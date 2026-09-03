¿A dónde se fueron los colectiveros de la avenida Arequipa? Servicio informal genera nuevas rutas

Un informe especial revela las nuevas rutas y desvíos que los colectiveros se han visto forzados a tomar tras la implementación del carril bidireccional para el Corredor Azul en la Av. Arequipa, generando nuevos puntos de congestión y caos en la ciudad.

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Desde agosto, los colectiveros que circulaban por la avenida Arequipa modificaron sus rutas hacia el centro de Lima a raíz de la puesta en funcionamiento de un carril bidireccional destinado a los buses del Corredor Azul anunciado por la ATU.

El piloto del carril bidireccional para los buses del Corredor Azul funciona en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros de la avenida Arequipa, entre la avenida 9 de Diciembre, conocida como Paseo Colón, y el jirón Emilio Fernández.

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La medida ocupa la calzada que habitualmente usan los vehículos que se desplazan desde Miraflores hacia el centro de Lima. El nuevo esquema obligó a los vehículos informales a usar vías alternas, con impacto en los tiempos de viaje y nuevos focos de congestión. El noticiero de Buenos Días Perú evidenció su recorrido.

Los colectivos trazan nuevos desvíos tras el cambio vial en la avenida Arequipa | Foto: Buenos Días Perú

¿A dónde migraron los colectiveros?

Los conductores que llegan al Óvalo de Miraflores mantienen allí su punto de retorno e inician el trayecto de regreso por la misma avenida. El cambio aparece al llegar al tramo restringido, donde ya no pueden avanzar en dirección al centro por la vía habilitada para los buses.

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El desvío convirtió a Paseo de la República en uno de los principales pasos para los colectivos que se dirigen al centro de Lima. En particular, la curva de esa vía registra una alta carga vehicular por la presencia de unidades que antes transitaban de forma directa por la avenida Arequipa.

Es así como, los colectiveros se desvían por la calle Emilio Fernández y toman la avenida Petit Thouars. Luego avanzan hacia la avenida 28 de Julio y se incorporan a Paseo de la República, desde donde buscan el acceso hacia la avenida 9 de Diciembre y la avenida Garcilaso de la Vega.

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Transportistas informales rechazaron la implementación del carril bus bidireccional del Corredor Azul. Composición: Infobae

Dentro de la vía intervenida hay dos carriles: uno permite el avance de los buses hacia el centro de Lima y el otro está destinado a las unidades que retornan hacia Miraflores. Una línea amarilla pintada sobre la pista separa ambos sentidos de circulación.

Para Edwin Derteano, presidente de Transitemos, la modificación del tránsito debería servir para discutir el modelo de transporte que necesita Lima. “La ciudad va a ir descongestionándose cuando dejemos la microtransportación y entremos a la macrotransportación”, sostuvo.

El especialista planteó que los conductores podrían asociarse para operar unidades de mayor capacidad. “Tienen que ir mirando, que se junten varios y se compren un bus, en vez de que cada uno esté en su combi”, afirmó.

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Conductores muestran su molestia y protestan

El último martes, se reportó protestas de colectiveros en calles cercanas a la avenida Arequipa tras la restricción de su circulación en el tramo bidireccional. Los choferes sostienen que la medida redujo sus espacios para recoger pasajeros y extendió sus desplazamientos.

“Es un caos, malogra todo. Es ilógico que han hecho”, señaló otro conductor afectado por el cambio.

Derteano defendió la prioridad otorgada al Corredor Azul y consideró que la reducción de colectivos en la avenida Arequipa puede favorecer el flujo vehicular. “Si descongestionamos la Arequipa y el tráfico fluye, la gente se va a subir a un bus y va a dejar de subirse a un colectivo”, afirmó.

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