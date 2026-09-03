Perú

¿A dónde se fueron los colectiveros de la avenida Arequipa? Servicio informal genera nuevas rutas

La circulación exclusiva de autobuses en un tramo obligó a los choferes a modificar el trayecto de ida para continuar trasladando a los pasajeros de manera informal

Un informe especial revela las nuevas rutas y desvíos que los colectiveros se han visto forzados a tomar tras la implementación del carril bidireccional para el Corredor Azul en la Av. Arequipa, generando nuevos puntos de congestión y caos en la ciudad.
Guardar

Desde agosto, los colectiveros que circulaban por la avenida Arequipa modificaron sus rutas hacia el centro de Lima a raíz de la puesta en funcionamiento de un carril bidireccional destinado a los buses del Corredor Azul anunciado por la ATU.

El piloto del carril bidireccional para los buses del Corredor Azul funciona en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y el jirón Emilio Fernández.

PUBLICIDAD

La medida ocupa la calzada que habitualmente usan los vehículos que se desplazan desde Miraflores hacia el centro de Lima. El nuevo esquema obligó a los vehículos informales a usar vías alternas, con impacto en los tiempos de viaje y nuevos focos de congestión. El noticiero de Buenos Días Perú evidenció su recorrido.

Los colectivos trazan nuevos desvíos tras el cambio vial en la avenida Arequipa | Foto: Buenos Días Perú
Los colectivos trazan nuevos desvíos tras el cambio vial en la avenida Arequipa | Foto: Buenos Días Perú

¿A dónde migraron los colectiveros?

Los conductores que llegan al Óvalo de Miraflores mantienen allí su punto de retorno e inician el trayecto de regreso por la misma avenida. El cambio aparece al llegar al tramo restringido, donde ya no pueden avanzar en dirección al centro por la vía habilitada para los buses.

PUBLICIDAD

El desvío convirtió a Paseo de la República en uno de los principales pasos para los colectivos que se dirigen al centro de Lima. En particular, la curva de esa vía registra una alta carga vehicular por la presencia de unidades que antes transitaban de forma directa por la avenida Arequipa.

Es así como, los colectiveros se desvían por la calle Emilio Fernández y toman la avenida Petit Thouars. Luego avanzan hacia la avenida 28 de Julio y se incorporan a Paseo de la República, desde donde buscan el acceso hacia la avenida 9 de Diciembre y la avenida Garcilaso de la Vega.

Transportistas informales rechazaron la implementación del carril bus bidireccional del Corredor Azul. Composición: Infobae
Transportistas informales rechazaron la implementación del carril bus bidireccional del Corredor Azul. Composición: Infobae

Dentro de la vía intervenida hay dos carriles: uno permite el avance de los buses hacia el centro de Lima y el otro está destinado a las unidades que retornan hacia Miraflores. Una línea amarilla pintada sobre la pista separa ambos sentidos de circulación.

Para Edwin Derteano, presidente de Transitemos, la modificación del tránsito debería servir para discutir el modelo de transporte que necesita Lima. “La ciudad va a ir descongestionándose cuando dejemos la microtransportación y entremos a la macrotransportación”, sostuvo.

El especialista planteó que los conductores podrían asociarse para operar unidades de mayor capacidad. “Tienen que ir mirando, que se junten varios y se compren un bus, en vez de que cada uno esté en su combi”, afirmó.

Imagen ZMDSAINR7FCX3FJMLISSROIJCM

Conductores muestran su molestia y protestan

El último martes, se reportó protestas de colectiveros en calles cercanas a la avenida Arequipa tras la restricción de su circulación en el tramo bidireccional. Los choferes sostienen que la medida redujo sus espacios para recoger pasajeros y extendió sus desplazamientos.

“Es un caos, malogra todo. Es ilógico que han hecho”, señaló otro conductor afectado por el cambio.

Derteano defendió la prioridad otorgada al Corredor Azul y consideró que la reducción de colectivos en la avenida Arequipa puede favorecer el flujo vehicular. “Si descongestionamos la Arequipa y el tráfico fluye, la gente se va a subir a un bus y va a dejar de subirse a un colectivo”, afirmó.

Temas Relacionados

Avenida ArequipaCorredor Azulperu-noticiasColectivos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

El tenista peruano venció a Marcos Giron y sigue en competencia en el torneo estadounidense. Hoy, enfrentará a Benjamin Bonzi por el pase a tercera ronda

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismos en el Callao e Ica, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026

Perú registra actividad sísmica frecuente por su ubicación en el borde occidental de América del Sur. La preparación de la población y la información oficial son factores centrales para reducir riesgos ante un terremoto

Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismos en el Callao e Ica, epicentro y reporte del IGP del 3 de septiembre de 2026

¿Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios?: ‘Aladino’ reveló quién fue mejor en la selección peruana

El volante de Sport Boys elogió al exjugador de Sporting Cristal y confesó que fue uno de los jugadores que admiró en la ‘blanquirroja’

¿Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios?: ‘Aladino’ reveló quién fue mejor en la selección peruana

¿Habrá corte de luz en tu distrito? Estas son las zonas afectadas en Lima y Callao este viernes 4 de septiembre

La interrupción del servicio se realizará en horarios distintos y comprenderá únicamente sectores específicos de los distritos incluidos en la programación.

¿Habrá corte de luz en tu distrito? Estas son las zonas afectadas en Lima y Callao este viernes 4 de septiembre

Alquiler de oficinas: Lima quedó entre los mercados regionales con vacancia de un dígito, junto con Bogotá y Santiago

San Isidro y Lima hoy presentan uno de los mejores desempeños relativos de América Latina en oficinas premium: absorción fuerte, vacancia baja, alquiler competitivo y una oferta aún limitada en relación a su base de usuarios

Alquiler de oficinas: Lima quedó entre los mercados regionales con vacancia de un dígito, junto con Bogotá y Santiago
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez sobre interrogatorio de ministro Belaúnde a detenidos: “no es pertinente porque puede entorpecer la investigación”

Tomás Gálvez sobre interrogatorio de ministro Belaúnde a detenidos: “no es pertinente porque puede entorpecer la investigación”

Ministro José Antonio Chang niega relación amorosa con Tania Ramírez: “Ha hecho un sacrificio al renunciar”

Tomás Gálvez revela que ya no habla con Óscar Arriola: “Fue muy descortés y prepotente en una ocasión”

Personero de Rafael López Aliaga recusa al único miembro del JNE en contra de la ‘reelección encubierta’ de alcaldes

Tenso momento entre senador de Juntos por el Perú y Julio Velarde: “Ha hecho el trabajo que se le encomendó y punto”

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco confiesa que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez: “Bajo la guardia por mi hija”

Pamela Franco confiesa que ya tiene una buena relación con Christian Domínguez: “Bajo la guardia por mi hija”

Mario Irivarren presume la compra de su primer departamento: “¡Oficialmente propietario!”

Janet Barboza asegura que César Sánchez es ‘un gran profesional’ y las redes explotan contra ella: “Qué decepción con esta señora”

‘Choca’ Mandros revela los fuertes conflictos que tuvo con Johanna San Miguel cuando conducía ‘América Espectáculos’

Magaly Medina destruye a Janet Barboza por afirmar que César Sánchez ‘es una gran profesional’

DEPORTES

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso premio económico tras clasificar a segunda ronda del US Open 2026

¿Christian Cueva o el ‘Chorri’ Palacios?: ‘Aladino’ reveló quién fue mejor en la selección peruana

Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del US Open 2026

Christian Cueva sorprende al formar su once ideal para la selección peruana de Mano Menezes: con 5 mundialistas y dos jóvenes

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa de la Liga 2026?: programación de partidos rumbo a la final del torneo nacional