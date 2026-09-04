JNE confirma las fechas de los debates de elecciones municipales de Lima Metropolitana

Lima Metropolitana tendrá sus debates los días 21 y 22 de septiembre, con lo que concluirá el cronograma nacional (Créditos: Canal N)

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará 25 debates electorales en distintas regiones del país como parte de su estrategia de educación cívica para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Las jornadas estarán dirigidas exclusivamente a los candidatos a las gobernaciones regionales y comenzarán este martes 8 de septiembre en Junín. El cronograma culminará los días 21 y 22 de septiembre con los encuentros correspondientes a Lima Metropolitana.

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Carlos Vilela, director nacional de Educación de la entidad, señaló en entrevista Canal N que la iniciativa busca brindar a la ciudadanía información sobre las propuestas de los candidatos. El funcionario destacó que estos espacios constituyen una de las principales herramientas educativas del organismo electoral para promover un voto libre, consciente e informado en los comicios del próximo 4 de octubre.

La organización de los encuentros representa un desafío debido a la cantidad de candidaturas que participan en este proceso. Los ciudadanos no solo elegirán gobernadores regionales, sino también autoridades municipales provinciales y distritales. Frente a ello, el representante explicó que la estrategia diseñada por el JNE priorizará a quienes postulan a los gobiernos regionales.

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Los debates buscan promover un voto libre, consciente e informado antes de las elecciones previstas para el próximo 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vilela también respondió a las consultas relacionadas con la ausencia de debates específicos para candidatos a las alcaldías provinciales y distritales. Explicó que las agrupaciones políticas que presentan fórmulas para las gobernaciones también cuentan con postulantes para otros niveles de representación.

Por esta razón, conocer sus planteamientos regionales puede permitir a los electores identificar propuestas que tengan incidencia en proyectos destinados a las provincias y los distritos.

La cantidad de candidaturas representa un reto para la organización electoral, debido a que los comicios incluyen autoridades regionales, provinciales y distritales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se organizarán los encuentros?

El objetivo es generar espacios donde los aspirantes puedan presentar sus principales planteamientos y, al mismo tiempo, permitir que los ciudadanos conozcan las alternativas que tendrán antes de emitir su voto. Para el organismo electoral, esta dinámica forma parte de una labor educativa que busca fortalecer la participación informada durante la jornada electoral.

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Las personas que no puedan seguir alguna de las jornadas en directo también tendrán acceso al contenido posteriormente. Según explicó Vilela, las intervenciones serán registradas y permanecerán disponibles en la plataforma Voto Informado, lo que permitirá revisar las propuestas de los postulantes después de cada encuentro.

JNE prepara debates en las capitales regionales

Como parte de su estrategia para promover una participación electoral responsable, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido un cronograma de debates en las capitales regionales del país y en la Provincia Constitucional del Callao. Los encuentros se desarrollarán entre el 8 y el 19 de septiembre y permitirán que los postulantes a las gobernaciones expongan sus principales propuestas, así como los planes que plantean ejecutar durante una eventual gestión.

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Las intervenciones quedarán disponibles en la plataforma Voto Informado, para que los electores puedan revisar posteriormente las propuestas presentadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera jornada se realizará el martes 8 de septiembre en Junín. Al día siguiente, los encuentros continuarán simultáneamente en Ica, Moquegua y Cusco. El jueves 10 será el turno de Tumbes, Huancavelica y San Martín, mientras que Apurímac, La Libertad y Tacna albergarán estas actividades el viernes 11.

El cronograma se retomará el lunes 14 en Áncash, Ayacucho y Arequipa. Posteriormente, Loreto tendrá su jornada el martes 15, mientras que Callao y Ucayali recibirán a los candidatos el miércoles 16. Huánuco continuará con las actividades el jueves 17. Finalmente, Cajamarca, Pasco y Puno tendrán sus debates el viernes 18, y Amazonas cerrará este circuito el sábado 19 de septiembre.

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En cuatro jurisdicciones se habilitarán dos fechas debido a la cantidad de agrupaciones políticas participantes. Piura tendrá encuentros el 9 y 10 de septiembre; Lambayeque y Madre de Dios, el 15 y 16; mientras que Lima Provincias contará con jornadas el 17 y 18 del mismo mes.