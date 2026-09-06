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DT de Comerciantes Unidos calificó de “desleal” el pisotón de Alex Valera sobre Alexis Cossio en empate ante Universitario: “Casi le parte la pierna”

José ‘Cheché’ Hernández, técnico de las ‘águilas cutervinas’, se refirió a la polémica acción y analizó la igualdad ante la ‘U’ en el estadio Monumental

El técnico colombiano, 'Cheché Hernández, se refirió a la igualdad de las 'águilas cutervinas' ante la 'U' en el estadio Monumental. (Video: L1 MAX)
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Comerciantes Unidos logró un empate valioso ante Universitario de Deportes como visitante, durante la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo de Cutervo mostró una propuesta superior en varios pasajes del encuentro disputado en el estadio Monumental e incluso generó condiciones para llevarse la victoria.

La actuación dejó satisfacción en el técnico colombiano José Eugenio Hernández, quien destacó la respuesta de sus dirigidos ante un rival de mayor jerarquía y expresó su malestar por una acción sobre Alexis Cossio que, a su entender, merecía una sanción para Alex Valera.

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“Si usted me pregunta por el arbitraje, de por sí está cuestionando el arbitraje. Pero no voy a caer en la tentación de hablar mal del arbitraje. Ya de por sí esa pregunta tiene muchas connotaciones y seguramente tiene unas dudas que lógicamente causaron malestar en nuestro laodo porque hay unas faltas que no... dejémoslo ahí”, dijo en primera instancia en conferencia de prensa.

El popular ‘Cheché’ dejó entrever que hubo infracciones que consideró insuficientemente castigadas como la del ‘Cholo’ sobre el lateral izquierdo que hubiera terminado en tarjeta roja. “Vi una falta alevosa contra Cossio, casi le parten la pierna. Y era indudablemente una sanción tremenda hacia ese jugador que agredió de esa manera, no es leal”, indicó.

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El pisotón de Alex Valera sobre el tobillo izquierdo de Alexis Cossio que el árbitro Michael Espinoza ni el VAR pudieron ver. - captura: L1 MAX
El pisotón de Alex Valera sobre el tobillo izquierdo de Alexis Cossio que el árbitro Michael Espinoza ni el VAR sancionaron falta. - captura: L1 MAX

El análisis del DT de Comerciantes Unidos sobre el empate ante Universitario

Más allá del reclamo, José Hernández puso el foco en el desempeño colectivo de Comerciantes Unidos. El técnico valoró la sencillez, la humildad y la convicción con las que su plantel afrontó el duelo frente a Universitario.

Venimos a enfrentar a un gran rival, pero al mismo tiempo con el irrespeto necesario para encarar. Lo que hicieron los jugadores es de resaltar, de poner sus condiciones en un primer tiempo brillante”, explicó.

El estratega ‘cafetero’ sostuvo que las ‘águilas cutervinas’ habían creado más oportunidades antes de abrir el marcador y que Universitario no había generado llegadas claras durante los primeros 45 minutos.

“En el segundo tiempo ellos adelantan líneas y lógicamente empiezan a trasladar la pelota de un sector al otro, y nosotros nos quedamos un poco sin aire y sin ese manejo del primer tiempo. Entonces, el equipo ha mejorado mucho en su accionar, que cambió su manera de jugar. Antes me parece que era mucho más defensivo. Hoy no estamos todavía equilibrados en el aspecto de cuántos goles recibimos y cuántos goles hacemos”, acotó.

Revive los momentos más emocionantes del intenso empate 2-2 entre Universitario de Deportes y Comerciantes Unidos. Un partido lleno de goles espectaculares, jugadas polémicas y la intervención del VAR que mantuvo a todos al filo del asiento. - L1 MAX

La función de Rodrigo Vilca sostuvo la superioridad en el mediocampo de Comerciantes Unidos

El DT de Comerciantes Unidos también explicó una de las decisiones tácticas que, según su evaluación, permitió competir de igual a igual con Universitario. El trabajo de Rodrigo Vilca fue una pieza central para poblar el mediocampo en una cancha de grandes dimensiones.

Es un jugador con talento y además con una inteligencia sorprendente para jugar. Lo incrustamos en ese cuatro que había para hacer un cinco porque la cancha es muy amplia. Buscamos la manera de ampliar el ancho de la cancha en el el mediocampo. Y al mismo tiempo, cuando cortábamos la pelota, él se adelantaba unos pasos, jugaba por un sector, pero inteligentemente, depende del sector donde quedaba, se incrustaban en la línea de cuatro de nosotros. Entonces, tácticamente teníamos superioridad y le quedaba muy difícil al volante tapón de ellos venir a referenciar a Vilca”, declaró.

El técnico de 70 años valoró el resultado sin exagerar su alcance. “Al fin y al cabo es un punto”, dijo al recordar que una buena actuación no modifica la puntuación obtenida en la tabla.

Asimismo, Hernández señaló que su proceso al mando del equipo lleva dos meses y 12 días, un período en el que buscó acelerar cambios en el funcionamiento del plantel. Eso sí, dejó en claro que todavía faltan conceptos por incorporar y aspectos por sincronizar.

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