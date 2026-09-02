PNP habría ignorado pedido de ayuda de menor que sobrevivió a asesinato de su madre y hermano por parte de su padre

La menor salió de la vivienda tras el ataque para pedir ayuda, pero su familia denuncia que no recibió atención inmediata en la comisaría (Créditos: Panamericana TV)

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Una adolescente de 17 años quedó marcada por una escena que difícilmente podrá olvidar. Según sus familiares, la menor presenció cómo su padre, Giuseppe Leonardi, habría disparado contra su hermano de 22 años y su madre, Karina, dentro de su vivienda en Santa Anita. Tras el ataque, salió desesperada en busca de auxilio, pero sus allegados aseguran que en la comisaría no tomaron en serio su pedido y hasta habrían intentado enviarla nuevamente a casa.

El caso expone además un largo historial de violencia dentro de la familia. La madre de la víctima sostiene que su hija soportó durante más de dos décadas los maltratos de su pareja. De acuerdo con su testimonio, el comportamiento del hombre incluía actitudes controladoras que limitaban incluso actividades cotidianas de la víctima.

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“Controlaba todo. No aceptaba que era un hombre enfermo”, relató la madre de Karina ante las cámaras del programa 24 horas de Panamericana TV. La situación llegó a tal punto que, tres meses antes del crimen, ambos decidieron separarse debido a los constantes episodios de violencia.

El doble asesinato dejó a una adolescente sin su madre ni su hermano y las autoridades continúan investigando el caso - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

Sin embargo, la relación se reanudó semanas después. La familia afirma que Leonardi prometió cambiar y aseguró que la convivencia sería diferente. La reconciliación duró alrededor de un mes. Poco después, una nueva discusión terminó en una tragedia que dejó dos víctimas mortales y a una adolescente sin su madre ni su hermano.

El día del ataque, Karina había compartido un momento familiar antes de regresar a su domicilio. Una de las últimas fotografías de la mujer la muestra junto a sus seres queridos mientras disfrutaba de un plato que, según sus allegados, era uno de sus favoritos: el juane.

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Ya en la vivienda se produjo una discusión. De acuerdo con la versión ofrecida por la familia, el conflicto habría comenzado cuando el hijo intervino para defender a su abuela. Leonardi habría golpeado primero a su madre y después a Karina, quien terminó en el suelo tras recibir un golpe en la cabeza.

La menor salió de la vivienda tras el ataque para pedir ayuda, pero su familia denuncia que no recibió atención inmediata en la comisaría - Créditos: Captura de pantalla de 24 horas.

En medio de la pelea, el hombre habría utilizado el arma que portaba debido a su trabajo como agente de seguridad. Según los familiares, primero disparó contra su propio hijo y posteriormente alcanzó a su pareja. La joven de 17 años escapó del inmueble y acudió a solicitar ayuda.

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“Se fue corriendo y en la comisaría no le hicieron caso. Pensaron que estaba jugando”, afirmó una pariente de Karina. La familiar señaló que la adolescente tuvo que insistir para permanecer dentro de la dependencia policial mientras buscaba protección.

El arma utilizada también forma parte de las interrogantes que deberán esclarecer las autoridades. La madre de la fallecida afirmó que Leonardi trabajaba como seguridad de la hija de César Acuña y cuestionó que una persona con antecedentes de comportamiento violento pudiera desempeñar funciones que implicaran portar un arma de fuego.

“¿Cómo pueden poner a un seguridad que ni siquiera estaba psicológicamente bien para portar un arma?”, cuestionó la mujer, quien exige que el responsable reciba una condena.

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La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del doble asesinato y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, la familia despide a Karina y a su hijo, mientras la adolescente sobreviviente enfrenta las consecuencias de haber presenciado la muerte de sus seres queridos.