En Huancayo, donde un escolar murió apuñalado, otro menor fue atado, amordazado y golpeado por sus compañeros

El video presenta un informe periodístico de Panamericana Televisión sobre un incidente en la ciudad de Huancayo. Se observan secuencias de un escolar con las manos atadas con cinta de embalaje, presuntamente parte de un "reto" estudiantil. Un director de UGEL aparece hablando ante cámaras en un espacio exterior, anunciando la intervención de la institución educativa Mariscal Castilla. El reportaje cubre la denuncia de la familia del menor afectado por un acto de violencia escolar.

Guardar

Un estudiante de 16 años del colegio Mariscal Castilla, en Huancayo, habría sido sometido a una violenta agresión por parte de dos de sus compañeros, quienes lo ataron de pies y manos, le cubrieron la boca y registraron el ataque en video. El hecho, que habría ocurrido durante un supuesto reto antes de realizar una tarea grupal, ya fue denunciado por la familia del menor.

Las imágenes llegaron posteriormente a los familiares y muestran al adolescente inmovilizado con cintas de embalaje, con las extremidades sujetas y la boca cubierta. El registro permitió a la familia conocer lo ocurrido y acudir ante las autoridades para denunciar el caso.

PUBLICIDAD

La agresión ha generado preocupación en la comunidad educativa, debido a la gravedad de las acciones atribuidas a los estudiantes y a los antecedentes de hechos violentos registrados en el plantel.

UGEL Huancayo anuncia intervención en el colegio

Ante la denuncia, el director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, informó que la institución educativa será intervenida para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión y activar las medidas correspondientes.

“Este caso ya es un poquito más grave, entonces sí o sí nosotros ya, como UGEL, intervendremos”, declaró el funcionario, quien explicó que la institución cuenta con personal encargado de establecer los mecanismos de atención frente a situaciones de violencia escolar.

PUBLICIDAD

Oré también fue consultado sobre las medidas adoptadas contra los estudiantes señalados como responsables. De acuerdo con lo informado, los adolescentes agresores no habrían sido expulsados y solo habrían sido cambiados de aula, por lo que continuarían dentro del mismo colegio que el menor afectado.

Frente a ello, el director de la UGEL Huancayo sostuvo que corresponde realizar las denuncias respectivas y derivar el caso a las autoridades competentes.

“Se tiene que hacer la denuncia correspondiente sí o sí, se le tiene que hacer la derivación y la denuncia correspondiente a la Policía con la Fiscalía”, afirmó.

Colegio ya había sido señalado por hechos de violencia

El caso ocurre en una institución educativa que, según la UGEL Huancayo, ya había sido identificada entre los colegios donde se habían registrado enfrentamientos y otros episodios de violencia entre estudiantes.

PUBLICIDAD

Un menos es golpeado y hostigado por un grupo de compañeros de colegio | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

La intervención anunciada por la autoridad educativa deberá determinar si se aplicaron los protocolos correspondientes y qué medidas deben adoptarse para proteger al menor afectado y evitar nuevos episodios de violencia dentro del plantel.

La denuncia permanece bajo investigación de las autoridades, que deberán establecer las responsabilidades individuales de los estudiantes involucrados y las circunstancias exactas en las que ocurrió la agresión.

Violencia escolar en Perú

Los hechos de violencia entre escolares han dejado episodios cada vez más graves en distintas partes del país. En Huancayo, antes de la reciente denuncia por la agresión contra un estudiante de 16 años, un escolar de 13 años murió tras ser atacado por otros menores con un arma blanca. Según la información difundida tras el caso, el menor había sido cambiado de colegio cerca de 15 días antes debido a problemas de bullying.

PUBLICIDAD

En Arequipa, otro adolescente de 16 años terminó con cortes en el rostro luego de que sus excompañeros lo atacaran con un vaso de vidrio durante una fiesta. Su madre había denunciado que el menor sufría acoso escolar desde marzo y que sus antiguos compañeros habrían continuado hostigándolo incluso después de que fuera cambiado de institución educativa.

Estos casos se suman a otras denuncias de agresiones físicas, acoso y enfrentamientos entre estudiantes que han ocurrido durante el año. Las cifras del portal SíseVe del Ministerio de Educación permiten dimensionar el problema: entre enero y agosto de 2026 se registraron 9.441 reportes de presunta violencia escolar. De ellos, 4.170 corresponden a violencia física, 3.647 a violencia psicológica y 1.624 a violencia sexual. El Minedu precisa que SíseVe es una plataforma para reportar presuntos hechos de violencia y que un mismo caso puede generar más de un reporte.

PUBLICIDAD