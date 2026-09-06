Christian Cueva no se guardó nada tras polémica derrota de Sport Boys: “Nos perjudicaron, hay cosas que tienen que cambiar”

Christian Cueva no se guardó nada tras polémica derrota de Sport Boys: “Hay cosas que tienen que cambiar”.

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Christian Cueva no ocultó su molestia luego de la polémica derrota de Sport Boys ante Sport Huancayo por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. Tras retirarse del estadio, el experimentado volante habló con la prensa local y expresó su fastidio por algunas decisiones arbitrales que, desde su perspectiva, terminaron perjudicando al conjunto chalaco.

“Incomoda mucho que pase esto. Realmente hicimos un esfuerzo grande, creo que el hincha del Boys también. Y para que nos pase esto, la verdad que es lamentable”, manifestó el popular ‘Aladino’ al ser consultado por lo ocurrido durante el encuentro en la ciudad de Huancayo.

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El futbolista consideró que este tipo de situaciones no deberían repetirse y pidió que exista una mayor discusión sobre el arbitraje en el fútbol peruano. Cueva también cuestionó que los jugadores sean señalados constantemente cuando reclaman dentro del campo.

“Estas cosas no pasan internacionalmente. Y vuelvo y les digo, hay cosas que de repente también ya tienen que cambiar. Todos los medios tienen que hablar de estas cosas. Tienen que hablar, digan, porque si es del jugador, somos los peores”, sostuvo.

El volante no ocultó su molestia tras la caída ante Sport Huancayo y cuestionó el penal sancionado en los minutos finales. (Video: Ovación)

En esa línea, el mediocampista de 34 años aseguró que los futbolistas se sienten condicionados dentro del terreno de juego y cuestionó que sus reclamos ante los árbitros no siempre sean escuchados, pese a que, según indicó, buscan dirigirse a ellos con respeto.

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“Nos condicionan porque dentro del campo no podemos. Le hablas al árbitro con respeto y no pasa nada. Cualquier cosa los jugadores somos los culpables de todo”, agregó.

Cueva fue contundente: “Hoy nos perjudicaron”

Finalmente, Christian Cueva fue contundente al referirse a lo sucedido durante el compromiso y dejó clara su posición sobre el arbitraje. Para el futbolista de Sport Boys, su equipo terminó perjudicado por una decisión que generó controversia en los minutos finales del encuentro.

“Hoy nos perjudicaron, nada más”, sentenció el volante, quien fue uno de los jugadores más incisivos en sus reclamos luego de que Sport Huancayo recibiera un penal en los últimos minutos. La pena máxima se sancionó tras una disputa dentro del área en la que estuvo involucrado Carlos Zambrano y terminó siendo determinante para la victoria del ‘rojo matador’, en medio de los cuestionamientos del conjunto chalaco.

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Christian Cueva fue titular en el duelo ante Sport Huancayo. Crédito: ITEA

Sport Boys presentó reclamo formal por el arbitraje

La polémica tras la derrota ante Sport Huancayo no quedó solo en los reclamos realizados durante el encuentro. Sport Boys emitió un pronunciamiento oficial en el que manifestó su “profunda preocupación y rechazo” por las decisiones arbitrales adoptadas durante el partido, bajo la conducción del árbitro Daniel Ureta y el equipo VAR encabezado por Fernando Legario.

La institución chalaca consideró que algunas de estas decisiones afectaron el normal desarrollo de la competencia y perjudicaron directamente a su equipo. Por ello, además de exigir igualdad de condiciones e imparcialidad, solicitó públicamente la difusión de los audios del VAR correspondientes a las principales acciones controversiales del compromiso.

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Sport Boys también dejó constancia de que, según su postura, no se trata de un hecho aislado, pues aseguró haber sido afectado en anteriores oportunidades por decisiones vinculadas a Ureta y por actuaciones de equipos VAR encabezados por Legario. En ese sentido, anunció que presentará un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Finalmente, el club ‘rosado’ solicitará que Daniel Ureta y Fernando Legario no sean considerados para futuros encuentros de los chalacos durante lo que resta del campeonato. Asimismo, tomando en cuenta la condición de árbitro FIFA de Ureta, comunicará lo ocurrido a la FIFA para que las actuaciones sean evaluadas desde un punto de vista estrictamente técnico y arbitral.

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