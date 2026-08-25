DNI electrónico gratis desde el 25 de agosto al 29 de septiembre: conoce el horario y el punto de atención

La iniciativa también permite corregir o actualizar datos personales registrados en el documento de identidad - Créditos: Andina.

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La Municipalidad de Miraflores puso en marcha una campaña gratuita para facilitar la renovación y rectificación de datos del documento nacional de identidad (DNI) electrónico 3.0 a determinados grupos de vecinos del distrito. La jornada comenzó este martes 25 de agosto y se extenderá hasta el 29 de septiembre en la Casa Tovar, ubicada en la calle Manuel Tovar 255.

La atención se realizará únicamente los martes y jueves, entre las 9:30 a. m. y la 1:00 p. m. Durante ese horario, los ciudadanos podrán acudir al punto habilitado por la comuna para recibir orientación sobre el procedimiento y gestionar la renovación correspondiente.

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El servicio contempla dos tipos de gestiones. Por un lado, se encuentra la renovación del DNI electrónico 3.0, destinada a quienes necesitan obtener una nueva versión de su documento. Por otro, se ofrece la rectificación de datos, alternativa para modificar información que requiera ser actualizada o corregida.

¿Quiénes son los beneficiarios?

En el caso de los menores de edad, la convocatoria comprende a ciudadanos desde los primeros meses de vida hasta los 17 años. Este grupo podrá beneficiarse de la campaña siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la municipalidad para acceder al trámite sin pago.

Los beneficiarios podrán gestionar gratuitamente la renovación de su DNI electrónico 3.0 durante el periodo de la convocatoria - Créditos: Municipalidad de Miraflores.

Los adultos mayores también forman parte de la población priorizada. La medida busca facilitar sus gestiones de identificación dentro del propio distrito, sin necesidad de trasladarse a otros puntos para realizar este procedimiento.

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Asimismo, las personas con discapacidad podrán acceder a la atención gratuita durante el periodo establecido. La campaña incorpora a este sector entre los grupos considerados para la renovación o modificación de información en el documento nacional.

La iniciativa busca acercar los servicios de identificación a sectores específicos de su población. Las personas que cumplan los requisitos deberán dirigirse a la Casa Tovar dentro de las fechas y horas anunciadas para conocer las condiciones del procedimiento y completar su gestión.

El DNI electrónico permite acreditar oficialmente la identidad de los ciudadanos y realizar diversos trámites. La versión 3.0 incorpora características orientadas a fortalecer la seguridad del documento y facilitar su utilización en diferentes servicios que requieren identificación.

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Miraflores ofrece renovación y rectificación gratuita del DNI electrónico 3.0 hasta el 29 de septiembre - Créditos: Andina.

¿Por qué el DNIe es infalsificable a diferencia del tradicional DNI azul impreso?

La principal diferencia entre el DNI electrónico y el tradicional documento azul radica en sus mecanismos de seguridad. El formato digital incorpora elementos como microimpresiones, hologramas y policarbonato, materiales diseñados para dificultar su falsificación o alteración. A estas características se suma un chip que permite incorporar procesos de autenticación que no están presentes en la versión convencional.

De esta manera, la verificación de la identidad no se limita a una inspección visual. El sistema también contempla controles tecnológicos destinados a comprobar que la credencial sea auténtica y corresponda efectivamente a su titular.

En el sector financiero, estas medidas adquieren especial relevancia ante posibles casos de suplantación. Entre las modalidades de riesgo figuran la apertura fraudulenta de cuentas, la solicitud de préstamos o la modificación de información vinculada con los accesos bancarios. El DNI electrónico 3.0 incorpora herramientas orientadas a fortalecer la identificación del ciudadano en plataformas digitales y servicios virtuales.

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