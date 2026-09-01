Accidente en la avenida Javier Prado y la Vía Expresa generó tráfico intenso cerca de la estación del Metropolitano durante hora punta

Se registra un grave accidente de tránsito a la altura de la estación Javier Prado, en la Vía Expresa Paseo de la República. Seis unidades del cuerpo de bomberos se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. Exitosa

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Un accidente de tránsito ocurrió este lunes 31 de agosto en la avenida Javier Prado Este, a la altura de la estación Javier Prado del Metropolitano, en el distrito de Lince. La emergencia se registró durante la hora punta y generó la movilización de unidades de atención y rescate hacia el lugar.

Según datos preliminares, el incidente se originó luego de que un camión que transportaba a policías rescatistas impactara contra un puente. El choque provocó que parte del personal terminara sobre la vía exclusiva del Metropolitano, cerca de la estación Javier Prado.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que desplazó seis unidades hacia la avenida Javier Prado Este N.° 600. El registro oficial de la institución consigna el caso como un accidente vehicular.

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El hecho también afectó la circulación de los buses del Metropolitano. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) reportó tránsito lento en el sentido de San Isidro hacia Miraflores y una demora aproximada de 15 minutos en la llegada de los buses.

Bomberos desplegaron seis unidades

Un vehículo de auxilio policial impactó contra un puente en la avenida Javier Prado Este, cerca de la estación Javier Prado del Metropolitano. Composición: Infobae

Según el registro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue reportada a las 6:47 p. m. Las unidades M11-1, AMB-2, AMB202-2, AMB-14, RES-4 y RES-28 fueron asignadas para la atención del accidente.

Personal de emergencia llegó hasta el sector de la avenida Javier Prado Este para atender a las personas involucradas y realizar los traslados correspondientes. Hasta el momento de la información proporcionada, no se confirmó la cantidad de personas heridas.

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ATU reportó demora en los buses

El accidente también alteró la circulación del Metropolitano. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los buses continuaron circulando, aunque con tránsito lento en el sentido de San Isidro hacia Miraflores.

“Debido a un incidente con un vehículo de auxilio policial registrado a la altura de la estación Javier Prado del Metropolitano, los buses continúan circulando, aunque con tránsito lento en el sentido de San Isidro a Miraflores”, indicó la ATU.

La entidad precisó que la situación generó una demora aproximada de 15 minutos en la llegada de los buses y señaló que mantiene el monitoreo del sector para coordinar las acciones necesarias para agilizar la circulación.

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