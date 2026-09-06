Trilogía de la salsa 90’s vuelve a Lima con una segunda edición: fecha, lugar, precios de entradas y todo sobre el evento

Diversos interpretes del género musical integran el cartel de la segunda edición del festival Trilogía de la salsa 90s en Lima.

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La Trilogía de la Salsa 90’s volverá a Lima el sábado 19 de diciembre con una segunda edición que reunirá a Ex Salserín el reencuentro, Ex Adolescentes y Salsa Kid’s en Costa 21, en el distrito de San Miguel.

El espectáculo retomará la fórmula de su primera presentación, realizada el 14 de agosto, cuando las tres agrupaciones compartieron escenario ante el público peruano. Según informó la producción, esa fecha agotó sus entradas y la demanda motivó la confirmación de un nuevo concierto antes de fin de año.

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La cartelera estará integrada por René Velasco, Leonardo Patiño y José Félix, quienes formarán parte de Ex Salserín el reencuentro. Ex Adolescentes contará con Néstor Rivero, Wilmer Lozano y Armando Davadillo, mientras que Salsa Kid’s estará representado por Omar Rodríguez, Jomy Colón y Louis Quintero.

El repertorio incluirá canciones asociadas a la etapa de la salsa juvenil de los años 90, entre ellas “De sol a sol”, “Yo sin ti”, “Virgen”, “Clase social” y “La magia de tus 15 años”. La propuesta prevé presentaciones consecutivas de los grupos y momentos compartidos entre sus integrantes.

El afiche oficial del concierto La Trilogía de Salsa 90s anuncia su segunda edición el 19 de diciembre en el escenario Costa 21 de Lima.

La producción también anunció que el formato llegará por primera vez a Arequipa y Trujillo. Por ahora, no se informaron las fechas, recintos ni el inicio de la venta de boletos para esas ciudades.

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¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas para la segunda edición de Trilogía de la Salsa 90’s comenzó el 2 de septiembre con una promoción 2x1. Esta etapa estará disponible hasta el lunes 14 de septiembre o hasta agotar el stock asignado.

De acuerdo con la información difundida para el evento, la venta regular comenzará el 15 de septiembre y seguirá hasta el 19 de diciembre, fecha del concierto, o hasta agotar las localidades.

La organización señaló que la preventa tuvo más de 10 mil entradas vendidas en sus primeras horas. Los boletos se encuentran a la venta a través de Teleticket.

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Precio de entradas y zonas

Los precios para el concierto en Costa 21 varían según la zona elegida. La promoción 2x1 mantiene los mismos valores indicados para la etapa regular, aunque estará sujeta al stock disponible.

Un mapa de distribución y una tabla especifican las zonas y las tarifas de las entradas para el concierto Trilogía de la Salsa 90's en Lima.

Zona Salsa 90s Modalidad: stand up Preventa 2x1: S/199 Precio regular: S/199 Personas con discapacidad: S/161,80

Zona VIP Modalidad: stand up Preventa 2x1: S/161 Precio regular: S/161 Personas con discapacidad: S/131

Tribuna Salsa Izquierda Modalidad: gradería Preventa 2x1: S/128 Precio regular: S/128 Personas con discapacidad: S/104

Tribuna Salsa Derecha Modalidad: gradería Preventa 2x1: S/128 Precio regular: S/128 Personas con discapacidad: S/104

Tribuna General Modalidad: gradería Preventa 2x1: S/75 Precio regular: S/75 Personas con discapacidad: S/61



Los precios para personas con discapacidad estarán vigentes desde el 2 de septiembre hasta el 19 de diciembre, o hasta agotar stock. La descarga de los boletos electrónicos estará habilitada dos días antes de la fecha del evento.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas en Teleticket es digital. Estos son los pasos:

Ingresar al sitio oficial de Teleticket Crear una cuenta personal con los datos solicitados por la plataforma. Validar el correo electrónico a través del enlace enviado durante el registro. Buscar “Trilogía de la Salsa 90’s” en el buscador o ingresar directamente al enlace oficial del evento Acceder a la cola virtual, que asigna los turnos de compra según el orden de ingreso. Se recomienda no actualizar la página para no perder la posición. Al llegar el turno, elegir la zona disponible y el tipo de entrada. Completar los datos solicitados para el pago con tarjeta. Tras la confirmación de la operación, revisar la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta para acceder a las entradas electrónicas.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial