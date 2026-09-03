Elecciones regionales 2026: ¿Cómo se elige al gobernador y al vicegobernador regional y qué porcentaje de votos se necesita para ganar?

Cómo pedir al JNE la exoneración de sanciones por no votar o faltar como miembro de mesa

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán a las autoridades responsables de dirigir los gobiernos regionales durante el periodo 2027-2030. La elección del gobernador y del vicegobernador se realiza de manera conjunta, mediante una fórmula integrada por ambos candidatos.

La jornada electoral está prevista para el domingo 4 de octubre de 2026. Según la información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la votación se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. en todo el territorio nacional.

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El proceso comprende la elección de 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales, además de las autoridades municipales provinciales y distritales. De acuerdo con información difundida por la ONPE y la Agencia Andina, el proceso permitirá elegir 13.148 autoridades en total.

El padrón definitivo cuenta con 26.314.724 ciudadanos habilitados para participar. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cerró el padrón el 7 de abril de 2026 y luego remitió la relación al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su aprobación.

Sistema de votación y mayoría requerida para ganar las elecciones regionales

Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador y el vicegobernador regional se eligen mediante voto directo, secreto y obligatorio. Ambos cargos forman parte de una misma fórmula electoral, por lo que el elector selecciona una opción conjunta y no puede escoger por separado a cada autoridad.

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La Ley de Elecciones Regionales establece un umbral mínimo para definir la fórmula ganadora en la primera jornada. La organización política debe conseguir por lo menos el 30 % de los votos válidos dentro de la circunscripción correspondiente.

Para calcular ese porcentaje se consideran los votos válidos emitidos a favor de las organizaciones políticas. Los votos blancos y los votos nulos quedan fuera de este cálculo.

Este mecanismo diferencia la elección regional de otros procesos en los cuales la autoridad puede resultar electa con la mayor votación relativa. En este caso, la legislación fija un porcentaje mínimo para determinar si existe una fórmula ganadora en primera vuelta.

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Cuándo se aplica la segunda vuelta electoral o balotaje regional según la ley

La segunda vuelta regional se activa cuando ninguna fórmula consigue alcanzar el 30 % de los votos válidos en la primera jornada electoral. En ese escenario, la definición pasa a una nueva votación entre las dos fórmulas con mayor respaldo.

La legislación establece que el balotaje debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La eventual segunda vuelta solo modifica la definición de la fórmula ejecutiva regional. La elección de los consejeros regionales sigue su propio mecanismo y queda determinada a partir de los resultados de la primera votación.

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Elección y conformación del Consejo Regional: Distribución de consejeros

El Consejo Regional se conforma mediante un sistema distinto al utilizado para elegir al gobernador y al vicegobernador. Cada provincia constituye un distrito electoral para esta elección y cuenta con, como mínimo, un consejero regional.

Los escaños adicionales se distribuyen entre las provincias de acuerdo con la densidad poblacional electoral. Para esta asignación se aplica la cifra repartidora, mecanismo destinado a establecer la representación de las organizaciones políticas dentro del Consejo Regional.

El elector recibe una opción de votación diferenciada para los consejeros respecto de la fórmula integrada por gobernador y vicegobernador. Por ello, la elección de los representantes del Consejo Regional no depende del resultado de un eventual balotaje.

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La cantidad de consejeros varía según cada región. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el JNE determinó la distribución correspondiente mediante la Resolución N.° 0001-2026-JNE, junto con las cuotas electorales aplicables a cada circunscripción.

Entre las atribuciones de los consejeros regionales figura la fiscalización de la gestión regional. También participan en decisiones vinculadas con el presupuesto y los planes de desarrollo regional.

Requisitos para postular a la gobernación regional supervisados por el JNE

Representación gráfica de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú, mostrando una urna con papeletas, la bandera nacional y ciudadanos ejerciendo su derecho al voto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones supervisa el cumplimiento de las condiciones legales exigidas a las candidaturas regionales. Para postular a la gobernación se requiere ser ciudadano peruano de nacimiento y contar con al menos 25 años al momento de presentar la candidatura.

La normativa también establece una condición territorial. El postulante debe haber nacido en la región por la cual participa o acreditar domicilio efectivo en esa circunscripción durante un mínimo de dos años continuos previos a la fecha límite de inscripción.

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Las fórmulas deben cumplir las reglas de paridad y alternancia establecidas para el proceso electoral. La composición contempla una participación de 50 % de hombres y 50 % de mujeres, conforme a las disposiciones aplicables.

Otro requisito corresponde a la participación dentro de una organización política. El candidato debe estar inscrito en la agrupación correspondiente y superar el proceso obligatorio de elecciones primarias.

El JNE es la entidad responsable de verificar el cumplimiento de estas exigencias dentro del procedimiento electoral. La revisión comprende las condiciones establecidas por la legislación para la inscripción de las candidaturas.

Período de mandato y prohibición de reelección inmediata de gobernadores

Elecciones Regionales y Municipales 2026: guía para identificar a los candidatos de tu distrito| Foto: Gemini IA

El gobernador regional, el vicegobernador y los consejeros regionales ejercen funciones durante un periodo de cuatro años. Para las autoridades elegidas en 2026, el periodo corresponde a 2027-2030.

La normativa vigente establece además una restricción para la continuidad inmediata del gobernador regional en el mismo cargo. Una autoridad que ejerce la gobernación no puede postular de manera consecutiva al periodo siguiente.

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Para volver a competir por la misma gobernación, debe transcurrir al menos un mandato completo. Esta disposición forma parte del marco constitucional y legal aplicable a las autoridades regionales.

Las reglas de elección, distribución de consejerías, inscripción de candidaturas y duración del mandato forman parte del esquema bajo el cual se desarrollarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso organizado por la ONPE y fiscalizado por el JNE.