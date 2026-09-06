Partidos de hoy, domingo 6 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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Hoy domingo 6 de setiembre concentra una agenda con actividad decisiva para los clubes peruanos y con partidos de alto interés en Europa. La fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 se cerrará con cuatro encuentros, entre ellos las presentaciones de Sporting Cristal y Alianza Lima.

Los ‘celestes’ recibirán a Los Chankas, mientras que Deportivo Garcilaso enfrentará a Atlético Grau. Además, Juan Pablo II será local ante los ‘blanquiazules’. El cierre corresponderá a Melgar y ADT, que jugarán en Arequipa.

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El calendario internacional ofrecerá Valencia contra Barcelona en LaLiga, Everton frente a Manchester United y Arsenal ante Chelsea en la Premier League. En Italia, Juventus recibirá a AC Milan por la Serie A.

También habrá atención sobre los peruanos que pueden tener minutos fuera del país. Fabio Gruber integra las opciones de Mainz 05 para la visita ante Hamburgo, y Felipe Chávez podría actuar con FC Magdeburgo ante Hertha Berlín en la Bundesliga 2.

De la misma manera, Marcos López tiene previsto el duelo de FC Copenhague contra Odense BK en Dinamarca. En Rumania, Renato Espinosa espera sumar minutos con FC Corvinul Hunedoara frente a FC Petrolul Ploiești. Y André Carrillo aparece como alternativa de Corinthians para el choque con Chapecoense.

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Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Atlético Grau (13:30 horas / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs Alianza Lima (15:00 horas / L1 MAX)

- Melgar vs ADT (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Alianza Universidad vs Unión Minas (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Unión Comercio vs San Martín (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Valencia vs Barcelona (09:15 horas / DSports)

- Málaga vs Levante (11:30 horas / ESPN 4, Disney+)

- Deportivo Alavés vs Osasuna (11:30 horas / DSports)

- Espanyol vs Sevilla (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Everton 2-2 Manchester United (Finalizado)

- Arsenal vs Chelsea (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Hamburgo vs Mainz 05 (08:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Augsburgo (10:30 horas / Disney+)

Partido de Bundesliga 2

- Hertha Berlin 2-1 FC Magdeburgo (Finalizado)

Partidos de Serie A

- Frosinone 3-2 Venezia FC (Finalizado)

- Parma vs AC Monza (08:30 horas / Disney+)

- Bologna vs Sassuolo (11:00 horas / Disney+)

- Juventus vs AC Milan (13:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Troyes 2-6 Racing Estrasburgo (Finalizado)

- Angers SCO vs Rennes (10:15 horas / Disney+)

- Olympique de Marsella vs Paris FC (13:45 horas / Disney+)

Partido de Superliga danesa

- Odense BK vs FC Copenhague (09:00 horas)

Partido de liga de Rumania

- FC Petrolul Ploiești 2-0 FC Corvinul Hunedoara (Finalizado)

Partidos de Leagues Cup

- León vs América (17:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Toluca vs Monterrey (20:15 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol argentino

- Rosario Central vs Newell’s Old Boys (12:45 horas / TNT Sports, Max)

- Lanús vs Defensa y Justicia (15:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium Argentina)

- Central Córdoba vs Independiente (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- River Plate vs Independiente Rivadavia (17:15 horas / ESPN, Disney+)

- Racing Club vs Atlético Tucumán (19:30 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium Argentina)

Partidos de fútbol brasileño

- Coritiba vs Mirassol (09:00 horas / Premiere)

- Remo vs Flamengo (14:00 horas / Premiere, Globo)

- Internacional vs Santos (14:00 horas / Premiere, Globo, RBS TV)

- Cruzeiro vs Atlético Paranaense (14:00 horas / Premiere, Globo)

- Botafogo vs Palmeiras (16:30 horas / Premiere, CazéTV, RécordTV)

- Corinthians vs Chapecoense (17:30 horas / Amazon Prime Video)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Cerro 1-0 Racing de Montevideo (Finalizado)

- Central Español vs Defensor Sporting (11:00 horas / Disney+)

- Nacional vs Juventud de La Piedras (14:30 horas / Disney+)

- Liverpool vs Boston River (17:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Internacional de Bogotá vs Águilas Doradas (16:00 horas / RCN, Win Sports)

- Deportivo Pereira vs Millonarios (18:10 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Delfín SC vs Universidad Católica (16:00 horas / Zapping, Teleamazonas)

- Aucas vs Barcelona SC (19:00 horas / Zapping)

- Deportivo Cuenca vs Libertad (19:00 horas / Zapping, Ecuavisa)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Trinidense 1-2 Olimpia (Finalizado)

- Libertad vs Rubio Ñu (14:00 horas / Tigo Sports)

- Sportivo Luqueño vs Sportivo Ameliano (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Deportes La Serena vs Ñublense (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- O’Higgins vs Unión La Calera (12:45 horas / TNT Sports, Max)

- Huachipato vs Colo-Colo (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Palestino vs Universidad de Concepción (17:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Independiente Petrolero vs Bolívar (14:00 horas / Fútbol Canal)

- The Strongest vs Real Tomayapo (17:00 horas / Fútbol Canal)

- Nacional Potosí vs Blooming (19:00 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Monagas SC vs Metropolitanos FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Trujillanos FC vs Caracas FC (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo Táchira vs Rayo Zuliano (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Deportivo La Guaira vs Anzoátegui FC (18:00 horas / YouTube Liga FUTVE)