Perú

Kiara Lozano es criticada por no poder cantar durante concierto de ‘Corazón Serrano’ y explica la razón

La cantante de Corazón Serrano tuvo un impase durante una reciente presentación y recibió el apoyo de Leslie Águila

Dos imágenes de una mujer con vestidos cortos sobre un escenario iluminado durante una presentación musical
La cantante Kiara Lozano realiza una presentación musical sobre el escenario junto a la agrupación Corazón Serrano.
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Durante una reciente presentación de Corazón Serrano en Lima, Kiara Lozano protagonizó un momento que generó comentarios en redes sociales. La cantante no logró interpretar “Mix cholito”, uno de los temas que grabó con la agrupación, y recibió el apoyo de su compañera Lesly Águila, quien tomó la posta frente al público.

El episodio fue registrado por asistentes al concierto y el video se difundió en TikTok. En las imágenes se observa a Lozano con dificultades para continuar con la canción, mientras Águila interviene para asumir la parte vocal y evitar que la presentación se interrumpa.

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La situación abrió paso a varias especulaciones entre los usuarios. Algunos sostuvieron que la artista se había quedado sin voz, mientras otros consideraron que pudo haber olvidado la letra. También hubo críticas por no poder continuar con un tema que suele interpretar en los escenarios junto a la orquesta piurana.

El video muestra un concierto en vivo del grupo Corazón Serrano, filmado en un escenario nocturno. Kiara Lozano no pudo cantar el tema 'Mix Cholito' y fue su compañera Lesly Águila la apoya en la situación para continuar con el show en vivo

“Los cinco segundos en la voz de Lesly son de otro nivel, impresionante”, escribió una usuaria. Otro comentario cuestionó el momento de la cantante: “Qué falta de profesionalismo, en serio... Muy mal”.

Parte de los usuarios comparó el desempeño de ambas vocalistas. “Se notó la diferencia de voz, Lesly es otro nivel”, comentó una seguidora. Otros apuntaron contra el repertorio de la agrupación y consideraron que sus integrantes cantan las mismas canciones con frecuencia.

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También aparecieron mensajes de respaldo para Kiara Lozano. “Quizá estuvo mal de la garganta, a cualquiera le puede pasar”, indicó una internauta. Otro usuario pidió no cuestionar a la intérprete por un episodio aislado y recordó que los shows de cumbia incluyen coreografías que exigen esfuerzo físico.

Integrantes de un grupo musical cantan y bailan vestidas de negro sobre un escenario con una pantalla de fondo
La agrupación Corazón Serrano realiza una presentación en vivo durante un concierto en el que la cantante Kiara Lozano afrontó dificultades vocales.

Kiara Lozano explica la razón por la que no pudo cantar

La vocalista habló sobre el incidente en una transmisión en vivo y rechazó que hubiera olvidado la letra de “Mix cholito”. Según explicó, el problema surgió porque acababa de participar en “Bomba Chuchaqui”, tema en el que las integrantes de Corazón Serrano muestran sus pasos de baile ante el público.

Lozano señaló que fue la última en participar en esa parte del espectáculo. Durante su intervención realizó el baile de la boa y el baile eléctrico, movimientos que, de acuerdo con su relato, la dejaron sin aire antes de que comenzara el tema que debía cantar.

Salí a bailar, lo di todo. Bailé la boa, hice el baile eléctrico, me demoré como un minuto”, manifestó la artista. Tras terminar la coreografía, le indicaron que debía asumir de inmediato “Mix cholito”.

El video presenta a Kiara Lozano en la parte superior de la pantalla, hablando a cámara en un entorno interior. La artista narra que la causa fue la agitación física tras una prolongada rutina de baile y la falta de agua en el escenario. Este contenido se identifica como una explicación personal de un incidente en un evento musical.

La cantante aseguró que no tuvo tiempo suficiente para recuperarse. “Terminé agitadísima, con la respiración agitada y justo envían la canción de ‘Mix cholito’ para cantarla. Yo no pude más”, sostuvo durante el live.

Lozano expresó su molestia por tener que interpretar el tema luego de una secuencia física intensa. “¿Cómo es posible que me mandes a cantar si ni siquiera puedo respirar?”, recordó. Además, afirmó que no encontró agua cerca del escenario para intentar calmarse.

El colmo es que no había agua. Mi corazón estaba acelerado”, dijo. La artista contó que intentó recuperar el control de su respiración, pero no pudo hacerlo antes de que llegara su turno dentro de la canción.

En ese momento, Lesly Águila identificó la situación y comenzó a cantar. “Lesly se dio cuenta y ella empezó a cantar. No me pude recuperar”, relató Kiara Lozano, quien destacó la reacción de su compañera.

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