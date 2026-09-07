Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 7 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,91 soles, lo que representa una variación del 0,29% respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 0,18, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,21%.

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El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, rompiendo una racha de estabilidad reciente. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 4,33%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,95%, lo que indica una fase de mayor estabilidad en el mercado cambiario.