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Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos: “Es un piscinazo”

El excolegiado peruano, Winston Reátegui, se refirió a la controversial acción a favor de la ‘U’. También habló de la no expulsión a Alex Valera y del penal no cobrado a la ‘águilas cutervinas’

Winston Reátegui analizó la polémica jugada que fue a favor de la 'U' en el duelo por Torneo Clausura. (Video: Al Límite / L1 MAX)
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Universitario de Deportes empató como local ante Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido que acumuló varias polémicas arbitrales. Una de ellas fue el penal que el árbitro Michael Espinoza sancionó por un jalón de Piero Guzmán sobre Williams Riveros y que terminó en gol de Gianluca Lapadula.

El exárbitro FIFA peruano Winston Reátegui consideró que la acción no debía terminar con la pena máxima al reconocer que el contacto existió, pero no tuvo la intensidad suficiente para explicar la caída del zaguero paraguayo dentro del área.

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“Siempre, los jalones. Ese jalón, yo pregunto, ¿es para que el jugador de la ‘U’, Riveros, caiga de esa manera? No. Los jalones, los empujones tienen una proporcionalidad. Yo puedo empujar, está bien, pero ¿ese empujón da para que él caiga", dijo en primera instancia en el programa Al Límite.

La opinión del exjuez fue más allá de la existencia de un contacto entre ambos futbolistas. “Miren ustedes, es un piscinazo. No es penal. Todos los jugadores siempre van a buscar el penal. Eso es normal, eso sucede”, declaró.

Reátegui resumió su criterio con una frase que utiliza para cuestionar revisiones excesivas de jugadas poco determinantes: “Encuentren al elefante en el baño de visita”.

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Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos.
Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos.

“¿El árbitro está cerca mirando la jugada? También. Si él ve la jugada, él decide en cancha”, señaló Reátegui. Luego, agregó que Michael Espinoza estaba “mirando toda la jugada” y se encontraba bien ubicado.

Para el analista, el problema surge cuando el VAR revisa contactos que no modifican de forma clara una decisión equivocada. “A los del VAR: si vamos a empezar a buscar y no encontrar, estamos muy mal”, advirtió.

¿Era expulsión a Alex Valera por pisotón a Alexis Cossio?

Otra de las acciones que generó discusión fue el pisotón de Alex Valera sobre Alexis Cossio. Winston Reátegui entendió que la infracción reunía las condiciones para una tarjeta roja directa por juego brusco grave.

Lo que me extraña ahí, que es tarjeta roja, pero hay otra cámara donde Espinoza está cerca, está frente y mirando la jugada, no hay nadie que lo tape”, comentó.

“No entiendo qué es lo que está sucediendo. No sé si es falta de capacitación, temor, voluntad”, manifestó. También reiteró que prefiere a un juez que tome una decisión en el campo, aun cuando luego pueda ser corregido por el sistema de videoarbitraje.

Reátegui calificó el pisotón como una acción de riesgo para el rival. “Es zona blanda, va directo y es tarjeta roja. Existe un juego brusco grave ahí”, acotó.

El pisotón de Alex Valera sobre Alexis Cossio fue visto por el árbitro Michael Espinoza. - captura: L1 MAX
El pisotón de Alex Valera sobre Alexis Cossio fue visto por el árbitro Michael Espinoza. - captura: L1 MAX

Exárbitro FIFA sobre el penal no cobrado a Comerciantes Unidos ante Universitario

La tercera polémica se produjo en el área de Universitario, tras la caída de Josuee Herrera luego de una acción de Williams Riveros. Aunque en un principio fue validado como un penal a favor de Comerciantes Unidos, luego de la revisión en el sistema de videoarbitraje, quedó anulada porque antes hubo una falta de Matías Sen sobre Matías Di Benedetto.

“Siempre cuando sucede este tipo de jugadas o un supuesto penal, el VAR interpreta o analiza desde el momento que se reanuda el juego. Hace un paneo de todo lo anterior al hecho”, explicó Winston Reátegui.

El exárbitro coincidió con que no debía cobrarse la pena máxima para las ‘águilas cutervinas’, aunque separó esa conclusión de la falta previa. A su juicio, el toque de Riveros sobre Herrera tampoco justificaba que el atacante cayera.

En este hecho, para mí no es penal, empezando por ahí. Existe un toque, pero no es para que el jugador de Comerciantes Unidos caiga. Previamente sí existe un jalón de Sen a Di Benedetto. Pero queda la sensación negativa, que si esta sí la ves, esta sí precisas, y las anteriores no ves”, agregó.

Winston Reátegui opinó de la jugada anulada para las 'águilas cutervinas' por una falta previa. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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