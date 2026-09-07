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Sebastián Aranda va por la gloria en Letonia: clasificó con FK Auda a la final de la Latvijas Kauss tras superar en penales a BFC Daugavpils

El futbolista peruano participó como titular en el flanco izquierdo de la defensa. Fue sustituido en el complemento. Su elenco logró una igualada agónica en tiempo regular después de un inicio vacilante

Sebastián Aranda, a un paso de la gloria en la Latvijas Kauss. - Crédito: FK Auda
Sebastián Aranda, a un paso de la gloria en la Latvijas Kauss. - Crédito: FK Auda
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Sebastián Aranda está a un paso de conseguir su primer título con el FK Auda. El peruano acaba de acceder a la final de la Latvijas Kauss tras superar una dramática ronda de penales frente el BFC Daugavpils, quien fungió de local en las semifinales realizadas en el Celtnieks Stadium.

El dueño de casa inició con mucha agresividad y fuerza el compromiso, empujado por el fiel apoyo de sus simpatizantes. A los 13’ minutos, Raivis Skrebels adelantó a los suyos con un notable lanzamiento al ángulo que hizo inútil el intento de intervención del portero Nils Puriņš.

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Sebastián Aranda fue parte del elenco titular que superó a BFC Daugavilps. - Crédito: FK Auda
Sebastián Aranda fue parte del elenco titular que superó a BFC Daugavilps. - Crédito: FK Auda

No conforme con ese golpe inmediato, el Daugavpils alargó su margen de diferencia gracias a una anotación de Joel Yakubu, quien cazó con mucha astucia un balón muerto por parte del golero contrario y solo tuvo que empujarlo a la línea de meta para establecer una ventaja superior.

Las cosas se pusieron mucho más complicadas para el FK Auda nada más iniciando el complemento, porque recibieron otro gol, el que configuró la goleada. Sin embargo, para muy buena suerte esa anotación obrada por Ervīns Piņaskin fue invalidada por una clara posición adelantada.

Acto seguido, Sebastián Aranda dejó su lugar en el campo por una disposición técnica. Pasada la hora del envite, el equipo reaccionó y se metió de lleno en el pleito. A los 63’, el recién ingresado Andrews Apija recortó distancias y en el último minuto del tiempo añadido surgió un penal convertido en el empate definitivo por Eduards Dašķevičs.

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Para definir al ganador de la contienda hubo que recurrir a la ronda de penales, dado que en tiempos extra el tanteador se mantuvo igual. En esa instancia, el FK Auda ganó con solvencia (3-0) por la plena exhibición de Nils Puriņš, quien detuvo dos lanzamientos de penales del BFC Daugavpils, que dejó pasar claras oportunidades para instalarse en la final.

Sebastián Aranda – FK Auda – Conference League – Perú – deportes – 25 agosto
Sebastián Aranda va ganando espacio en la estructura del FK Auda. - Crédito: Difusión

FK Auda, crecimiento firme

El FK Auda mantiene una relación más que particular con la Copa de Letonia. En los últimos cinco años, disputó más de dos veces el partido por la coronación, obteniendo resultados entre favorables y desfavorables.

El equipo dirigido por Didier Zanetti es el vigente campeón de la Latvijas Kauss, tras vencer al Riga FC en la final de la campaña anterior.

Una edición antes, el Auda había terminado como subcampeón luego de caer frente al RFS Riga.

En su palmarés, el conjunto cuenta con dos títulos de Copa de Letonia, obtenidos en 2025 y 2022, además de una distinción de plata. A nivel histórico, aparece en la séptima plaza de clubes campeones.

Sebastián Aranda se hace un camino en el FK Auda. - Crédito: Difusión
Sebastián Aranda se hace un camino en el FK Auda. - Crédito: Difusión

El Daugavpils, por su lado, había alcanzado por primera vez las semifinales de la competición. Su derrota representó un duro golpe para el equipo.

La final, prevista para finales de octubre, presumiblemente el 28, enfrentará al FK Auda con el Riga FC, en una reedición del duelo decisivo de la edición anterior. Antes, los dirigidos por Zanetti afrontarán cinco partidos de Virsliga, escenario en el que luchan con fuerza para instalarse en la cúspide, como preparación.

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