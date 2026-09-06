Envenenan a gatos en la Universidad San Marcos: alumnos piden justicia y encontrar a responsables de la “matanza”

La denuncia por la muerte de seis gatos en la Facultad de Nutrición y Obstetricia reclama sanciones, mayor protección dentro del campus y acciones para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir. (El chico de las noticias)

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Una denuncia por el presunto envenenamiento de seis gatos que vivían en espacios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) generó pedidos de investigación y sanción entre integrantes de la comunidad universitaria. Las imágenes difundidas por estudiantes sitúan el caso en la Escuela de Nutrición y Obstetricia y reclaman identificar a quienes resulten responsables de la “matanza”.

Un afiche elaborado desde esa escuela sostiene que los animales “fueron envenenados de manera cruel e intencional”. En el mismo material se observan los cuerpos de varios gatos sobre una vereda del campus y se recuerda que el maltrato animal es un delito contemplado en la Ley N.° 30407.

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La pieza también exige una “investigación inmediata” para identificar y sancionar a los responsables, además de “sanciones ejemplares por maltrato animal”, mayor protección para los animales dentro de la escuela y los espacios universitarios, y medidas para evitar nuevos casos.

Un afiche de la comunidad universitaria describe una muerte cruel e intencional de seis animales, recuerda que el maltrato está penado por ley y solicita medidas urgentes en el campus.

El mensaje describe a los gatos como parte de la rutina de quienes frecuentaban el lugar. “Eran parte de nuestro día a día, convivían con estudiantes, docentes y trabajadores, y llenaban de vida nuestros espacios”, señala el afiche difundido tras la denuncia.

“Platos con paté y veneno”

La denuncia también fue replicada en X por Arlette Jaquelyn Salazar, identificada en su perfil como rescatista de animales en situación de abandono. En su publicación, fechada el 6 de septiembre de 2026, informó sobre un “envenenamiento a gatitos en la Universidad San Marcos”.

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“Qué impotencia y dolor sentimos quienes nos dedicamos a resguardar y conseguir oportunidades para lograr hogares, este asesinto masivo ocurrió ayer, han encontrado los platos con paté y veneno los cuerpos fallecidos”, escribió Salazar.

La publicación incluyó fotografías de los animales, del afiche que solicita justicia y de una concentración de personas que denunciaban el caso. En uno de los registros audiovisuales aparece el texto: “Estudiantes de San Marcos denuncian ‘envenenamiento de gatos’ que ellos alimentaban”.

La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

El cartel difundido por la Escuela de Nutrición y Obstetricia no precisa la fecha del hecho ni identifica a una persona como autora. Tampoco incluye información sobre una denuncia formal ante las autoridades o sobre diligencias en curso. El pedido central de la comunidad que elaboró el material apunta a que se determine quiénes estuvieron detrás de las muertes.

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Seis gatos afectados

El influencer de TikTok El Chico de las Noticias también difundió el caso en una publicación de Instagram. Según su mensaje, fueron seis los gatos envenenados en las facultades de Obstetricia y Nutrición de la UNMSM.

“Ellos son los 6 gatitos que han sido envenenados en las Facultades de Obstetricia y nutrición de la UNMSM”, escribió. Además, señaló que estudiantes atribuyeron una “presunta responsabilidad” a docentes, aunque la publicación no presenta nombres ni pruebas sobre esa acusación.

El letrero "SAN MARCOS" se erige prominentemente en un terreno cubierto de hierba, con un moderno edificio blanco y árboles verdes en el fondo, marcando la entrada a la propiedad Hacienda M. (Paula Díaz Elizalde)

El influencer indicó que una persona llamada Idina Fernandina se encargaba de alimentar a los animales y buscaba hogares para ellos. “Trabajaban incansablemente para encontrarles un hogar”, afirmó el texto de la publicación.

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El Chico de las Noticias también sostuvo que la institución “nunca los apoyó en las campañas de esterilización y concientización”. Añadió que algunos docentes “más bien los habrían llamado ‘plagas’”, una afirmación atribuida a alumnos y que no identifica a los supuestos responsables.

La publicación nombró a los gatos muertos como Teodora, Gemelito, Cleopatra, Melón y Ari. También indicó que otro animal, llamado Bolaños, está desaparecido. El afiche de la Escuela de Nutrición y Obstetricia no consigna los nombres de los seis gatos ni menciona al animal que no fue localizado.

Piden a la Fiscalía

El historiador Manuel Burga se sumó a los reclamos a través de X. En una primera publicación, cuestionó lo ocurrido dentro de San Marcos y comparó el trato hacia los gatos con experiencias de otras instituciones educativas.

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“¿Quién puede hacer tamaña crueldad? ¿Qué sucede en San Marcos? En Colegio Real hay una colonia de gatos, yo adopté uno pequeñito y ahora es un acompañante de familia. En la UNSAAC de Cusco todos en su campus cuidan a los perritos”, escribió.

En otro mensaje, Burga solicitó que los hechos sean denunciados ante el Ministerio Público. “Denuncien ante la Fiscalía. Eso es maltrato animal y pueden ser sancionados”, señaló el historiador