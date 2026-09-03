Accidentes de trabajo: ¿Qué deben tener en cuenta las empresas ante una inspección de Sunafil?

El abogado Omar Díaz Ramírez sostuvo que los accidentes laborales mortales requieren una investigación especialmente compleja y resaltó que la nueva versión de la directiva recoge aportes tanto del sector empresarial como de los trabajadores - Créditos: Andina.

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La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) cuenta con la Versión 2 de la Directiva N.° 002-2020-Sunafil/DINI, denominada “Directiva sobre el ejercicio de las actuaciones inspectivas de investigación en accidentes de trabajo e incidentes peligrosos”. El abogado Omar Díaz Ramírez explicó los principales cambios incorporados.

El especialista señaló, en conversación con El Peruano, que una de las novedades está relacionada con la competencia territorial para realizar las investigaciones. La intendencia regional deberá verificar si el empleador cuenta con un centro de trabajo o domicilio en la zona donde ocurrió el accidente, un punto relevante para empresas de construcción y contratistas que trasladan a su personal entre distintas obras.

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Según indicó, algunas compañías ejecutan proyectos sin domicilio fiscal o centro laboral en la localidad. Al finalizar los trabajos, pueden retirarse de la zona, lo que dificultaba las notificaciones. Si no existe un domicilio en el lugar del accidente, Sunafil realizará la notificación en el domicilio fiscal de la empresa.

El abogado Omar Díaz Ramírez destacó que Sunafil deberá garantizar las condiciones de seguridad de sus inspectores, incluyendo transporte, seguros y evaluaciones médico-ocupacionales cuando deban ingresar a zonas de riesgo, como campamentos mineros o plataformas petroleras - Créditos: Andina.

Cambios en las denuncias y las actuaciones inspectivas

Las denuncias relacionadas con obligaciones de seguridad y salud en el trabajo tendrán una etapa previa de revisión y calificación. Díaz Ramírez consideró necesaria esta modificación porque antes podían presentarse denuncias genéricas o con información insuficiente, que el inspector debía completar durante la visita.

“Con esta fase de revisión y calificación previa, el inspector llegará con mejores datos y también podrá transmitir al empleador inspeccionado un detalle más preciso de las materias que se necesitan revisar, lo cual será en pro de ambas partes”, recalcó.

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La directiva exige evaluar la complejidad de la materia investigada o de la tarea que se realizará. Ese análisis permitirá determinar si las actuaciones inspectivas, visitas o verificaciones estarán a cargo de un inspector o de un auxiliar inspector. El abogado señaló que el inspector posee mayor especialización y vinculó este criterio con la Resolución N.° 189-2019 de Sunafil sobre materias complejas.

Omar Díaz Ramírez señaló que Sunafil precisó la competencia territorial para investigar accidentes laborales, especialmente en empresas que trasladan trabajadores entre distintas obras y no cuentan con domicilio o centro de trabajo en la zona del incidente - Créditos: Andina.

Garantías para inspectores y comunicación al Ministerio Público

La directiva establece que Sunafil asumirá los implementos, facilidades y garantías requeridos para determinadas verificaciones. Díaz Ramírez recordó que, en algunas compañías, especialmente mineras, los inspectores podían presentarse sin equipos de protección personal, solicitar transporte al empleador o no contar con una evaluación médico-ocupacional previa.

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“Muchas veces, a algunas empresas, sobre todo las mineras, se presentaba el inspector de trabajo, pero, por ejemplo, lo hacía sin equipos de protección personal (EPP), pedía que la minera lo trasladara y llegaba sin una evaluación médico-ocupacional que garantizara que pudiera efectuar el recorrido sin poner en riesgo su propia salud”, afirma.

La superintendencia deberá garantizar el transporte, los seguros y la evaluación médico-ocupacional de los inspectores asignados a verificaciones en campamentos mineros, plataformas petroleras u otros espacios que exijan condiciones específicas.

La norma también contempla la comunicación a la Fiscalía de la Nación de resoluciones firmes que determinen que un accidente laboral ocurrió por incumplimientos de las normas de seguridad y salud en el trabajo. El abogado señaló que esa comunicación podría anteceder a una eventual denuncia penal contra el representante legal de una empresa.

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“Si se verifica que un accidente o incidente peligroso sucedió por incumplimientos de normas de seguridad y salud, pues hay un riesgo de que el Ministerio Público, una vez informado, establezca que existen elementos suficientes para formalizar una denuncia por el delito previsto en el artículo 168 del Código Penal, el cual, según la situación, puede llegar hasta pena efectiva de cárcel”, advirtió.

Díaz Ramírez sostuvo que los accidentes laborales mortales son los más complejos de investigar. Finalmente, afirmó que la segunda versión de la directiva incorporó aportes de la ciudadanía, tanto de la parte trabajadora como de la empresarial.

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Cinco consejos para prevenir riesgos laborales

La empresa Adecco, consultora en recursos humanos, identificó cinco prácticas que distinguen a las organizaciones más preparadas para enfrentar el entorno regulatorio:

Las empresas pueden efectuar evaluaciones regulares sobre contratación, horarios, descansos y beneficios laborales para detectar aspectos por corregir y establecer responsables y plazos de solución.

Mantener contratos, adendas, registros de asistencia y comprobantes de pago actualizados permite acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y responder adecuadamente ante una fiscalización.

La evaluación de riesgos, el trabajo de los comités, las capacitaciones, los exámenes médicos ocupacionales y las medidas preventivas contribuyen a proteger a los trabajadores y garantizar la continuidad de las operaciones.

Los jefes y supervisores toman decisiones cotidianas sobre horarios, equipos y medidas disciplinarias, por lo que conocer la normativa laboral y coordinar con las áreas especializadas ayuda a prevenir contingencias.

En servicios especializados, intermediación o tercerización, verificar que los proveedores cumplan con sus obligaciones laborales permite reducir riesgos y proteger la reputación de la empresa.

“La mayoría de las contingencias laborales en organizaciones de distintos sectores de la región nacen en el terreno: en una instrucción fuera de horario, una medida disciplinaria sin el debido proceso o una comunicación que no considera su impacto en el colaborador. Por eso, el verdadero blindaje no está en el contrato, sino en la capacidad de los mandos medios para tomar decisiones informadas”, señaló Andre Robilliard, VP General Counsel y Head of Integrity & Compliance LATAM de Adecco.

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