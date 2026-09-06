LAP desvincula a trabajador del aeropuerto Jorge Chávez acusado de transferirse dinero por Yape desde el celular de una pasajera

LAP informó que desvinculó a trabajador tras denuncia por transferencia de S/ 300 desde celular de pasajera en el Jorge Chávez| Foto: Mincetur

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Lima Airport Partners (LAP) informó que la persona involucrada en la denuncia de una pasajera por una transferencia de S/ 300 mediante Yape fue desvinculada de sus funciones. La empresa indicó que también suspendió de manera preventiva al personal que compartía turno con el colaborador, mientras continúan las investigaciones.

El caso fue expuesto en redes sociales por la usuaria Crys Uchuya, quien afirmó que un trabajador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez manipuló su celular durante una verificación de documentos y efectuó una transferencia a través de la aplicación de pagos.

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Según el relato de la pasajera, el hecho ocurrió luego de que entregara su teléfono, su tarjeta de embarque y su pasaporte a un trabajador que revisaba sus datos antes de su viaje. Uchuya señaló que había usado Yape poco antes para pagar un taxi y que la aplicación permaneció abierta en segundo plano. Fue ese momento que aprovechó para cometer presuntamente el acto.

LAP desvinculó a colaborador tras acusación de transferencia irregular en el aeropuerto Jorge Chávez1 Foto: Andina

La joven sostuvo que, al recuperar el dispositivo, revisó su cuenta y detectó una operación por S/ 300 que se había realizado un minuto antes. Afirmó que reclamó al trabajador y que este le devolvió el dinero en el preciso momento.

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LAP abrió una revisión interna con la empresa proveedora del colaborador

A través de una misiva, LAP lamentó lo ocurrido y señaló que activó sus protocolos luego de conocer la denuncia presentada en la comisaría del aeropuerto. La concesionaria precisó que abrió una revisión interna junto con la empresa proveedora del colaborador señalado. Como parte de las primeras medidas, indicó que la persona involucrada fue apartada de sus funciones.

“De manera preventiva, también se dispuso la suspensión del personal que compartía turno, mientras continúan las investigaciones correspondientes”, señaló la empresa.

LAP añadió que mantiene coordinación con las autoridades policiales y que entregará la información requerida para contribuir con el esclarecimiento de los hechos. También afirmó que sostiene comunicación directa con la pasajera para informarle sobre las acciones adoptadas.

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Se reforzará el control migratorio por la visita del papa León XIV, con medidas para agilizar la atención en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante una mayor afluencia de pasajeros. Foto: Portal de Turismo

Uchuya relató que, tras advertir la transferencia, pidió la intervención de seguridad y decidió formalizar una denuncia. Asimismo, recalcó que el monto fue devuelto.

La pasajera cuestionó el manejo inicial de la situación. Según contó, una trabajadora le sugirió continuar con su vuelo debido a que el dinero ya había retornado a su cuenta. La joven sostuvo que optó por seguir el procedimiento para que el caso sea investigado.

También expresó preocupación por la exposición de sus datos personales durante la diligencia, debido a que el trabajador permanecía cerca mientras brindaba su declaración. La creadora de contenido afirmó que continuará con las acciones que correspondan y que deberá realizar una nueva declaración mediante videollamada.

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Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): El 105 sirve para reportar una emergencia policial y solicitar atención inmediata. El operador registra los datos y la ubicación para alertar a la unidad más cercana.

Fiscalía de la Nación: puedes realizar cualquier denuncia en las oficinas del Ministerio Público o alertar a las autoridades para que la acusación pueda extenderse a este equipo.