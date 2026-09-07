Melanie Martínez sí trabajaría con Pamela López tras distanciamiento con Pamela Franco: "Chamba es chamba”

La cantante Melanie Martínez sorprende al declarar que no tendría problemas en trabajar con Pamela López, a pesar de las polémicas. 'Chamba es chamba', afirmó, priorizando su carrera y su familia. Video: América TV / América Hoy

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Melanie Martínez volvió a ser noticia luego de referirse en televisión al estado de su relación con Pamela Franco y a la posibilidad de sumar un nuevo proyecto profesional junto a Pamela López, dos figuras que integran el entorno cercano a Christian Domínguez. La cantante habló ante las cámaras de ‘América Hoy’ y dejó en claro que su disposición a trabajar no está condicionada por conflictos ajenos a lo laboral.

La artista, madre de Camila, la hija mayor del cumbiambero, participó en una nota especial del programa conducido por Janet Barboza, Edson Dávila y Rebeca Escribens, donde abordó tanto su presente profesional como el distanciamiento que mantiene desde hace meses con quien fue su compañera en distintos proyectos musicales.

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Melanie Martínez abre la puerta a un junte con Pamela López

Melanie Martínez afirmó que no tiene ningún inconveniente en trabajar junto a Pamela López, pese a que en el pasado colaboró musicalmente con Pamela Franco, considerada una rival directa de López dentro del entorno de Christian Domínguez y Christian Cueva. La cantante fue consultada de forma directa sobre este posible cruce profesional y respondió sin rodeos.

“En cuanto a Pamela López, ojo, que yo nunca he tenido un roche con ella. El hecho de que haya trabajado con Pamela Franco no quiere decir que yo le tenga algo en contra a ella. A mí no me ha hecho nada y, como te dije, chamba es chamba”, afirmó la cantante ante las cámaras de ‘América Hoy’.

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Melanie Martínez afirmó en 'América Hoy' que sí trabajaría con Pamela López porque su prioridad es la chamba y sostener a su familia.

Martínez explicó que su prioridad actual pasa por generar ingresos para sostener a su familia, por encima de cualquier consideración relacionada con las disputas que involucran a distintas expartejas del cumbiambero. “Aquí uno tiene que pensar, y creo que la mayoría piensa así: soy mamá, tengo que ver por mis hijos. Yo lo único que quiero es trabajar y, si se me presenta una oportunidad, la voy a tomar”, señaló.

La artista insistió en que su postura responde a un principio de coherencia personal. “Siempre he sido sincera, transparente y he hablado claro. Nunca he tenido caras ni me vendo como algo que no soy”, manifestó.

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El quiebre con Pamela Franco y el bloqueo en redes sociales

Durante la misma conversación, Melanie Martínez confirmó que el distanciamiento con Pamela Franco no es reciente y que actualmente no existe comunicación entre ambas. La cantante reveló, además, un detalle que consideró revelador sobre el estado del vínculo: descubrió que Franco la bloqueó en Instagram.

“Ya no, hace mucho que no hay comunicación. Me enteré de que me bloqueó en Instagram, así que, a buen entendedor, pocas palabras”, expresó la artista. La declaración generó sorpresa entre los espectadores, dado que ambas habían mantenido una relación cercana tras compartir espacios de trabajo y proyectos musicales conjuntos.

¿Qué pasó entre Melanie Martínez y Pamela Franco? La artista busca alejar a la "gente falsa" y cuenta cómo se enteró de que Pamela la bloqueó de Instagram, poniendo fin a su amistad de forma inesperada. Video: América TV / América Hoy

Consultada por la conductora Rebeca Escribens sobre si el alejamiento guardaba relación con los procesos legales que Christian Domínguez mantiene contra Pamela Franco, Martínez descartó esa hipótesis de forma tajante. “No, la verdad que no. No nos hemos alejado por ninguna de las demandas. Nosotros sabíamos y conocemos perfectamente cómo es Christian. Cuando nos juntamos, sabíamos también a qué nos teníamos que atener en esta situación”, indicó.

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La cantante añadió que las dinámicas personales de cada una explican mejor la distancia actual que cualquier conflicto derivado de las disputas legales de su expareja. “Nuestros temas son completamente distintos”, precisó.

Una postura de comprensión hacia Pamela Franco

Martínez también se refirió al momento particular que atraviesa Pamela Franco, madre de la hija menor de Christian Domínguez, y explicó por qué entiende su decisión de mantener un perfil más conciliador con el cantante. La artista se mostró empática con la situación de Franco.

“Yo entiendo de que ella, su nena es muy chiquitita y ella desea llevar la fiesta en paz. Ella tiene que tener tiempo con su padre y obviamente tener fricción no le hace bien tampoco. Eso aparte yo la puedo comprender como mamá”, declaró Martínez ante las cámaras del programa matutino.

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Melanie Martínez revela que Pamela Franco la bloqueó y se quedó sin apoyo legal contra Christian Domínguez

Las declaraciones se dieron en el marco de una jornada en la que Christian Domínguez también fue consultado por ‘América Hoy’ sobre la demanda que mantiene contra Pamela Franco, luego de que la cantante hiciera declaraciones públicas que, según el cumbiambero, afectaron su imagen laboral.

“Detesto hacer denuncias, detesto hacer demandas, las detesto. La verdad que es lo último que quiero hacer, pero todo tiene un límite”, comentó el líder de la Gran Orquesta Internacional, quien se reafirmó en su decisión legal y pidió a Franco retractarse de sus declaraciones.

En medio de este contexto, Melanie Martínez participó en una nota adicional del programa en la que se sometió a un ritual de “baño de florecimiento”, con el que expresó su intención de alejar energías negativas. “Anitta, ya le pedí que me quite la mala vibra de maldiciones y traiciones, que aleje a la gente falsa de mí, que el camino esté limpio, fuera de gente mala vibra, conflictiva, traicionera”, manifestó durante la dinámica televisiva.

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