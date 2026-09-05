Se convirtió en la heroína de una madre y su hija en Piura: mujer enfrentó a pedradas a delincuentes armados y evitó que las asaltaran

Una mujer enfrentó a pedradas a delincuentes armados que intentaban asaltar a una madre y su hija en la avenida Independencia, en Castilla, Piura. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer y su acompañante intervinieron para ahuyentar a los sujetos, quienes escaparon en una motocicleta y realizaron un disparo durante la fuga. Fuente: TV Perú Noticias

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Una mujer se convirtió en la protagonista de una escena que quedó registrada por cámaras de seguridad en Piura. Armada únicamente con una piedra, se enfrentó a unos delincuentes armados que intentaban asaltar a una madre de familia en los exteriores de un restaurante ubicado en la avenida Independencia, en la urbanización Miraflores, distrito de Castilla.

El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando la víctima llegó al lugar acompañada de su menor hija a bordo de una camioneta negra. La niña descendió del vehículo, mientras su madre permanecía en el interior. Minutos después, dos sujetos llegaron en una motocicleta y se dirigieron hacia la mujer con la intención de apoderarse de sus pertenencias.

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La situación generó alarma entre quienes se encontraban cerca. Dos jóvenes ingresaron al restaurante para ponerse a salvo, mientras una pareja que había llegado en otra camioneta decidió intervenir. El hombre increpó a los asaltantes y la mujer tomó una piedra para enfrentarlos. La reacción hizo que los sujetos desistieran del robo y emprendieran la fuga, aunque uno de ellos realizó un disparo durante la huida.

Cámaras de seguridad registran la intervención de una mujer durante un intento de asalto frente a un restaurante en la ciudad peruana de Piura. (Composición: Infobae Perú)

Mujer se enfrentó a pedradas a los delincuentes y frustró el robo

Las imágenes muestran que el ataque comenzó cuando la madre de familia todavía se encontraba cerca de su camioneta. Dos sujetos descendieron de la motocicleta y se aproximaron rápidamente hacia ella, mientras un tercer integrante permanecía al mando del vehículo utilizado para escapar.

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Al advertir lo que ocurría, dos jóvenes que estaban en los alrededores ingresaron al restaurante para ponerse a buen recaudo. Casi de inmediato, una pareja que descendió de otra camioneta se acercó a la víctima para intentar auxiliarla.

En medio de la tensión, la mujer tomó una piedra y se dirigió hacia los asaltantes para ahuyentarlos. Su acompañante también intervino y encaró a los sujetos, quienes finalmente retrocedieron ante la reacción de las personas que acudieron en ayuda de la víctima.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Un testigo consultado por TV Perú Noticias relató que la mujer habría reaccionado después de escuchar los gritos de la víctima. Las imágenes muestran cómo la intervención de la pareja terminó frustrando el intento de robo.

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Una mujer enfrenta con una piedra a delincuentes armados para evitar un asalto en la avenida Independencia del distrito de Castilla en Piura. (Composición: Infobae Perú)

Delincuentes realizaron un disparo mientras escapaban tras el intento de robo

Tras verse impedidos de continuar con el asalto, los sujetos regresaron a la motocicleta y escaparon del lugar. Sin embargo, durante la fuga uno de ellos realizó un disparo, lo que incrementó el peligro para las personas que se encontraban en los alrededores.

De acuerdo con el reporte difundido por TV Perú Noticias, ninguna persona resultó herida. La información adicional señala que el proyectil impactó contra el vehículo de la víctima, dejando daños materiales como consecuencia del ataque.

La secuencia también expuso que los delincuentes portaban armas de fuego y actuaban coordinadamente. Dos de ellos descendieron inicialmente de la motocicleta para ejecutar el asalto, mientras un tercer cómplice permanecía preparado para facilitar la huida.

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El caso ocurre en un sector donde los vecinos expresaron preocupación por la inseguridad ciudadana. La presencia de delincuentes armados y el uso de armas de fuego durante las fugas generan alarma entre los residentes de la urbanización Miraflores.

Una mujer utiliza una piedra para ahuyentar a dos asaltantes frente a un restaurante en el distrito de Castilla, en Piura. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos piden mayor seguridad en Castilla

El hecho generó preocupación entre los residentes de la urbanización Miraflores, quienes solicitaron una mayor presencia policial en la avenida Independencia. Los vecinos señalaron la necesidad de reforzar el patrullaje ante los recientes episodios delictivos registrados en la zona.

La preocupación también se relaciona con otro asalto ocurrido en la misma avenida. Según la información proporcionada, tres sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a una empresaria y sus familiares y lograron apoderarse de aproximadamente S/10 mil. Durante la fuga, uno de los delincuentes realizó un disparo que alcanzó el vehículo de la víctima.

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A este panorama se suma el asesinato de un taxista registrado días antes frente al Hospital Regional. Ambos hechos forman parte de la preocupación expresada por los vecinos, aunque no existe información que establezca una relación entre estos casos.

Mientras los residentes piden mayor seguridad en Castilla, las imágenes del intento de robo muestran cómo la intervención de una mujer permitió que otra madre de familia pudiera escapar de los asaltantes. Su reacción, aunque ocurrió en cuestión de segundos, terminó frustrando el atraco antes de que los delincuentes huyeran a bordo de su motocicleta.