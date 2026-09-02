Perú

PNP habría ignorado pedido de ayuda de menor que sobrevivió a asesinato de su madre y hermano por parte de su padre

La adolescente salió de la vivienda tras el ataque para pedir ayuda, pero su familia denuncia que no recibió atención inmediata en la comisaría

La menor salió de la vivienda tras el ataque para pedir ayuda, pero su familia denuncia que no recibió atención inmediata en la comisaría (Créditos: Panamericana TV)
Guardar

Una adolescente de 17 años quedó marcada por una escena que difícilmente podrá olvidar. Según sus familiares, la menor presenció cómo su padre, Giuseppe Leonardi, habría disparado contra su hermano de 22 años y su madre, Karina, dentro de su vivienda en Santa Anita. Tras el ataque, salió desesperada en busca de auxilio, pero sus allegados aseguran que en la comisaría no tomaron en serio su pedido y hasta habrían intentado enviarla nuevamente a casa.

El caso expone además un largo historial de violencia dentro de la familia. La madre de la víctima sostiene que su hija soportó durante más de dos décadas los maltratos de su pareja. De acuerdo con su testimonio, el comportamiento del hombre incluía actitudes controladoras que limitaban incluso actividades cotidianas de la víctima.

PUBLICIDAD

“Controlaba todo. No aceptaba que era un hombre enfermo”, relató la madre de Karina ante las cámaras del programa 24 horas de Panamericana TV. La situación llegó a tal punto que, tres meses antes del crimen, ambos decidieron separarse debido a los constantes episodios de violencia.

El doble asesinato dejó a una adolescente sin su madre ni su hermano y las autoridades continúan investigando el caso - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.
El doble asesinato dejó a una adolescente sin su madre ni su hermano y las autoridades continúan investigando el caso - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

Sin embargo, la relación se reanudó semanas después. La familia afirma que Leonardi prometió cambiar y aseguró que la convivencia sería diferente. La reconciliación duró alrededor de un mes. Poco después, una nueva discusión terminó en una tragedia que dejó dos víctimas mortales y a una adolescente sin su madre ni su hermano.

El día del ataque, Karina había compartido un momento familiar antes de regresar a su domicilio. Una de las últimas fotografías de la mujer la muestra junto a sus seres queridos mientras disfrutaba de un plato que, según sus allegados, era uno de sus favoritos: el juane.

PUBLICIDAD

Ya en la vivienda se produjo una discusión. De acuerdo con la versión ofrecida por la familia, el conflicto habría comenzado cuando el hijo intervino para defender a su abuela. Leonardi habría golpeado primero a su madre y después a Karina, quien terminó en el suelo tras recibir un golpe en la cabeza.

La menor salió de la vivienda tras el ataque para pedir ayuda, pero su familia denuncia que no recibió atención inmediata en la comisaría - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.
La menor salió de la vivienda tras el ataque para pedir ayuda, pero su familia denuncia que no recibió atención inmediata en la comisaría - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

En medio de la pelea, el hombre habría utilizado el arma que portaba debido a su trabajo como agente de seguridad. Según los familiares, primero disparó contra su propio hijo y posteriormente alcanzó a su pareja. La joven de 17 años escapó del inmueble y acudió a solicitar ayuda.

“Se fue corriendo y en la comisaría no le hicieron caso. Pensaron que estaba jugando”, afirmó una pariente de Karina. La familiar señaló que la adolescente tuvo que insistir para permanecer dentro de la dependencia policial mientras buscaba protección.

El arma utilizada también forma parte de las interrogantes que deberán esclarecer las autoridades. La madre de la fallecida afirmó que Leonardi trabajaba como seguridad de la hija de César Acuña y cuestionó que una persona con antecedentes de comportamiento violento pudiera desempeñar funciones que implicaran portar un arma de fuego.

“¿Cómo pueden poner a un seguridad que ni siquiera estaba psicológicamente bien para portar un arma?”, cuestionó la mujer, quien exige que el responsable reciba una condena.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del doble asesinato y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, la familia despide a Karina y a su hijo, mientras la adolescente sobreviviente enfrenta las consecuencias de haber presenciado la muerte de sus seres queridos.

Temas Relacionados

PNPPolicíaasesinatoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Según la versión de la exparlamentaria de Perú Libre, solo sintió un “pequeño roce”; sin embargo, ciclista tiene una fractura en la columna

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

La lluvia en Nueva York no ha permitido que el peruano debute esta tarde frente al estadounidense. La organización decidió que el encuentro pase a la jornada de mañana con programación confirmada

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

Murió Edith Barr a los 90 años: el legado de la voz que marcó la música criolla

La artista nacida en La Victoria grabó decenas de discos, actuó en distintos países y sostuvo durante más de siete décadas un repertorio ligado a la tradición peruana

Murió Edith Barr a los 90 años: el legado de la voz que marcó la música criolla

Quién es Josiane Sciotti, la representante peruana en Miss Mundo 2026

La joven de 19 años, nacida en Italia y formada en el país, competirá este sábado 5 de septiembre en Vietnam mientras avanza con sus estudios para convertirse en cirujana plástica y reconstructiva

Quién es Josiane Sciotti, la representante peruana en Miss Mundo 2026

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”

Enrique de la Rosa contó sobre el papel que tenía el manager del ‘Depredador’ dentro del club victoriano generando reacciones entre los hinchas

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Ministro José Antonio Chang designa a excongresista Diana Gonzáles como nueva directora de Pronabec

Rafael López Aliaga, decepcionado de la principal promesa de Keiko Fujimori: “Esperaba mucho más mano dura”

¿Se quedan sin dinero?: Norma Yarrow presenta proyecto de ley para eliminar financiamiento público a partidos políticos

PJ confirma prolongación de la prisión preventiva de la fiscal Elizabeth Peralta por caso Andrés Hurtado

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart y Diana Sánchez serían los conductores de ‘Combate Nueva Generación’

Mario Hart y Diana Sánchez serían los conductores de ‘Combate Nueva Generación’

Murió Edith Barr a los 90 años: el legado de la voz que marcó la música criolla

Quién es Josiane Sciotti, la representante peruana en Miss Mundo 2026

Magaly Medina llama ‘hipócrita’ a Paco Bazán tras pedir ir a su programa y le advierte: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”

Magaly Medina cuestiona a Paco Bazán por encuentro con Jefferson Farfán: “¿Cómo puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO: partido suspendido por primera ronda del US Open 2026

Se reveló que Alianza Lima pagaba a representante de Paolo Guerrero para asesorías: “Por eso salieron comunicados bien tipeados”

“Nos quieren desestabilizar”, la tajante postura del administrador de Alianza Lima sobre pagos al representante de Paolo Guerrero

Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, sostiene conversaciones con Botafogo para fichar tras eliminarlo de Copa Sudamericana

Lista de convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley: las 14 elegidas por Antonio Rizola