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Rafael Cardozo y su reacción tras la boda de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”

El exchico reality fue consultado, una vez más, por el matrimonio de su expareja y no dudó en dejar clara su postura

Rafael Cardozo y su reacción tras la boda de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”
Rafael Cardozo y su reacción tras la boda de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”
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Antes de que Carol Reali, conocida como Cachaza, se casara con André Bankoff, Rafael Cardozo ya había fijado su postura sobre la próxima boda de su expareja. El exchico reality fue consultado por el tema y evitó enviar un saludo o pronunciarse sobre la decisión de la modelo brasileña.

La declaración del también brasileño ocurrió en los días previos a la ceremonia civil, que se realizó el sábado 5 de septiembre en Brasil. Las palabras de Cardozo cobraron nuevamente atención después de que Cachaza compartiera imágenes de su matrimonio con el actor y modelo.

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Frente a las cámaras de Arriba Mi Gente, Cardozo dejó claro que no quería involucrarse en un acontecimiento que pertenece a una etapa ajena a su vida actual. “Yo soy el ex. El ex no tiene que opinar. Tampoco quiero la bendición de mi ex para mi vida, así que no opino, no deseo nada”, manifestó.

Rafael Cardozo habla frente a un micrófono junto a un recuadro circular que muestra a Carol Reali y André Bankoff sonriendo
Rafael Cardozo afirmó que no se siente afectado por la boda de su expareja, Cachaza, con André Bankoff.

Su respuesta llegó en medio de las preguntas que aún recibe por la relación de 11 años que mantuvo con Reali. La pareja terminó su vínculo hace más de tres años, pero el tema de un posible matrimonio entre ellos continúa presente en los comentarios de usuarios en redes sociales.

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Para Cardozo, el interés público por la boda de Cachaza suele venir acompañado de cuestionamientos acerca de por qué no se casó con ella durante el tiempo que fueron pareja. El modelo sostuvo que la duración y la estabilidad de una relación no dependen de un trámite civil ni de una celebración.

Firmar un papel no es que ‘wow’, no garantiza nada. Hay mucha gente que se casa y termina”, afirmó el exchico reality al ser consultado sobre los compromisos formales.

Cardozo explicó que durante su noviazgo con Cachaza se sentía comprometido con la relación, pese a que no hubo boda. Según dijo, los años que compartieron representaron una unión consolidada para ambos, más allá de la ausencia de un anillo o de una firma.

André Bankoff celebra su matrimonio con Cachaza y agradece a Dios por su familia. IG / Carol Reali
André Bankoff celebra su matrimonio con Cachaza y agradece a Dios por su familia. IG / Carol Reali

Yo tuve una relación de 11 años que funcionó durante 11 años y en la que me sentía casado”, expresó el brasileño. Con esa frase, buscó responder a la lectura de quienes asocian el final de la relación con el hecho de que nunca llegaron al altar.

El modelo también lamentó que las críticas se concentraran en la falta de una propuesta matrimonial. “Dejé todo para ella y solo me quedé con un anillo. La gente solo juzgó el anillo”, señaló durante la entrevista.

Días después de aquellas declaraciones, Carol Reali y André Bankoff concretaron su unión civil en una ceremonia reservada. El evento reunió a familiares, amistades cercanas y testigos, mientras la pareja atraviesa las últimas semanas de espera de su primer hijo varón.

El mensaje de Carol Reali a su ahora esposo André Bankoff

Tras firmar el acta matrimonial, los dos compartieron un mensaje sobre la nueva etapa que comienzan. “A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia (...), un momento tan especial en el que nuestro amor crece junto con nuestros sueños y con la familia que estamos construyendo”, expresaron.

André Bankoff con traje claro sonríe hacia Carol Reali de espaldas con vestido blanco y texto superpuesto
Carol Reali publica una fotografía junto a André Bankoff tras su matrimonio acompañada por un mensaje dedicado a su esposo. (Carol Reali)

Después de la ceremonia, Cachaza publicó nuevas fotografías de su boda civil con André Bankoff. Una de las postales muestra al actor observándola durante el acto, imagen que la modelo acompañó con una dedicatoria para su esposo.

Deseo que cada una encuentre a alguien que les mire así por el resto de sus vidas. Te amo, esposo mío”, escribió la exintegrante de Esto es Guerra en sus redes sociales.

La pareja formalizó su relación en Brasil, a pocas semanas de la llegada de su bebé. Con la boda civil, Reali y Bankoff iniciaron una etapa familiar que ambos habían anticipado públicamente durante los últimos meses.

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