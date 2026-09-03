Alquiler de oficinas: Lima quedó entre los mercados regionales con vacancia de un dígito, junto con Bogotá y Santiago

La absorción neta de oficinas Clase A en Lima alcanzó 35.076 m² y registró un alza interanual de 172,7% frente al mismo período de 2025.

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Lima se consolidó entre los mercados de oficinas Clase A con menor vacancia de América Latina durante el primer semestre de 2026, con una tasa de 8,6%, una absorción neta de 35.076 metros cuadrados y una oferta nueva casi inexistente.

El resultado ubicó a la capital peruana detrás de Bogotá, con 5,4%, y por delante de Santiago, que cerró el período con 8,9%, según el informe regional de Cushman & Wakefield.

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San Isidro concentró la ocupación y elevó la presión sobre los espacios disponibles

La demanda corporativa se concentró en San Isidro, principal corredor de negocios de la ciudad, donde la disponibilidad fue menor que en otros submercados.

La preferencia por edificios con mejores especificaciones técnicas, servicios y ubicaciones centrales impulsó la ocupación de los inmuebles disponibles en esa zona.

San Isidro concentró la menor disponibilidad de oficinas en Lima por la preferencia corporativa por edificios con mejores especificaciones técnicas y ubicaciones centrales.

La absorción neta de Lima alcanzó 35.076 metros cuadrados, un 172,7% más que en el primer semestre de 2025. Fue el mayor aumento interanual entre los mercados relevados en América Latina.

En volumen, la cifra solo fue superada por Ciudad de México, con 113.729 metros cuadrados, y São Paulo, con 58.953 metros cuadrados.

La falta de nuevos proyectos llevó la vacancia a 8,6%

El ajuste del mercado se explicó, en gran medida, por la falta de nuevas entregas. Durante los primeros seis meses del año no ingresó inventario relevante de oficinas Clase A en Lima.

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Esa situación redujo el margen de elección de las empresas y llevó la vacancia a 8,6%, 4,6 puntos porcentuales menos que un año antes.

La falta de nuevos proyectos de oficinas Clase A en Lima redujo el margen de elección de las empresas y recortó la vacancia en 4,6 puntos porcentuales interanuales.

El stock de este segmento llegó a 1.118.740 metros cuadrados, repartidos en 77 edificios. Al cierre del semestre había 96.749 metros cuadrados disponibles.

La ciudad contaba con 181 metros cuadrados de oficinas Clase A por cada 1.000 personas económicamente activas, una relación menor a la de Santiago, con 400 metros cuadrados; Bogotá, con 289; y Buenos Aires, con 237.

Los alquileres en Lima se mantuvieron por debajo de los principales centros corporativos

El alquiler promedio pedido en Lima fue de USD 16,50 por metro cuadrado al mes, con un aumento interanual de 1,9%. En San Isidro Empresarial, donde la disponibilidad fue más acotada, las rentas alcanzaron USD 18,70 por metro cuadrado mensuales.

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Aun con esa suba, los valores de Lima se ubicaron por debajo de los registrados en otros polos de oficinas premium de la región:

São Paulo: USD 28,62 por metro cuadrado al mes

Bogotá: USD 26,60 por metro cuadrado al mes

Santiago: USD 24,70 por metro cuadrado al mes

Ciudad de México: USD 23,90 por metro cuadrado al mes

Buenos Aires: USD 23,20 por metro cuadrado al mes

Río de Janeiro: USD 15,30 por metro cuadrado al mes

El alquiler promedio de oficinas Clase A en Lima llegó a USD 16,50 por metro cuadrado al mes y en San Isidro Empresarial alcanzó USD 18,70.

La vacancia regional cayó a 14%, aunque la absorción neta retrocedió

El mercado regional de oficinas Clase A acumuló una absorción neta de 322.612 metros cuadrados durante el primer semestre de 2026.

El volumen representó una caída de 10,5% frente al mismo período de 2025, tras un ciclo de ocupación elevado en ciudades como Buenos Aires y Santiago.

La vacancia promedio regional, en cambio, bajó a 14%, 2,1 puntos porcentuales menos que un año antes. Además de Lima, Bogotá y Santiago cerraron con niveles inferiores al 10%.

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En el extremo opuesto, Río de Janeiro mantuvo la mayor tasa de espacios libres, con 24,4%, aunque mejoró 4,9 puntos porcentuales interanuales.

Ciudad de México lideró la absorción, mientras Lima mostró el mayor salto interanual

Ciudad de México tuvo una vacancia de 18,7% y Buenos Aires de 17,1%. Ambos mercados conservaron una mayor disponibilidad que Lima, mientras que en la capital peruana la escasa oferta nueva aceleró la ocupación de los edificios existentes.

La oferta nueva regional sumó 126.859 metros cuadrados y se concentró en Ciudad de México, San José, Buenos Aires y São Paulo. En Bogotá, Lima y Río de Janeiro, las entregas fueron marginales o inexistentes, un factor que redujo los espacios disponibles y reforzó la demanda por oficinas ubicadas en los corredores corporativos centrales.

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