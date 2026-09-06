Perú

Crimen en Santa Anita: lo que se sabe del feminicidio y parricidio de una madre y su hijo

Los deudos narraron qué habría sucedido horas antes del asesinato de Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, y su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22. Asimismo, pidieron justicia por sus familiares

Una reunión familiar se convierte en una escena de terror cuando un padre asesina a sangre fría a su esposa y a su propio hijo. Imágenes de cámaras de seguridad revelan los momentos exactos de la tragedia que ha conmocionado a Santa Anita.| Video: Domingo Al Día
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La noche del 30 de agosto, Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, y su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22, murieron tras recibir un disparo de parte de su propio padre Giuseppe Carlos Leonardi Barba, esposo de la mujer y padre del joven. El caso ocurrió en Santa Anita y es investigado por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio.

De acuerdo con los testimonios de los familiares y los registros de cámaras de seguridad mencionados por Domingo Al Día, la violencia se desató luego de una discusión que comenzó durante una reunión familiar y continuó cuando Karina, su esposo y sus hijos retornaron a su vivienda. La hija menor de la pareja, de 17 años, sobrevivió.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron al investigado en el inmueble. El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente en Vista Hermosa.

Feminicidio y parricidio en Santa Anita: todo lo que se sabe del crimen contra una madre y su hijo
Feminicidio y parricidio en Santa Anita: todo lo que se sabe del crimen contra una madre y su hijo| Foto: Domingo Al Día

Discusión comenzó durante una reunión familiar

Horas antes del crimen, Karina Gutiérrez participó junto a sus hijos, su pareja y otros parientes en un almuerzo organizado por su familia. Fotografías y videos de aquella jornada muestran a los asistentes durante la celebración.

Según Maikol Gutiérrez, hermano de Karina, existió una discusión durante el encuentro porque Leonardi Vargas habría acudido con su arma personal, con la cual trabajaba como seguridad.

“Mi hermana justamente estaba incómoda y molesta. Le llamó la atención por qué había ido con el arma”, declaró.

La familia sostuvo que, tras culminar la reunión, la familia abordaron un taxi para volver a su casa. Sin embargo, debieron regresar porque ella había olvidado su cartera en el domicilio de su hermana.

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Una reunión familiar que parecía feliz se convirtió en una pesadilla. Un hombre asesinó a sangre fría a su esposa y a su propio hijo. Las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque que ha dejado a toda una comunidad conmocionada.| Video: Domingo al Día

Durante ese trayecto, el conflicto habría continuado. De acuerdo con los familiares, Karina escribió a su hermana para informarle que su pareja se encontraba alterada. Cerca de las 22:00, la hermana intentó comunicarse con Giuseppe, pero no obtuvo respuesta. Luego recibió un mensaje que decía: “Ya fue tu hermana”, según el relato.

Intentaron escapar

Cuando llegaron a la vivienda de Santa Anita, Karina y su hija menor ingresaron a una habitación para buscar protección, de acuerdo con la versión de los familiares. Maikol Gutiérrez contó que ambas pidieron ayuda a Giuseppe, quien intervino ante los gritos y la discusión.

Las cámaras de seguridad registraron parte de lo ocurrido en los exteriores del inmueble. La mujer intentó pedir ayuda a los vecinos por lo que sale de su vivienda, pero murió a consecuencia de los disparos que le proporcionó a su pareja.

La hija menor 17 años salió corriendo y logró escapar de su padre. Fue ella que pide apoyo a las autoridades para que intervengan.

Tras el ataque, agentes policiales y serenazgo llegaron a la zona. El investigado fue intervenido dentro de su vivienda.

Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez cursaba el último ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Había culminado sus estudios de inglés y proyectaba desarrollarse en su especialidad.

El joven también tenía un emprendimiento de galletas artesanales junto con su pareja. Sus familiares señalaron que combinaba sus estudios con sus proyectos personales y que buscaba hacer crecer ese negocio.

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