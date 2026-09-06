Perú

Cursaba el último ciclo de su carrera universitaria, buscó defender a su madre, pero fue asesinado por su propio padre

Los parientes sostienen que existían antecedentes de violencia psicológica y que las cámaras de seguridad serán claves en la investigación

Una reunión familiar que parecía feliz se convirtió en una pesadilla. Impulsado por los celos, un hombre asesinó a sangre fría a su esposa y a su propio hijo. Las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque que ha dejado a toda una comunidad conmocionada.| Video: Domingo al Día
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El 30 de agosto, la vida de Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez se apagó tras recibir dos impactos de bala de su propio padre cuando intentó defender a su madre, Karina Gutiérrez Hidalgo. El joven de 22 años estaba por culminar su carrera de Administración de empresas para continuar con sus sueños, pero todo se vio interrumpido en la noche de aquel día.

De acuerdo con el testimonio de la familia a Domingo Al Día, el joven intervino junto con su hermana menor cuando su padre intentó agredir a Karina. En ese momento, el hombre sacó un arma de fuego y disparado contra ambos. Las imágenes de cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido.

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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el sujeto que realizó los disparos fue trasladado a la dependencia correspondiente de Vista Hermosa. Los familiares de Karina y Giuseppe reclamaron que las autoridades apliquen la máxima sanción prevista por la ley.

Un joven universitario y su madre murieron tras un ataque familiar: piden investigar denuncias previas
Un joven universitario y su madre murieron tras un ataque familiar: piden investigar denuncias previas| Foto: Domingo Al Día

“Yo pido en realidad todo el peso de la ley”, declaró Maikol Gutiérrez, hermano de Karina y tío del joven, quien sostuvo que el presunto agresor mantenía conductas violentas y celos constantes dentro de la relación.

Giuseppe estaba cerca de terminar la universidad y tenía un emprendimiento

La muerte de Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez interrumpió los proyectos académicos y laborales que llevaba adelante. Según la información entregada por sus familiares, el joven se encontraba en el último ciclo de su carrera universitaria y planeaba continuar con su desarrollo profesional.

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El joven estudiaba Negocios Internacionales y estaba próximo a concluir la universidad, pero ya había terminado sus estudios de inglés.

“Su proyecto era desarrollarse y crecer en la carrera que estuvo estudiando y, en paralelo, ver sus proyectos personales, sus emprendimientos”, relató Maikol Gutiérrez.

Menor de 17 años escapó de su padre tras el crimen de su madre y hermano en Santa Anita
Menor de 17 años escapó de su padre tras el crimen de su madre y hermano en Santa Anita| Foto: Latina Noticias

El joven también tenía un negocio de galletas artesanales junto con su pareja. En registros familiares se le observa preparando productos y realizando entregas. Sus allegados lo describieron como una persona dedicada a sus metas y con planes a corto plazo.

Antecedentes del acusado de asesinar a su esposa e hijo

Karina Gutiérrez Hidalgo tenía 49 años, trabajaba como teleoperadora en una universidad privada y era madre de dos hijos, de 22 y 17 años. Sus familiares la describieron como una mujer dedicada a su trabajo y a la crianza de sus hijos.

Según Maikol Gutiérrez, Karina mantuvo una relación de cerca de 25 años con Giuseppe Carlos Leonardi Barba. La familia sostiene que durante ese tiempo hubo episodios de control, celos y agresiones psicológicas.

El 4 de junio de este año, Karina presentó una denuncia por violencia psicológica, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares. Ellos afirmaron que existían denuncias previas, algunas de las cuales no continuaron por la presión que, según relataron, ejercía su pareja.

Doble crimen en Santa Anita: investigado tenía antecedentes por violencia psicológica y amenazas| Foto: Captura de video
Doble crimen en Santa Anita: investigado tenía antecedentes por violencia psicológica y amenazas| Foto: Captura de video

“Mi hermana era una persona muy trabajadora, dedicada a sus hijos. Siempre apostó por su familia, a pesar de todas las cosas que le ha tocado vivir por tantos años”, narró el hermano.

No obstante, también había sido denunciado por su vecina por amenazarla con un arma de fuego. Esta vez, los videos son claves para que el acusado continúe en prisión.

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