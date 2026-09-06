Reniec realizará campañas gratuitas de DNI del 7 al 13 de setiembre en 24 regiones: conoce los lugares, horarios de atención y beneficiarios

La campaña de entrega gratuita del DNI electrónico en Arequipa busca reducir la brecha de indocumentación en niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

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A partir del 7 de setiembre, miles de ciudadanos podrán acceder a campañas itinerantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sin costo. Las jornadas permitirán gestionar distintos servicios vinculados con el Documento Nacional de Identidad (DNI), de acuerdo con la programación definida para cada localidad.

La iniciativa se extenderá durante una semana y tendrá presencia en 24 regiones del país, incluida la Provincia Constitucional del Callao. La atención estará distribuida en espacios públicos y establecimientos de distintas zonas, con fechas y horarios específicos según cada sede.

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La campaña contempla servicios para distintos grupos de la población, con prioridad para menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. También se ofrecerá orientación sobre trámites registrales y otros servicios del Reniec.

Las personas interesadas deberán revisar previamente la programación correspondiente a su localidad, debido a que no todos los puntos ofrecerán los mismos servicios. La información incluye las direcciones, fechas, horarios y prestaciones disponibles durante cada jornada.

Regiones que tendrán campañas gratuitas de DNI

Una ciudadana peruana muestra su Documento Nacional de Identidad para realizar trámites ante Reniec, entidad que amplía sus horarios para las próximas elecciones regionales y municipales. (Foto: Reniec)

Las jornadas del Reniec se desarrollarán entre el lunes 7 y el domingo 13 de setiembre en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

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El listado también incluye al Callao. La programación contempla puntos de atención en municipalidades, centros de salud, instituciones educativas, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos.

Para conocer la sede disponible en cada localidad, los ciudadanos pueden revisar AQUÍ el cronograma publicado para estas campañas.

¿Qué trámites y servicios estarán disponibles?

La oferta dependerá de cada punto de atención. Entre los servicios previstos figuran trámites relacionados con el DNI, entrega de documentos que ya fueron gestionados y asistencia registral.

El personal también brindará orientación sobre los servicios disponibles en Reniec. Por ese motivo, antes de acudir a una sede resulta necesario verificar qué prestación figura en la programación correspondiente.

Las campañas buscan facilitar el acceso a los servicios de identificación y registro para personas que integran grupos considerados prioritarios dentro de la jornada. La atención será gratuita dentro de las condiciones establecidas por el Reniec para cada actividad.

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¿Quiénes son los principales beneficiarios?

Personal de Reniec con chalecos institucionales atiende a ciudadanos de diversas edades en una jornada masiva de DNI en un polideportivo, con mesas de atención y filas ordenadas de personas esperando su turno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los menores de edad forman parte de los grupos contemplados para estas campañas. También están incluidos los adultos mayores, las personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

La atención no se limita a un único trámite. Según la actividad programada en cada lugar, los beneficiarios podrán acceder a gestiones relacionadas con el DNI, recoger documentos que ya fueron solicitados y recibir asistencia registral.

Debido a las diferencias entre las sedes, el Reniec establece servicios específicos para cada jornada. La consulta previa del cronograma permite conocer qué trámite podrá efectuarse en el lugar seleccionado.

¿Cómo consultar si el DNI electrónico ya está listo?

Los ciudadanos que realizaron previamente el trámite del DNI electrónico 3.0 cuentan con una plataforma para revisar el estado de su documento. La consulta permite conocer si el proceso ya llegó al punto requerido para el recojo.

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Cuando el sistema muestra un avance del 100 %, el DNI figura como listo para ser recogido. Antes de acudir a una campaña, la persona deberá comprobar que el punto elegido contempla el servicio de entrega de documentos.

La consulta del estado del trámite está disponible en la plataforma habilitada por Reniec. Aquí

La revisión de la programación también permite confirmar la fecha, el horario y la dirección de la sede correspondiente, así como el tipo de atención disponible durante la jornada.

Campañas de Reniec en Lima y Callao

La megacampaña de DNI gratis está dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Foto: Reniec

En Callao, la jornada está prevista para el 9 de setiembre, de 13:00 a 15:30, en el Centro de Salud Defensores de la Patria, ubicado en la avenida Mariscal La Mar s/n, en Ventanilla.

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En la provincia de Huaral, las campañas se distribuirán en tres distritos. El 7 de setiembre, la atención será en la posta de salud del centro poblado Vichaycocha, en Pacaraos, de 8:30 a 17:00. El 8 de setiembre, la Municipalidad de Lampián recibirá la campaña en el mismo horario. El 9 de setiembre, el punto será la posta de salud del centro poblado Baños, en Atavillos Alto. El 10 de setiembre, la atención llegará a la posta de salud del centro poblado Rauma, en Sumbilca. Finalmente, el 11 de setiembre, la Municipalidad de Ihuari será sede de la jornada.

En Carabayllo, se programaron cinco fechas. El 7 de setiembre, la atención será en el Centro Comunal La Cumbre, ubicado en la avenida Túpac Amaru 2884, La Cumbre/KM 19. El 8 y 10 de setiembre, el punto será el Estadio Ricardo Palma, en la avenida San Martín 350, urbanización Santa Isabel. El 9 de setiembre, la campaña estará en la Agencia Municipal San Pedro, avenida 28 de Julio 148, altura del kilómetro 4. El mismo 9 de setiembre también figura el Local Comunal El Progreso, en la avenida Manuel Prado, cuadra 8. Estas jornadas en Carabayllo tendrán horario de 9:30 a 13:00.

Comas tendrá campañas el 7, 8, 10 y 11 de setiembre. La primera y la última se realizarán frente a la Municipalidad, en la cuadra 4 de la avenida Libertad, en el cruce de avenida España con Túpac Amaru. El 8 de setiembre, la sede será el PS Señor de los Milagros, en el cruce de avenida San Miguel con Santo Domingo de Mogrovejo. El 10 de setiembre, la campaña llegará a la Casa de la Mujer, ubicada en calle Azaleña 233. Todas estas atenciones figuran de 9:30 a 13:00.

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En Independencia, las jornadas están previstas para el 7, 8 y 9 de setiembre, de 9:30 a 13:00. El 7 y 9 de setiembre, la sede será la Demuna de Independencia, en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 4.5. Para el 8 de setiembre figura el Local Comunal Ermitaño, aunque la dirección aparece como “por confirmar” en la programación.

En el distrito de Lima, la Casa Vecinal N.° 1, ubicada en jirón Cañete 100, tendrá atención los días 8 y 10 de setiembre, de 9:30 a 13:00. En Los Olivos, el Edificio Cielo, en la avenida Universitaria, recibirá la campaña el 8 de setiembre, en el mismo horario.

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Miraflores tendrá dos jornadas en Casa Tovar, ubicada en calle Manuel Tovar 255. Las fechas previstas son el 8 y 10 de setiembre, de 9:30 a 13:00.

En Puente Piedra, la campaña se realizará el 11 de setiembre en la Plaza de Armas del distrito, en el cruce de avenida Buenos Aires con avenida 9 de Junio. La atención está prevista de 9:30 a 13:00.

San Juan de Lurigancho contará con dos puntos. El 10 de setiembre, la jornada será en la Subgerencia de Programas Sociales, avenida El Bosque s/n. El 11 de setiembre, el punto será el Taller de los Niños, manzana 1, lote 1, AAHH Arriba Perú. Ambos horarios son de 9:30 a 13:00.

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En San Juan de Miraflores, el Palacio Municipal, Salón de los Espejos, en la avenida Billinghurst, recibirá las campañas los días 8 y 10 de setiembre, de 9:30 a 13:00.

San Martín de Porres tendrá una jornada el 8 de setiembre en la Demuna de SMP, ubicada en calle Los Leones, puente Control. El horario será de 9:30 a 13:00.

En Santa Anita, la Casa de la Mujer, ubicada en calle San Isidro 210, será sede el 9 de setiembre. En Santa Rosa, la Municipalidad del distrito, avenida Alejandro Bertello s/n, recibirá la campaña el 7 de setiembre. Ambos puntos tienen atención de 9:30 a 13:00.

En Villa El Salvador, la Villa del Adulto Mayor, ubicada en avenida Bolívar, cruce con avenida Central, tendrá jornadas el 7 y 11 de setiembre, de 9:30 a 13:00.

Finalmente, Villa María del Triunfo tendrá dos campañas. El 9 de setiembre, la atención será en el PS Virgen de Lourdes, paradero 10 de la avenida 26 de Noviembre. El 10 de setiembre, el punto será el PS Juan Carlos Soberón, en calle Unión AH Unión. Ambas jornadas están programadas de 9:30 a 13:00.