Elecciones municipales: ¿Cuántos alcaldes y regiodres provinciales y distritales elegiremos?

Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y permitirán elegir a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos regionales y municipalidades durante el periodo 2027-2030. Más de 26 millones de ciudadanos acudirán a las urnas en una jornada en la que se escogerán 13.148 autoridades en todo el país.

En el ámbito municipal, los electores elegirán 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. El número de regidores que corresponde a cada concejo depende de la población de la circunscripción y es establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

PUBLICIDAD

La distribución aprobada para estos comicios contempla entre 5 y 15 regidores en la mayoría de concejos municipales, según el rango poblacional. La excepción corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tendrá 39 regidores.

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismo de asignación de regidores mediante la cifra repartidora del JNE

En las elecciones municipales, los ciudadanos votan por una lista de una organización política. Esa lista incluye a los candidatos a alcalde y regidores. Por eso, el elector no marca por separado a cada regidor.

Después de la votación, los votos obtenidos por cada lista permiten determinar cuántos puestos de regidores consigue cada organización política. Para ello se aplica la cifra repartidora, un mecanismo que permite distribuir las regidurías de acuerdo con la votación alcanzada.

PUBLICIDAD

La cantidad de regidores también cambia según el número de habitantes de cada municipio. Para las Elecciones Municipales 2026, el JNE estableció esta distribución:

Hasta 25.000 habitantes: 5 regidores.

De 25.001 a 50.000 habitantes: 7 regidores.

De 50.001 a 100.000 habitantes: 9 regidores.

De 100.001 a 300.000 habitantes: 11 regidores.

De 300.001 a 500.000 habitantes: 13 regidores.

Más de 500.000 habitantes: 15 regidores.

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene una regla especial y elegirá 39 regidores. La cantidad de regidores provinciales y distritales para estos comicios fue establecida por el JNE mediante la Resolución N.º 0847-2025-JNE.

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales

Diferencias entre las cédulas de votación para elecciones municipales y regionales

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los ciudadanos no recibirán necesariamente la misma cédula. Esto depende de las autoridades que se elijan en su jurisdicción.

La ONPE aprobó seis modelos de cédula para este proceso. Cada elección se identifica además con un color:

Amarillo: gobernador y vicegobernador regional.

Verde claro: consejeros regionales.

Rosado: alcalde y regidores provinciales.

Celeste: alcalde y regidores distritales.

Por ejemplo, un elector que participa en las elecciones regionales y municipales tendrá que revisar las diferentes secciones de su cédula para elegir a las autoridades correspondientes.

PUBLICIDAD

Cédula de votación para las elecciones regionales y municipales 2026

Las cédulas mostrarán los nombres y símbolos de las organizaciones políticas. En el caso de gobernador y vicegobernador regional, no aparecerán fotografías de los candidatos.

También existe una diferencia para los ciudadanos extranjeros que cumplen los requisitos para votar en las elecciones municipales. Ellos reciben una cédula municipal, pero no participan en la elección de autoridades regionales.

Requisitos de residencia en el distrito o provincia exigidos por el RENIEC y JNE

Para postular a una alcaldía o regiduría, el candidato debe tener un vínculo con el distrito o provincia por el que busca ser elegido. Como regla general, debe haber nacido en esa jurisdicción o acreditar dos años de domicilio continuo en ella.

PUBLICIDAD

El requisito busca que los candidatos tengan una relación con el territorio que pretenden representar. La información del domicilio registrada en el DNI puede servir para acreditar este vínculo, aunque los organismos electorales pueden revisar otros documentos cuando sea necesario.

El Reniec administra la información del DNI y el padrón electoral, mientras que la revisión de los requisitos de los candidatos corresponde a los Jurados Electorales Especiales (JEE). Si una decisión es apelada, el caso puede llegar al JNE.

Es importante diferenciar ambos roles: Reniec registra y administra la información de identidad y domicilio, mientras que los organismos electorales evalúan si una persona cumple las condiciones para participar como candidata.

PUBLICIDAD

Este reportaje informativo de Latina Noticias Datos presenta un análisis del padrón electoral peruano para las elecciones regionales y municipales. Se muestran gráficos con el total de votantes y la distribución demográfica, incluyendo la participación por género con datos específicos para regiones como Lambayeque. El análisis incorpora mapas y menciones de distritos con poblaciones electorales diversas, como Cajamarquilla.

Funciones del alcalde y regidores dentro del Gobierno Local tras ser electos

Aunque son elegidos en la misma elección municipal, el alcalde y los regidores tienen funciones diferentes dentro de la municipalidad.

El alcalde dirige la administración municipal y representa legalmente al gobierno local. También se encarga de ejecutar las decisiones adoptadas por el concejo municipal y conducir la gestión de la municipalidad.

Los regidores forman parte del concejo municipal. Su trabajo está relacionado principalmente con la aprobación de normas y acuerdos municipales, así como con la fiscalización de la gestión del alcalde.

Por ello, los regidores cumplen una función de control dentro del gobierno local. El número de regidores de cada concejo dependerá de la población de la jurisdicción y, posteriormente, de cómo se distribuyan los puestos entre las organizaciones políticas según los resultados electorales.

PUBLICIDAD

Las autoridades elegidas en octubre asumirán funciones para el periodo 2027-2030.

¿Cómo influye el voto nulo o blanco en el resultado de las elecciones municipales?

El voto blanco y el voto nulo tienen un efecto distinto al voto válido. Para distribuir las regidurías mediante la cifra repartidora se toman en cuenta los votos válidos obtenidos por cada lista.

El voto nulo se produce cuando la marca realizada en la cédula impide identificar correctamente la voluntad del elector o cuando se incumplen las reglas establecidas para marcar la opción elegida. El voto blanco, en cambio, ocurre cuando el elector decide no elegir ninguna de las alternativas.

En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

Estos votos se contabilizan durante el escrutinio, pero no se suman a ninguna organización política. Por eso, si una persona vota en blanco o anula su voto, esa elección no incrementa la votación de ninguna lista.

PUBLICIDAD

En términos sencillos, la distribución de regidores se define a partir de los votos válidos que obtiene cada organización política. Sobre esa base se aplica la cifra repartidora para determinar cuántos representantes de cada lista ingresarán al concejo municipal.

Conocer qué autoridades se eligen, cuántos regidores corresponden a cada municipio y cómo funciona la cédula permite entender mejor el proceso electoral. El 4 de octubre, los ciudadanos elegirán a las autoridades que tendrán a su cargo la gestión de los municipios y gobiernos regionales durante los siguientes cuatro años.