Perú

Emprendedores peruanos crean plataforma con IA ‘Entiendo.ai’ para personalizar el aprendizaje: ¿cómo funciona?

El proyecto fue seleccionado para integrar Venture Ready: Peru to U.S., programa que conecta startups peruanas con el ecosistema tecnológico estadounidense

El proyecto forma parte de Venture Ready, iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que conecta startups locales con inversionistas de capital de riesgo. (Crédito: YT/@jeean)
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Dos jóvenes peruanos desarrollaron una plataforma que utiliza inteligencia artificial para adaptar el aprendizaje a las necesidades y preferencias de cada estudiante, con el objetivo de expandir su alcance hacia mercados internacionales, según informó Andina Noticias.

La solución, denominada Entiendo.ai, fue creada por Raúl Alcántara y Oscar Clemente junto con un equipo de ingenieros. La herramienta analiza las interacciones de cada usuario para identificar los formatos y las metodologías que facilitan su proceso de aprendizaje.

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Dos hombres jóvenes con camisa negra posan en una terraza con grandes edificios residenciales de fondo.
Raúl Alcántara y Oscar Clemente desarrollaron Entiendo.ai junto con un equipo de ingenieros para personalizar el proceso de aprendizaje. (Crédito: Agencia Andina)

Convierte documentos en experiencias interactivas

Entiendo.ai permite transformar materiales educativos tradicionales, como archivos PDF y presentaciones, en experiencias interactivas que incluyen videos explicativos, audios, juegos y actividades diseñadas según las características de cada estudiante. Alcántara, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), sostuvo que “este es un logro para el Perú y demuestra que tenemos talento para crear soluciones que pueden tener impacto más allá de nuestras fronteras”, según recogió Andina Noticias.

El emprendedor explicó que la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para mejorar la manera en que los estudiantes aprenden. Clemente, formado en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) y especializado en negocios e inteligencia artificial, complementó esa visión con la mirada puesta en la proyección internacional del proyecto.

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Interfaz web de Entiendo con la frase Aprende a tu manera, botones de acceso y gráficos con íconos educativos sobre fondo blanco
La interfaz de la plataforma peruana Entiendo.ai ofrece herramientas de aprendizaje personalizado desarrolladas con inteligencia artificial.

Avanza hacia EE. UU.

El equipo fue seleccionado para participar en Venture Ready: Peru to U.S., una iniciativa impulsada por Golden Circle, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de EE.UU. en Perú. El programa busca preparar a startups peruanas para insertarse en el ecosistema de capital de riesgo estadounidense.

Durante las próximas semanas, el equipo de Entiendo.ai fortalecerá su preparación para atraer inversión y establecerá contactos con fundadores, inversionistas y especialistas del sector tecnológico de ese país.

“Esta experiencia nos permitirá seguir aprendiendo, generar conexiones y demostrar que desde Perú podemos desarrollar tecnología con potencial para llegar a otros mercados”, señaló Clemente a Andina Noticias.

Cinco hombres jóvenes en traje sobre un escenario; uno habla con micrófono frente a una pantalla con texto y el logo de Google for Developers.
Entiendo.ai transforma documentos, PDF y presentaciones en experiencias interactivas con videos, audios, juegos y actividades educativas. (Crédito: https://entiendo.ai/) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respaldo estatal y colegios peruano

La plataforma cuenta además con el cofinanciamiento de ProInnóvate, entidad del Ministerio de la Producción, a través de su programa de Proyectos de Innovación para Microempresas (PIMEN). Este apoyo se suma al proceso de desarrollo tecnológico que impulsan sus creadores.

Entiendo.ai ya se implementa en los colegios Saco Oliveros, donde Paola Paico, especialista educativa vinculada a Google for Education, lidera el componente pedagógico y acompaña la incorporación de la inteligencia artificial en el entorno escolar.

El principal desafío del equipo peruano consiste en continuar perfeccionando la plataforma y ampliar su alcance, con el propósito de llevar el aprendizaje personalizado a nuevos espacios y mercados internacionales, según el reporte de Andina Noticias.

Dos fotografías de perfil en formato circular con los nombres Raul Alcantara y Oscar Clemente junto a textos con sus cargos y trayectorias
Raúl Alcántara y Oscar Clemente impulsan la plataforma Entiendo.ai para personalizar la educación mediante inteligencia artificial en Perú y Estados Unidos.

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