolivia. La Policía también reconstruyó sus desplazamientos y las conexiones con otros integrantes de la familia Cruz.

En ese contexto, el caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla forma parte de la información que permitió exponer una modalidad de ataque basada en la simulación de un operativo policial. La investigación busca establecer la participación concreta de los involucrados y la relación entre los hechos atribuidos a la organización.

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