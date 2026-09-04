Cerca de 20 millones de peruanos no acceden en el hogar a agua apta para el consumo

Un hombre se refresca en una fuente pública ante las altas temperaturas registradas en el Perú por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

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El 16 de agosto, lluvias en Lima Sur colapsaron el alcantarillado de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo; en Piura, el Colegio de Ingenieros advirtió que el próximo Niño Costero podría ser el más fuerte que enfrenta la región en 200 años. Ambos episodios acentúan la pregunta sobre la calidad de la infraestructura hídrica del país. Por ello, a un mes de los comicios regionales, será clave elegir gobernadores que cuenten con la capacidad para fortalecer la seguridad hídrica mediante la planificación y ejecución de obras públicas.

El cierre de brechas en provisión de agua se estancó, junto con el presupuesto

En la última década, entre 2016 y 2025, el acceso a agua por red pública, es decir, con una conexión dentro o cerca de la vivienda, subió apenas de 89.0% a 90.7% de los hogares. Mientras, solo 41.7% de los peruanos recibe agua en el hogar con niveles adecuados de cloro, el mínimo necesario para eliminar bacterias, lo que deja a cerca de 20 millones de peruanos sin acceso a agua segura.

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Pese a ello, el presupuesto público nacional para proyectos de agua y saneamiento ha caído: en 2026 ascendía a S/7 mil millones, 14% menos que en 2019, ajustado por inflación. Mientras tanto, la Sunass advirtió que más de 500 mil conexiones de agua y saneamiento en la costa norte podrían sufrir daños o interrupciones por las lluvias del próximo Niño Costero, lo que dificultaría el acceso a agua potable en varias zonas.

Doble amenaza: Agua inadecuada y dengue

Piura concentra 1.7 millones de personas expuestas a un riesgo alto o muy alto de inundaciones por El Niño, la segunda cifra más alta después de Lima. En la región, el acceso a agua por red pública cayó de 84.8% de los hogares en 2016 a 81.9% en 2025, la caída más pronunciada del país en los últimos años, y solo 9.4% de los piuranos acceden a agua con cloro adecuado, la tercera cifra más baja del país y la menor de la costa norte.

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A ello se le suma que el servicio no es continuo. Los hogares en Piura reciben agua apenas 12 horas al día en promedio, frente a las casi 19 horas del promedio nacional. Esa intermitencia obliga a las familias a almacenar agua en baldes y cilindros que terminan como criaderos del mosquito transmisor del dengue. Así, fenómenos climáticos como El Niño facilitan aún más su propagación: en 2023, un año de lluvias intensas, los casos de dengue en Piura superaron los máximos históricos, y en lo que va de este año, hasta fines de agosto, la región ya lidera los contagios del país, con cerca de 9 mil casos.

Recomendaciones

Frente a este escenario, los gobiernos regionales tienen un rol clave en el cierre de las brechas de agua y saneamiento. Los GORE son los encargados de planificar las inversiones, articularlas con las EPS y financiar o ejecutar las obras necesarias, tomando en cuenta mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP). De cara a las elecciones de octubre, será clave evaluar si las propuestas de los candidatos responden a estos desafíos y si cuentan con las capacidades necesarias para ejercer eficazmente sus funciones.

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