¿Habrá corte de luz en tu distrito? Estas son las zonas afectadas en Lima y Callao este viernes 4 de septiembre

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diversos sectores de Lima y Callao tendrán interrupciones temporales del servicio eléctrico este viernes 4 de septiembre. Los cortes de luz fueron programados para distintas horas del día y tendrán una duración variable, de acuerdo con el sector comprendido en el cronograma.

La programación incluye zonas específicas de La Perla, San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, Puente Piedra, Callao, Los Olivos, Bellavista y San Martín de Porres. Por ello, la interrupción no afectará necesariamente a todos los vecinos de los distritos mencionados.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este viernes 4 de septiembre?

De acuerdo con la programación de Pluz, estos son los sectores comprendidos en los cortes de luz para este viernes:

La Perla — 09:00 a 17:00

Jr. Washington cuadras 2, 3 y 4.

Jr. Zarumilla cuadras 3 y 4.

Psje. 7 de Junio cuadra 1.

Jr. Unión cuadras 1 y 2.

Jr. Belisario Suárez cuadras 1 y 2.

A.H. Moisés Albino Torres, Mz. A.

Jr. Montevideo cuadra 2.

Jr. Abraham Lincoln cuadras 2 y 3.

Av. José Gálvez cuadras 6, 7 y 8.

Jr. Cahuide cuadras 6 y 7.

San Juan de Lurigancho — 09:00 a 16:00

Jr. Antisuyo cuadras 4 y 5.

Jr. Chinchaysuyo cuadras 1, 2, 3, 4 y 5.

Jr. Cajamarquilla cuadras 8 y 9.

Jr. Collasuyo cuadra 4.

Jr. Los Chasquis cuadra 8.

Av. Gran Chimú cuadras 7 y 8.

Av. Malecón Checa cuadra 7.

Jr. Los Amautas cuadra 8.

Jr. Tiahuanaco cuadras 7, 8 y 9.

Jr. La Vara de Oro cuadras 4 y 5.

Jr. Villac Umu cuadras 8 y 9.

Jr. Yachayhuasi cuadra 4.

Jr. Tahuantinsuyo cuadras 7 y 8.

Jr. Contisuyo cuadras 2 y 4.

Jr. Huillca Quiro cuadra 4.

Urb. Zárate, manzanas G4, N3, Ñ3, O3, R3, S3, U3, W3, X3 y Y3.

Lima Cercado — 01:00 a 06:00

Jr. Ayacucho cuadra 8.

Lima Cercado — 01:00 a 04:30

Jr. Ayacucho cuadras 6 y 8.

Jr. Puno cuadras 6 y 8.

Lima Cercado — 15:00 a 17:00

Av. Tacna cuadras 2 y 3.

Jr. Chancay cuadras 2, 3 y 4.

Jr. Callao cuadras 5, 6 y 7.

Jr. Conde de Superunda cuadras 5 y 6.

Jr. Ica cuadras 4, 5, 6 y 7.

Jr. Cañete cuadras 1, 2 y 3.

Jr. Antonio Bazo cuadra 2.

Lima Cercado — 00:00 a 05:00

Av. A. Wiesse cuadra 3.

Jr. Ucayali cuadras 1 y 2.

Jr. Callao cuadra 1.

Jr. Huallaga cuadra 1.

Psje. Olaya con Jr. Huallaga.

Jr. de la Unión cuadra 4.

Psje. Olaya cuadra 1.

Jr. Carabaya cuadras 2 y 3.

Puente Piedra — 09:00 a 18:00

Asociación de Vivienda Unidos La Grama, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Asociación Propietarios Urb. Loma Linda, manzanas A y B.

Asociación de Pobladores Los Rosales de Puente Piedra, manzanas A, B, C, D, E, F y G.

Asociación de Vivienda El Jalqueño, manzanas A, B, C y D.

Asociación de Posesionarios Nueva Primavera 30 de Setiembre, manzanas A, B, C, D, E y F.

A.H. Cerro Primavera, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.

A.H. Cerro Cajamarca, manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.

Asociación de Pobladores Las Flores de Puente Piedra, manzanas A, B, C, E e I.

Asociación Vecinal La Unión Hace la Fuerza, Mz. A.

Asociación de Pobladores y Vivienda El 23 de Abril, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U y V.

Asociación de Pobladores y Vivienda Las Torres del Valle, manzanas A, B, D y E.

Asociación de Pobladores Valle Sagrado, manzanas F, G, H e I.

Asociación de Vivienda El Cafetal de Puente Piedra, manzanas A, B y C.

Asociación de Vivienda El Buen Pastor, manzanas A, B y C.

Asociación de Vivienda La Rinconada Alta, manzanas A, B, C y D.

Asociación Parque Industrial Pampa La Coronela, manzanas A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N y O.

Asociación de Vivienda Nueva Esperanza Pampa La Coronela, manzanas A, B, C, D, E, E prima y F.

Asociación de Vivienda Magisterial, Mz. Q.

Asociación Propietarios 1ro de Mayo, manzanas C, C1, G1, H1, K1 y S.

C.P. La Grama San Juan Coronela, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, H1, I y K.

Callao — 08:30 a 18:30

P.J. 3 de Octubre Urb. Miguel Grau, manzanas A, A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F, G1, H, H prima, H1, J, K, L, LL, P, Q, R, S y X.

Urb. Todos Unidos, manzanas 2-C y 2-O.

A.H. Excedentes de Miguel Grau, manzanas 5 y S.

A.H. Manuel Cipriano Dulanto, manzanas 2-C, 2-E y 2-O.

A.H. Real Felipe, manzanas A y B.

Urb. Santa Rosa, manzanas P1 y Q1.

A.H. 16 de Agosto, manzanas A y B.

Urb. Miguel Grau, manzanas A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, LL, O1, P, P1, Q1, S y X.

Los Olivos — 10:00 a 13:00

Av. Tomás Valle cuadra 5.

Bellavista — 16:00 a 20:00

Av. Elmer Faucett cuadra 20.

Jr. Las Violetas cuadra 1.

Jr. Los Eucaliptos cuadra 6.

Calle Los Laureles cuadras 2 y 3.

Calle Los Nogales cuadras 1 y 2.

Calle Los Rosales cuadra 1.

Urb. Jardines de Virú, manzanas D y F.

Jr. Los Gavilanes cuadra 3.

Jr. Las Orquídeas cuadra 3.

San Martín de Porres — 09:00 a 18:00

Pro. Viv. San Remo III, manzanas C, D, E y F.

Urb. Mi Terruño, manzanas P y R.

Urb. Filadelfia, Mz. C.

Urb. Brisas de Santa Rosa 3ra. etapa, Mz. A.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz programados?

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cortes programados permiten a la empresa ejecutar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Según Pluz, estas labores requieren la suspensión temporal del suministro en determinados sectores y fechas.

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La compañía cuenta además con una plataforma para consultar los cortes programados correspondientes a cada suministro. Los usuarios pueden ingresar su número de cliente para verificar si su zona está comprendida en alguna interrupción.

Ante la suspensión del servicio, se recomienda desconectar equipos eléctricos sensibles y mantener cerrados los refrigeradores y congeladoras para conservar la temperatura durante el mayor tiempo posible. También es conveniente contar con linternas y baterías cargadas, especialmente si el corte se produce durante la madrugada o la noche.

Los horarios señalados corresponden a sectores específicos incluidos en la programación, por lo que el corte no implica necesariamente que todo el distrito se quede sin electricidad. Los horarios también pueden presentar variaciones debido a las labores realizadas.

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