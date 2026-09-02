Es oficial: ATU lanza plan para reducir multas y eliminar suspensión de licencias en transporte público de Lima y Callao

La ATU propone reemplazar las sanciones no económicas sobre la licencia de conducir por multas graduadas según la gravedad de cada infracción.

Guardar

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el 1 de septiembre de 2026 un proyecto de resolución que propone reducir determinadas multas y eliminar las suspensiones de licencias de conducir dentro de los regímenes sancionadores aplicables al transporte público regular y especial bajo su competencia.

El proyecto responde a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 017-2026-MTC, que ordenó a la ATU revisar su sistema de infracciones y sanciones tras la aprobación de un régimen excepcional para el pago de multas. La norma otorgó hasta 180 días para ajustar la severidad de las medidas vigentes.

PUBLICIDAD

Reforma alcanza al taxi y al transporte regular y especial

La iniciativa fue difundida en la sede digital de la ATU y en el diario oficial El Peruano. Desde la publicación, ciudadanos, conductores, empresas y organizaciones del sector podrán presentar comentarios, opiniones y sugerencias durante 15 días calendario antes de la emisión de la resolución definitiva.

Los aportes podrán enviarse al correo normas@atu.gob.pe o presentarse en la sede institucional ubicada en la calle José Gálvez N° 550, en Miraflores. El documento deberá indicar el punto de la propuesta sobre el que se formula la observación y la modificación sugerida.

La reforma alcanza al servicio de taxi, los traslados turísticos y el transporte de trabajadores y estudiantes en Lima y Callao.

El proyecto apunta a las infracciones calificadas como muy graves

La ATU plantea un ajuste diferenciado de las multas previstas para ciertas conductas consideradas muy graves. Según la exposición de motivos, las sanciones actuales pueden generar consecuencias superiores a las necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de transporte.

PUBLICIDAD

La entidad sostiene que la revisión busca preservar el efecto disuasivo de las penalidades, aunque con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. El texto señala que el régimen sancionador debe evitar cargas excesivas para conductores y empresas sin dejar de proteger la seguridad de los pasajeros y el orden en el servicio.

La modificación alcanzará las tablas incluidas en las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 162-2023-ATU/PE, N° 163-2023-ATU/PE y N° 203-2023-ATU/PE. Esas disposiciones regulan, entre otros aspectos, el servicio de taxi, los traslados turísticos, de trabajadores y estudiantes, además de las autorizaciones vinculadas al transporte regular.

La ATU sostuvo que la reforma no reducirá los controles de seguridad ni la fiscalización a operadores, empresas y unidades del transporte público.

La ATU propone retirar las sanciones vinculadas a la licencia

El principal cambio del proyecto consiste en la eliminación de las sanciones no económicas y preventivas que inciden sobre la licencia de conducir. La propuesta reemplazaría ese componente del esquema actual por castigos pecuniarios graduados de acuerdo con la gravedad de cada falta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los fundamentos técnicos, la suspensión de la licencia dejó de cumplir una función preventiva suficiente y puede afectar de forma directa la continuidad laboral de los conductores. La ATU busca que las sanciones económicas mantengan la capacidad correctiva, pero que el impacto administrativo resulte proporcional a la infracción cometida.

El documento también remarca que la reforma no implicará una reducción de los controles esenciales de seguridad ni de las labores de fiscalización. La entidad mantendría sus facultades para supervisar a operadores, empresas y unidades que prestan servicios bajo su competencia.

El proyecto de la ATU abrió una consulta pública de 15 días para recibir comentarios de ciudadanos, conductores, empresas y organizaciones del sector transporte.

Siete áreas técnicas respaldaron la revisión del régimen sancionador

La elaboración de la propuesta contó con informes y visados de siete áreas de la ATU, entre ellas la Dirección de Fiscalización y Sanción, la Dirección de Operaciones y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las dependencias evaluaron el alcance jurídico, operativo y presupuestal de los cambios.

PUBLICIDAD

El presidente ejecutivo de la ATU, David Augusto Hernández Salazar, firmó la resolución que dispone la publicación del proyecto. El texto indica que la entidad recibirá los aportes de los interesados dentro del plazo establecido y evaluará si corresponde incorporar modificaciones.

Tras el cierre de la consulta pública, la ATU deberá analizar las observaciones presentadas antes de aprobar la versión final de las nuevas tablas de infracciones y sanciones.