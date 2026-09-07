Perú apuesta por mejorar la genética de sus 5,8 millones de cabezas de ganado para enfrentar El Niño

Perú enfrenta una presión creciente sobre la producción lechera por las altas temperaturas, las lluvias intensas y las sequías vinculadas a la variabilidad climática. REUTERS/Matteo Minnella

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Perú cuenta con alrededor de 5,8 millones de cabezas de ganado vacuno, una población cuya productividad puede verse afectada por las altas temperaturas, las lluvias intensas y las sequías asociadas a la variabilidad climática.

Frente a ese escenario, los productores lecheros ponen el foco en la mejora genética y la eficiencia de los hatos para sostener la producción de leche y reducir costos.

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El ganado vacuno tiene una presencia mayoritaria en la sierra, donde se concentra el 73% de los animales, según datos del gobierno. En esta zona, los cambios de temperatura y la disponibilidad de agua inciden en la alimentación, el bienestar y el rendimiento de los animales.

El sector reúne 429.702 unidades agropecuarias dedicadas a la ganadería vacuna. El 85% corresponde a pequeños productores que manejan menos de 10 cabezas, una estructura que expone a una gran parte de la actividad a las variaciones de los precios de los alimentos, los problemas de transporte y los efectos de la falta de agua.

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La propia Asociación Holstein del Perú señaló que los productores ya perciben cambios en las condiciones habituales, aunque el Fenómeno El Niño todavía no habría generado un impacto directo sobre la actividad.

El sector ganadero de Perú reúne 429.702 unidades agropecuarias y el 85% de la ganadería vacuna está en manos de pequeños productores con menos de 10 cabezas.

El calor puede reducir la producción de leche hasta en 25%

El estrés térmico figura entre los riesgos para la ganadería lechera. En condiciones normales, durante el verano la producción de leche puede disminuir entre 10% y 20% por vaca. Si el calor supera los niveles habituales, la caída podría sumar otros cinco puntos porcentuales y alcanzar hasta 25% por animal.

La situación obliga a los criadores a buscar ganado con mejores condiciones productivas y de adaptación. La genética aparece como una herramienta para mejorar el rendimiento de los animales, optimizar el uso de alimento y recursos, y mantener la calidad de la leche en un contexto de mayores presiones climáticas.

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Las lluvias también pueden afectar la cadena productiva. En el norte, las precipitaciones pueden interrumpir carreteras y complicar el traslado de alimentos e insumos hacia los establos, así como el transporte de leche a los puntos de acopio.

En el sur, y en especial en Puno, la preocupación está asociada a la sequía. Una menor disponibilidad de agua y pastos puede afectar la alimentación del ganado y elevar los costos para los productores, sobre todo para quienes tienen unidades de menor escala.

La Asociación Holstein del Perú indicó que los productores ya perciben cambios en las condiciones habituales, aunque El Niño todavía no habría generado un impacto directo.

La feria de Mamacona reunirá a criadores de Holstein y Brown Swiss

Estos desafíos serán parte del contexto de la XII Feria Nacional de Ganado Lechero 2026, que se realizará de forma gratuita el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en Mamacona, Lurín. La actividad reunirá a criadores y productores de las razas Holstein y Brown Swiss.

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El evento tendrá lugar en la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, en la Parcela N.° 2 de Alameda Mamacona.

Durante ambas jornadas habrá concursos de juzgamiento en categorías juveniles y adultas, reconocimientos especiales y campeonatos para los mejores ejemplares y criadores. La feria incluirá degustación de leche, quesos y yogures, además de un patio de comidas y presentaciones de marinera con caballos de paso.