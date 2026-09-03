Perú

Jhonsson Pulpo: Base Naval sería evaluada como posible centro de reclusión para el líder criminal

La organización criminal, con más de treinta años de trayectoria delictiva, mantiene miembros activos que continúan operando tras la captura de su líder

La detención de Jhonson Smith Cruz Torres, líder de la peligrosa banda "Los Pulpos", en Bolivia, ha generado gran expectación. Se analizan las diligencias y el destino penal del sujeto, quien ya contaba con una cadena perpetua en su contra. (Crédito: Panamericana TV)
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Tras la llegada a Lima del peligroso criminal conocido como Jhonsson Pulpo, las autoridades evalúan la base naval del Callao como posible centro de reclusión para el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos. El hombre, identificado como Johnson Smith Cruz Torres, de treinta años, llegó la noche anterior a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), según informó Panamericana TV desde el exterior de esa sede policial en la avenida España.

El traslado se produjo desde el Grupo Ocho, luego de que el detenido cumpliera una serie de diligencias previas en esa dependencia policial. A partir de su ingreso a la Dircote, el caso quedó a la espera de la definición sobre su destino penitenciario final, un proceso que involucra tanto a la Policía Nacional como al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que genera expectativa por el nivel de seguridad que exige un detenido de este perfil.

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Un hombre detenido y un oficial de policía caminan frente a una cerca y un muro con el texto Base Naval del Callao.
Jhonsson Pulpo llegó a Lima y las autoridades evalúan la base naval del Callao como posible centro de reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Pulpos: más de 30 años de crímenes

Cruz Torres es considerado en la actualidad el cabecilla de Los Pulpos, una organización criminal con más de 30 años de trayectoria delictiva. Según el despacho de Panamericana TV, el liderazgo del grupo pasó de generación en generación hasta llegar a manos del detenido, quien dirigía las acciones de la organización hasta el momento de su captura.

La estructura criminal mantiene, de acuerdo con el reporte, miembros activos que continúan operando pese a la detención de su cabecilla, un factor que las autoridades consideran relevante al momento de definir el nivel de seguridad requerido para su reclusión.

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Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú
Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

Captura en Bolivia y condena a cadena perpetua

El líder criminal fue detenido en la ciudad de La Paz, Bolivia. Sobre él ya pesaba una sentencia de cadena perpetua dictada en Perú, condición que ubica su caso entre los de mayor relevancia dentro del sistema de justicia penal del país. La captura en territorio boliviano derivó en un proceso de traslado que culminó con su llegada a la Dircote en las últimas horas.

A partir de este momento, corresponde al INPE determinar el centro de reclusión que corresponde al detenido, a través de una junta clasificadora que evalúa el perfil de cada interno antes de asignarle un penal definitivo.

También cambió el cabello y habría presentado modificaciones visibles en cejas, ojos, orejas, pómulos y contorno facial. Composición: Infobae
También cambió el cabello y habría presentado modificaciones visibles en cejas, ojos, orejas, pómulos y contorno facial. Composición: Infobae

Base Naval podría recluir a ‘Jhonsson Pulpo’

De acuerdo con el reporte de Panamericana TV, varias voces señalan que la base naval sería el lugar más adecuado para mantener restringidas al cien por ciento las comunicaciones del detenido con otros miembros de la organización que permanecen activos. Esta opción se plantea como la de mayor control dentro de las alternativas evaluadas por las autoridades competentes.

El proceso de clasificación por parte del INPE definirá si finalmente se aplica esta medida o si el detenido es enviado a otro recinto penitenciario, en función del análisis técnico que realiza la comisión correspondiente.

Incertiumbre por posible traslado a Trujillo

Durante las primeras horas de la mañana se mencionó la posibilidad de que Cruz Torres deba realizar diligencias previas en Trujillo antes de ser catalogado y dispuesto de manera definitiva a un penal del país. Este escenario generó preocupación por los riesgos que implicaría el traslado, tanto para la seguridad general como para las personas que pudieran encontrarse en el lugar durante el operativo.

Como alternativas al desplazamiento hacia La Libertad, también se mantiene la posibilidad de que el detenido sea trasladado a la cárcel del penal de Ancón, mientras se espera la resolución final del INPE sobre su clasificación penitenciaria.

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