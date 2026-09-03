RENIEC: así puedes renovar o sacar duplicado del DNI para votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Reniec: estos son los ciudadanos que podrán votar por primera vez este 7 de junio. (Foto: RENIEC)

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) emitió una resolución que permite votar con el DNI vencido o próximo a caducar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. La medida, contenida en la Resolución N.° 000023-2026-RENIEC/JNAC, busca garantizar la participación de cerca de dos millones de ciudadanos cuyo documento perdió vigencia antes del cierre del padrón electoral.

Según cifras difundidas por el organismo, el 7,31% del padrón electoral, unas dos millones de personas, tiene el DNI vencido a la fecha de cierre del registro. Esta situación no representa un obstáculo para ejercer el sufragio, ya que la prórroga excepcional cubre tanto el documento físico como las distintas versiones electrónicas del carné de identidad.

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Segunda vuelta electoral: Reniec explica qué jóvenes están habilitados para votar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Se puede votar en las elecciones municipales y regionales con el DNI vencido?

La respuesta es afirmativa. La prórroga dispuesta por RENIEC habilita el uso del DNI azul, amarillo o electrónico, incluidas las versiones DNIe 1.0, 2.0 y 3.0, aunque el documento se encuentre vencido o próximo a caducar. La disposición aplica de forma exclusiva para el día de la votación y no restituye la validez del documento para otros trámites civiles, administrativos o financieros.

“La falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio”, precisa la resolución del organismo, citada por la agencia Andina. La entidad recomienda, sin embargo, que una vez concluido el proceso electoral los ciudadanos regularicen la situación de su documento mediante el trámite de renovación correspondiente.

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DNI azul o electrónico: conoce las diferencias y cuál podrás usar en la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Tramitación express de duplicado de DNI azul o electrónico en el RENIEC

Quienes hayan extraviado o sufrido el robo de su documento pueden solicitar un duplicado siempre que este se encuentre vigente y fuera del plazo de 60 días previos a su caducidad. El trámite se realiza de manera virtual para los mayores de edad que ya contaban con DNI electrónico, mientras que los menores de edad o quienes posean el DNI azul y deseen migrar al formato electrónico deben acudir de forma presencial a un centro de atención de RENIEC o a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), con cita previa solicitada al número 1800.

El procedimiento virtual comprende el ingreso a la plataforma oficial, la validación de datos personales mediante verificación facial con la aplicación DNI BioFacial, la elección de la oficina de recojo y el pago correspondiente a través de Yape, Plin o tarjeta. En los casos que no cuenten con documento vigente por pérdida o robo, la misma resolución que amplía los plazos electorales permite votar con un DNI vencido, próximo a vencer o incluso el de menor de edad, siempre que se encuentre en condiciones legibles.

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RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Requisitos y costo de renovación de DNI por caducidad antes del día de votación

El costo del trámite varía según el tipo de documento. Para el duplicado de un DNI azul, la tasa es de 30 soles con el código de tributo 02121; si el ciudadano ya cuenta con DNI electrónico, el pago asciende a entre 33 y 35 soles, según el canal utilizado, con el código 00522. En el caso de menores de edad, el monto es de 16 soles con el código 00647.

Para la renovación por caducidad, quienes posean un DNI azul vencido deben cancelar 30 soles mediante el código 02121, mientras que los titulares de DNI electrónico abonan 41 soles con el código 00525. Los pagos pueden efectuarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Pagalo.pe, o mediante Yape y agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), generando previamente un ticket en el portal de recaudación de la entidad. Tras completar el pago, el usuario debe validar su identidad con la aplicación DNI BioFacial e indicar el centro donde recogerá el documento.

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DNI azul sigue siendo válido para votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Horarios y entregas especiales de DNI en agencias RENIEC previo a los comicios

RENIEC desarrolla, desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre, una campaña itinerante de trámites y entrega gratuita del documento en Lima y otras 15 regiones del país, entre ellas Arequipa, Cusco, Piura, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Puno, Tacna, Ucayali, Amazonas y Huancavelica. Las jornadas se realizan en municipalidades, auditorios, locales comunales y plazas públicas, con horarios que varían según cada punto de atención.

La iniciativa, enmarcada en el Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028, contempla la entrega del DNI electrónico 3.0 a quienes ya completaron el trámite previamente. Los interesados pueden verificar el estado de su solicitud en la plataforma de consulta de RENIEC ingresando su número de documento; si el sistema indica 100% de avance, el DNI ya está impreso y disponible para su recojo. En regiones como Piura y Arequipa, el organismo reportó más de 23.000 y 18.829 documentos pendientes de entrega, respectivamente, a pocas semanas de los comicios.

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Usuarios alertan venta de turnos en filas de Reniec ante proximidad de elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Buenos Días del Perú)

Disposiciones de la ONPE y RENIEC sobre la votación con DNI amarillo en jóvenes

La resolución de RENIEC también alcanza a los ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad recientemente pero que aún conservan el DNI amarillo, correspondiente a menores de edad. Este segmento, compuesto por jóvenes de 18 a 29 años, tendrá un rol determinante en la definición de los representantes regionales, según datos del organismo.

El funcionario de RENIEC Jorge Chuquillanqui precisó que la resolución jefatural “permite el uso de los DNI vencidos y por vencer el día de la elección, el 4 de octubre” y que la disposición aplica tanto para el documento azul como para el electrónico, siempre que se encuentre en condiciones legibles para que el miembro de mesa pueda verificar los datos del votante. El organismo recomendó a los jóvenes que aún mantienen el DNI de menor de edad tramitar cuanto antes su documento de adulto, aunque la normativa vigente les garantiza el derecho al voto con el documento que posean el día de la jornada electoral.

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