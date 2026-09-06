Perú

El caso por el cierre del Congreso reabre un debate: ¿por qué se tuvo que disculpar el defensor del pueblo?

Josué Gutiérrez aclaró que planteó un escenario hipotético al analizar riesgos para la democracia en Perú, tras los cuestionamientos de legisladores y el anuncio de una acusación en su contra

Josué Gutiérrez pidió disculpas por la interpretación de sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. (EFE/ Aldair Mejía)
Josué Gutiérrez pidió disculpas por la interpretación de sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. (EFE/ Aldair Mejía)
Guardar

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, expresó disculpas por la interpretación que recibieron sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, después de que diversos parlamentarios cuestionaran sus palabras y una diputada presentara una denuncia constitucional en su contra. Aclaró que había planteado un escenario hipotético y que no buscó respaldar una medida de ese tipo.

En una entrevista con RPP Noticias, Gutiérrez señaló que sus afirmaciones surgieron de un análisis sobre riesgos para la democracia en Perú. Aceptó, de todos modos, que sus palabras generaron incomodidad entre integrantes del Parlamento.

PUBLICIDAD

Hice un hipotético relacionamiento de un escenario que no queremos como democracia”, afirmó el defensor del pueblo. Agregó que ese planteamiento era parte de un análisis, aunque reconoció que provocó reacciones de legisladores.

El titular de la Defensoría del Pueblo, además, dijo que no cuestiona las críticas de quienes calificaron sus declaraciones como desafortunadas o como un desliz. Según explicó, considera natural que un demócrata reciba cuestionamientos frente a una opinión expresada públicamente.

defensoría del pueblo
El defensor del pueblo afirmó que planteó un escenario hipotético sobre riesgos para la democracia en Perú y negó haber respaldado la disolución del Congreso. (Andina)

“Yo no me sentí mal porque es lo más natural en un demócrata criticar”, sostuvo. Luego precisó que intentó aclarar que no quiso transmitir el sentido que se atribuyó a sus comentarios, aunque expresó una disculpa si esa fue la interpretación final.

PUBLICIDAD

“Naturalmente, yo dije ‘un momentito, yo no quise decir eso y menos lo dije’; pero si lo van a llevar a esa interpretación, yo expreso mis disculpas”, enfatizó.

Facultad de analizar

Las declaraciones de Gutiérrez motivaron una denuncia constitucional presentada por la diputada Analí Márquez, de Juntos por el Perú (JPP). La legisladora sostiene que habría incurrido en una presunta infracción de al menos cinco artículos de la Constitución.

Los artículos mencionados en la denuncia están vinculados con el deber de respetar y defender el orden constitucional, la separación de poderes y las competencias de la Defensoría del Pueblo.

Josué Gutiérrez - Defensoría del Pueblo
Josué Gutiérrez sostuvo que la Defensoría del Pueblo no tiene mandato imperativo y defendió su facultad de analizar la realidad nacional y formular recomendaciones. (Andina)

Frente a esa acción, Gutiérrez planteó reparos de carácter jurídico. Señaló que el defensor del pueblo no tiene mandato imperativo y que esa condición le permite formular análisis, recomendaciones y planteamientos a partir de la realidad nacional.

“En lo jurídico, tengo mis reparos. En principio, el defensor del pueblo no tiene mandato imperativo y, por lo tanto, la conducción del mismo le permite hacer un análisis profundo sobre la realidad nacional y, a partir de eso, hace planteamientos y recomendaciones”, declaró.

El funcionario también indicó que las autoridades deben evaluar con cuidado el alcance de sus opiniones públicas. “Claro está que hay que ponderar y ser mesurados en las opiniones o declaraciones”, señaló.

Gutiérrez consideró que la controversia desvía la atención de asuntos que, según dijo, requieren una respuesta conjunta. Entre ellos mencionó la inseguridad ciudadana, a la que calificó como un problema que el país arrastra desde hace décadas.

El defensor del pueblo señaló que las autoridades deben actuar con mesura en sus opiniones públicas tras la controversia por sus declaraciones.
El defensor del pueblo señaló que las autoridades deben actuar con mesura en sus opiniones públicas tras la controversia por sus declaraciones.

Esto nos lleva a discusiones insulsas, debemos estar hablando de temas elementales, como por ejemplo, cómo hacemos una mesa conjunta para enfrentar estos problemas que ya resultan siendo endémicos para nuestro país”, manifestó.

El defensor agregó que la inseguridad no surgió en los últimos meses ni en el último año. “Lo venimos arrastrando décadas”, expresó durante la entrevista.

El cuestionamiento

La polémica se originó a partir de una entrevista concedida por Gutiérrez el pasado 27 de agosto. En esa conversación, el defensor del pueblo habló sobre los riesgos que, a su juicio, enfrentaba la democracia peruana.

El funcionario sostuvo entonces que existían dos amenazas principales: la autocracia, que asoció con el radicalismo y el autoritarismo, y la anarquía. En ese marco, hizo referencia a los efectos políticos que podría tener la disolución del Congreso.

Titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez
La controversia surgió por una entrevista del 27 de agosto en la que Josué Gutiérrez advirtió que la democracia en Perú enfrenta amenazas de autocracia y anarquía. (Andina)

“Esto tiene un rigor probatorio muy alto y lo hemos visto ahora en este proceso electoral. La democracia está en peligro en el Perú por dos temas fundamentales: por la autocracia que es el imperio del radicalismo, del autoritarismo; y, por otro lado, de la anarquía”, afirmó en aquella oportunidad.

Gutiérrez añadió que ambos sistemas representaban una amenaza para la democracia. Después expuso lo que describió como una particularidad de la política peruana en relación con la percepción ciudadana sobre la disolución del Parlamento.

Y resulta que en el Perú tenemos un caso curioso: el que se atrevió a disolver el Congreso, automáticamente, eleva sus puntos porcentuales de aceptación”, declaró.

Temas Relacionados

Josué GutiérrezDefensoría del PuebloCongreso de Perúperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El capitán ‘rimense’ volvió a hacerse presente en el marcador y sentenció el 4-0 en el estadio Alberto Gallardo con una brillante definición aérea

Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con gran definición en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

El capitán del cuadro ‘rimense’ convirtió su diana tras una gran habilitación de Michael Hoyos y celebrar con mucha euforia en el duelo ante los ‘guerreros’

Golazo de Yoshimar Yotún con gran definición en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Sport Boys cayó ante Sport Huancayo. Universitario empató con Comerciantes Unidos en el Monumental. Sporting Cristal goleó a Los Chankas y ahora es el turno de Alianza Lima, que enfrenta a Juan Pablo II

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal goleó 5 a 0 Los Chankas en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal fue superior a Los Chankas y construyó una goleada con tantos de Santiago González, Luis Íberico, Yoshimar Yotún, autor de un doblete, y Juan Manuel Cuesta

Sporting Cristal goleó 5 a 0 Los Chankas en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Diputado Harvey Colchado propone al jefe del Estado Mayor de la PNP como sucesor de Óscar Arriola al mando de la Policía

El diputado de Ahora Nación describió al teniente general PNP Fredy López Mendoza como “una persona honesta, metódica, responsable”

Diputado Harvey Colchado propone al jefe del Estado Mayor de la PNP como sucesor de Óscar Arriola al mando de la Policía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado Harvey Colchado propone al jefe del Estado Mayor de la PNP como sucesor de Óscar Arriola al mando de la Policía

Diputado Harvey Colchado propone al jefe del Estado Mayor de la PNP como sucesor de Óscar Arriola al mando de la Policía

Contraloría inicia investigación por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

Ministro Belaúnde niega haber interrogado a detenidos por secuestro en Trujillo: “Tuve interés en su salud”

Rafael López Aliaga no tiene segura su participación en el debate para la alcaldía de Lima por ser candidato a regidor

Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”

ENTRETENIMIENTO

Trilogía de la salsa 90’s vuelve a Lima con una segunda edición: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el evento

Trilogía de la salsa 90’s vuelve a Lima con una segunda edición: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el evento

Óscar Custodio se pronuncia tras regreso de La Bella Luz a lo escenarios: “Dejen trabajar a mi hijo”

Kiara Lozano es criticada por no poder cantar durante concierto de ‘Corazón Serrano’ y explica la razón

Mario Irivarren desmintió a Onelia Molina tras la polémica po 50/50: “No soy roño, no miserable”

Tilsa Lozano revela si Jefferson Farfán la convocó a Satélite+ para enfrentar a Magaly Medina

DEPORTES

Sporting Cristal vs Los Chankas 5-0: goles y resumen de la goleada ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Los Chankas 5-0: goles y resumen de la goleada ‘celeste’ por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo y doblete de Yoshimar Yotún tras sensacional cabezazo en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con gran definición en Sporting Cristal vs Los Chankas por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 del Torneo Clausura y Acumulada

Héctor Cúper hizo sincera reflexión del empate de Universitario ante Comerciantes Unidos: “No merecimos más que un punto”