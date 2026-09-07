Melanie Martínez revela que Pamela Franco la bloqueó y se quedó sin apoyo legal contra Christian Domínguez

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Melanie Martínez reveló que Pamela Franco la bloqueó en Instagram y que perdió el respaldo legal que tenía en el proceso que mantiene con Christian Domínguez. La cantante contó que el distanciamiento con quien consideraba una persona cercana la tomó por sorpresa, pues asegura que no existieron conflictos públicos entre ambas ni recibió una explicación sobre el cambio en el vínculo.

Durante su aparición en América Hoy, Martínez fue consultada por la relación que aún conserva con Pamela Franco. Allí confirmó que ya no mantienen contacto y explicó que descubrió el bloqueo al revisar sus redes sociales, una decisión que interpretó como una señal clara de que la comunicación entre ambas quedó interrumpida.

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“Ya no, hace mucho que no hay comunicación. Me enteré de que me bloqueó en Instagram, así que así lo entiendo”, afirmó la expareja de Christian Domínguez. La artista señaló que desconocía qué había motivado la medida y remarcó que nunca emitió comentarios en contra de la cantante de cumbia.

Pamela Franco y Melanie Martínez presentan 'Que no me provoque', una cumbia cargada de empoderamiento femenino y mensaje directo para Christian Domínguez. (Instagram Pamela Franco)

“Nunca hice comentarios sobre ella. Estoy tan sorprendida como ustedes, aún no entiendo qué ocurrió para que dejara de seguirme”, manifestó Melanie Martínez. Según explicó, la situación le llamó la atención porque existió cercanía entre ellas a raíz de una canción y de los espacios que compartieron en ese periodo.

Martínez sostuvo que no espera que Pamela Franco mantenga una postura determinada sobre su carrera o su vida personal, aunque consideró inesperado que el vínculo terminara sin una conversación previa. “No tiene que ser mi fan, pero había una relación cercana por la canción, así que me sorprende”, expresó ante las cámaras del programa.

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La entrevista también puso el foco en el proceso legal que Melanie mantiene con Christian Domínguez. La cantante relató que el equipo que la acompañaba en ese expediente dejó de brindarle apoyo y que se enteró de la decisión mediante documentos enviados desde el juzgado.

Pamela Franco y Melanie Martínez confirman colaboración musical que genera expectativa en el mundo de la farándula peruana.

“Tenía apoyo, pero de repente desapareció. Recibí una carta del juzgado y una notificación de que se retiraban del caso”, declaró. La artista no detalló las razones de la salida de ese respaldo jurídico, pero indicó que debió afrontar sola una audiencia vinculada al proceso.

“Asistí a mi audiencia sola porque siempre he avanzado sola. Así que continúo adelante”, señaló Martínez.

Pamela Franco confesó que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez

Por su parte, Pamela Franco se refirió en declaraciones previas al trato que sostiene con Christian Domínguez, padre de su hija. La cantante aseguró que ambos pudieron establecer una comunicación más cordial, aunque limitada a los temas relacionados con la menor y sin que eso implique dejar atrás las diferencias que existieron entre ellos.

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Franco explicó que decidió reducir la tensión por el bienestar de su hija. La artista admitió que puede tener desacuerdos con Domínguez, pero sostuvo que procura que esas posiciones no interfieran en la crianza ni en el acompañamiento que ambos deben darle a la niña.

“Yo bajo la guardia por mi hija, soy capaz de todo por mi hija”, afirmó Pamela Franco. La intérprete precisó que esa actitud no significa que coincida con cada decisión del cumbiambero, sino que reconoce su lugar como padre.

Pamela Franco confiesa que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez: “bajo la guardia por mi hija”

“Puedo estar en desacuerdo con algunas cosas o no con el papá de mi hija, pero siempre será el papá de mi hija”, agregó. La cantante recordó que hubo rencillas en el pasado, aunque indicó que hoy opta por respetar su forma de pensar para priorizar los asuntos que involucran a la menor.

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“Entonces, por mi parte, sé que en algún momento hubo rencillas; él tiene una manera de pensar, la respeto... pero los dos queremos sacarla adelante”, concluyó.