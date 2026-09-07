Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 7 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,91 soles, lo que representa una variación del 0,29% respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance de 0,18, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,21%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del euro a sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, rompiendo una racha de estabilidad reciente. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 4,33%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,95%, lo que indica una fase de mayor estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
“Decepción”: Carlos Álvarez rompe con Keiko Fujimori, la acusa de estar con “mafiosos e ineptos” y cree que durará poco
El humorista, aliado de Rafael López Aliaga, cuestionó la estrategia contra la criminalidad y advirtió que la presidente podría tener una gestión breve si mantiene a funcionarios que ya fracasaron en esa materia
Pedro Pablo Kuczynski pide cerrar investigación por aportes irregulares de campaña 2016: alega que el plazo ya venció
La pesquisa se originó en 2018, cuando cinco supuestos donantes de Peruanos por el Kambio negaron haber entregado dinero para la candidatura presidencial
¿Quién es Fredy López Mendoza, el nuevo jefe de la PNP que reemplaza al cuestionado Óscar Arriola?
El alto mando policial asume en un momento crítico para la seguridad ciudadana y con el reto de redefinir la estrategia contra el crimen organizado
Melanie Martínez sí trabajaría con Pamela López tras distanciamiento con Pamela Franco: "Chamba es chamba”
La cantante contó en televisión que no tiene problemas en coincidir con la aún esposa de Christian Cueva y dejó claro que hoy su prioridad es aprovechar cualquier oportunidad para sacar adelante a su familia
Fredy López da sus primeras declaraciones como nuevo jefe de la PNP: “La Policía Nacional les va a dar esa tranquilidad”
El teniente general Fredy López Mendoza asumirá la Comandancia General de la Policía Nacional y defendió la actuación de la institución tras el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo. Además, aseguró que la PNP continuará trabajando para enfrentar a las bandas criminales y recuperar la tranquilidad de los peruanos
MÁS NOTICIAS