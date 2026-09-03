Perú

Grupo musical genera indignación por hacer apología a ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’ durante show en La Libertad

La actuación ocurrió días atrás en la provincia de Bolívar y fue difundida en redes por el medio local Macronorte.pe, mientras la PNP aún no se pronuncia sobre el caso

Un grupo musical ha generado indignación al enviar saludos a conocidas organizaciones criminales como 'La Jauría' y 'Los Pulpos' durante una presentación en vivo. El video muestra al cantante nombrando a las bandas mientras la música sigue sonando.

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Un grupo musical generó rechazo este miércoles tras difundirse imágenes en las que, durante una presentación en la sierra de La Libertad, hace referencias favorables a las organizaciones criminales ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’, en una región golpeada en los últimos días por varios hechos violentos.

Las imágenes, difundidas por el medio local Macronorte.pe, muestran parte de la actuación de una agrupación de música sanjuanera aún no identificada, cuyos integrantes hacen menciones a ambas bandas durante el espectáculo.

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De acuerdo con ese medio, la presentación se realizó días atrás en la provincia de Bolívar, en la zona andina de La Libertad, en un contexto de especial preocupación por la actividad de grupos criminales en esa región del norte peruano.

“¡Arriba El Porvenir! ¡Arriba La Jauría! ¡Arriba Los Pulpos! ¡Arriba Chimbote!”, se escucha decir aparentemente al animador de la orquesta, según las imágenes difundidas.

La Policía Nacional (PNP) no se ha pronunciado hasta el momento sobre el episodio, aunque en años anteriores se han registrado situaciones similares vinculadas a expresiones o símbolos relacionados con organizaciones delictivas.

La detención de Jhonson Smith Cruz Torres, líder de la peligrosa banda "Los Pulpos", en Bolivia, ha generado gran expectación. Se analizan las diligencias y el destino penal del sujeto, quien ya contaba con una cadena perpetua en su contra. (Crédito: Panamericana TV)

En 2024, durante una presentación del cantante Chacalón Jr., una pantalla LED mostró en al menos dos ocasiones el logotipo de ‘Los Pulpos’. Tanto el intérprete como la empresa promotora rechazaron entonces cualquier vínculo con actividades ilícitas y expresaron su disposición a colaborar con las autoridades.

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El pasado julio, un informe del diario Correo señaló que ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’ han utilizado TikTok para exhibir su poderío, ofrecer supuestos servicios de protección, comercializar pegatinas y otros productos, así como difundir saludos personalizados.

Algunas de esas publicaciones también ofrecían “protección” frente a extorsionadores y contenían mensajes amenazantes. El Gobierno Regional de La Libertad informó entonces al periódico que comunicaría el caso al Departamento de Alta Tecnología en Ciberdelincuencia de la Policía para rastrear e identificar a los responsables.

A ‘Los Pulpos’ se atribuye el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y el asesinato de cuatro de sus acompañantes ocurrido el último fin de semana en Trujillo, capital de La Libertad.

El empresario, interceptado por delincuentes que simularon un operativo policial, fue liberado al día siguiente tras “gestiones” de su familia, a la que le exigían cinco millones de dólares.

‘Los Pulpos’ vuelve a estar en el centro de la atención tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo, hechos ocurridos el último fin de semana
‘Los Pulpos’ vuelve a estar en el centro de la atención tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo, hechos ocurridos el último fin de semana

El líder de la organización criminal, ‘Jhonsson Pulpo’, fue capturado en Bolivia tras varios años en la clandestinidad, en una operación de inteligencia coordinada por las policías de Perú y Bolivia, con participación del FBI (Oficina Federal de Investigación) y la DEA (Administración de Control de Drogas) estadounidenses.

El cabecilla criminal, uno de los más buscados del Perú y sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue trasladado a la capital peruana bajo fuertes medidas de seguridad. Por información que permitiera ubicarlo, las autoridades ofrecían una recompensa de 500.000 soles.

Un avión Hércules L-100 de la Fuerza Aérea (FAP) lo trajo desde la ciudad de Juliaca, donde pasó la última noche después de que las autoridades bolivianas lo entregaran a sus pares peruanos en Desaguadero, el principal paso fronterizo terrestre entre ambas naciones, ubicado a orillas del lago Titicaca.

En el avión también fue trasladado Gabriel Mendocilla, de 23 años, también presunto miembro de Los Pulpos que se encontraba junto a Cruz Torres en el momento de su detención.

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