Perú

Asesinan al hermano del alcalde de Pataz frente a restaurante de Trujillo

Homero Valdemar Armas Villalobos, de 35 años, fue atacado con arma de fuego cuando salía de un local de la urbanización California. Fue llevado a una clínica cercana, pero horas después se confirmó su deceso

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Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes 7 de septiembre frente al restaurante Fonseca, en la urbanización California, distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo. La víctima tenía 35 años.

El ataque ocurrió cerca de las 2:30. De acuerdo con información preliminar, Armas Villalobos salió del local y se dirigía hacia su vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

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La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala. Vecinos de la zona señalaron que escucharon alrededor de seis detonaciones antes de que varias personas auxiliaran al hombre, quien quedó tendido en la vereda.

Personas que se encontraban en los alrededores trasladaron a Homero Armas Villalobos a la clínica SANNA, donde murió poco después a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Asesinaron al hermano del alcalde de Pataz frente a un restaurante de Trujillo| Foto: Click Noticias (Facebook)
Asesinaron al hermano del alcalde de Pataz frente a un restaurante de Trujillo| Foto: Click Noticias (Facebook)

Cámaras de seguridad del distrito registraron los instantes posteriores al ataque. En las imágenes se observa a la víctima en el suelo, mientras un grupo de personas la auxilia antes de trasladarla en un automóvil hacia el centro de salud al visualizar que aún tenía signos vitales.

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PNP investiga crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al restaurante Fonseca para realizar las primeras diligencias. El personal especializado recogió casquillos de bala y revisó una camioneta roja que permanecía estacionada cerca de la escena.

Los investigadores también revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para establecer la ruta de fuga de los atacantes e identificar a los responsables.

Sujetos armados interceptaron a la víctima cerca de las 2:30 en los exteriores del restaurante Fonseca; murió después de ser trasladada a una clínica privada
Sujetos armados interceptaron a la víctima cerca de las 2:30 en los exteriores del restaurante Fonseca; murió después de ser trasladada a una clínica privada| Foto: Click Noticias (Facebook)

La víctima era hermano de Segundo Manuel Armas Villalobos, alcalde del distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, en la región La Libertad.

Fuentes policiales señalaron de forma preliminar que Homero Armas Villalobos estaba vinculado a actividades mineras en Pataz. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación, aunque las autoridades aún no establecieron el móvil del crimen ni determinaron si existe una relación entre esas actividades y el ataque.

Trujillo sigue siendo el centro de la criminalidad

Trujillo volvió a quedar en el centro de la violencia criminal tras el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos. El crimen ocurrió una semana después del ataque contra el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado la madrugada del 30 de agosto luego de que un grupo armado interceptara la camioneta en la que viajaba.

Cuatro de sus acompañantes fueron asesinados durante la intervención. Lara recuperó su libertad al día siguiente, mientras la Policía Nacional del Perú investiga la presunta participación de una organización criminal y mantiene a varios sospechosos bajo investigación.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): ante robos, agresiones, amenazas, delitos en curso o situaciones que requieran intervención policial inmediata, llama al 105. Indica la ubicación exacta, referencias cercanas y las características de los involucrados.
  • Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): para heridos, accidentes, desmayos, dificultad respiratoria, convulsiones o pérdida de conocimiento, comunícate con el 106. La central evalúa la emergencia y coordina atención prehospitalaria o el envío de una ambulancia.
  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: en caso de incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes, personas atrapadas o accidentes vehiculares, llama al 116. Precisa la dirección, el tipo de incidente y si existen víctimas.

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