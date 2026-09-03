Perú

ATU interviene Javier Prado: Intervendrá al transporte informal en horas punta

La entidad activó controles en un tramo de ocho kilómetros, donde detectó conductores sin licencia y vehículos con multas acumuladas

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 23 octubre
El Día del Fiscalizador de la ATU, celebrado el 23 de octubre, rinde homenaje a quienes velan por la legalidad y el buen servicio en el transporte público urbano de Lima y Callao. (Andina)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició un plan de ordenamiento y fiscalización del tránsito en la avenida Javier Prado junto con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Policía Nacional del Perú (PNP). La estrategia busca reducir la congestión durante las horas punta en un corredor de ocho kilómetros, desde La Molina hasta la vía expresa Luis Bedoya Reyes.

Las intervenciones se extenderán durante todo septiembre y combinarán control del transporte informal y acciones para mejorar la circulación. En la primera jornada, la ATU intervino más de 120 unidades; 35 fueron identificadas como informales. El operativo contempla controles inopinados en los próximos días, según informó el presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández.

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“Aquí quién tiene que beneficiarse es el ciudadano sea como pasajero del transporte público o sea como pasajero de un taxi y por supuesto, las personas que circulan en su vehículo particular”, señaló Hernández. Los puntos de fiscalización se ubicaron en los cruces de Javier Prado con La Molina y con la calle Francisco Masías, además de la avenida Aviación.

En este último sector, los equipos actuaron en la pista auxiliar frente al Gran Teatro Nacional y en la vía expresa. La ATU indicó que vehículos informales suelen dejar pasajeros allí, pese a que se trata de una vía rápida y de alto tránsito.

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Durante el despliegue fue intervenido el vehículo de placa AJO-667, que registra 64 multas por un total de 847 mil soles. Otras seis unidades trasladadas al depósito acumulan sanciones por 122.750 soles.

A poco para la celebración de las Fiestas Patrias, las denuncias por este tipo de delito empiezan a aumentar a nivel nacional.
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14 conductores sin licencia

La fiscalización también detectó a 14 conductores sin licencia de conducir. La entidad señaló que estos casos exponen a pasajeros, peatones y otros conductores a posibles accidentes.

“Gracias a la fiscalización y control en esta importante vía permite que no haya una ocupación indebida de la vía, sino que, por el contrario, los taxis, buses y vehículos particulares puedan fluir sin problemas y sin interrupciones. Con orden podemos lograr múltiples beneficios y eso es lo que se pretende lograr con esas intervenciones”, señaló Hernández.

El presidente ejecutivo sostuvo que los controles buscan impedir la ocupación indebida de carriles y reducir las demoras que afectan la circulación. La coordinación entre la ATU, la MML y la PNP contempla tres operativos simultáneos contra unidades que prestan servicios sin autorización. La institución afirmó que mantendrá estas acciones para retirar de las pistas a vehículos que operan al margen de las normas en los tramos bajo vigilancia.

Las multas por informalidad no accederán a la rebaja del 90%

Las unidades intervenidas por informalidad tampoco podrán acceder a la reducción del 90% en determinadas multas de transporte público y privado establecida por el Decreto Supremo n.° 017-2026-MTC.

La ATU aclaró que el beneficio busca facilitar la regularización de obligaciones pendientes, pero excluye las infracciones vinculadas con prestar servicios sin autorización y las agresiones contra fiscalizadores durante los operativos.

En el transporte regular, la restricción incluye el código RE1, vinculado con servicios sin autorización. Para taxis, el código T1 tampoco puede recibir el descuento. La exclusión alcanza a los códigos TU.1, TT.1 y TE.1 de los servicios turístico, de trabajadores y de estudiantes cuando operan sin permiso.

La entidad precisó que los códigos RE13, TU.7, TT.7 y TE.7 sancionan agresiones contra inspectores. En determinadas intervenciones, las medidas también comprenden ataques contra policías que participan en el control de las normas.

La disposición también excluye faltas previstas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Provincial del Callao, entre ellas los códigos N01, N02, RE1, TR-01, T.1, TX01 y E-01.

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